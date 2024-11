// DFB-Pokal

// DER DFB

Präsidium verabschiedet Männer-Rahmenterminkalender 2025/2026

Das Präsidium des DFB hat heute den Rahmenterminkalender der Männer für die Saison 2025/2026 verabschiedet. Die Bundesliga startet am Wochenende vom 22. bis 24. August 2025 in die neue Spielzeit, die 2. Bundesliga beginn bereits am 1. August.