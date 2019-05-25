BERLIN, GERMANY - MAY 25: Robert Lewandowski of Bayern Munich celebrates after scoring his team's first goal during the DFB Cup final between RB Leipzig and Bayern Muenchen at Olympiastadion on May 25, 2019 in Berlin, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

DFB-Pokal

Torschützenkönige

DFB-Pokal-Torschützenkönige
Saison Spieler Anzahl Tore
24/25 Nick Woltemade 5
23/24 Amine Adli 5
22/23 Randal Kolo Muani 6
21/22 Robert Glatzel 5
20/21 Jadon Sancho 6
19/20 Robert Lewandowski 6
18/19 Robert Lewandowski 7
17/18 Robert Lewandowski 6
16/17 Robert Lewandowski 5
15/16 Henrikh Mkhitaryan 5
14/15 Sven Schipplock 6
13/14 Thomas Müller 8
12/13 Mario Gómez 6
11/12 Robert Lewandowski 7
10/11 Srdjan Lakic 7
09/10 Thomas Müller 4
09/10 Sahr Senesie 4
08/09 Ivica Olic 6
07/08 Mario Gómez 6
06/07 Cacau 5
05/06 Claudio Pizarro 5
04/05 Carsten Jancker 6
03/04 Aílton 6
03/04 Ivan Klasnic 6
02/03 Giovane Élber 6
01/02 Dimitar Berbatov 6
00/01 Arie van Lent 6
99/00 Adnan Kevric 8
98/99 Achim Weber 6
97/98 Carsten Jancker 6
96/97 Bernhard Winkler 4
95/96 Vladimir Beschastnykh 4
94/95 Heiko Herrlich 6
93/94 Wynton Rufer 5
92/93 Andreas Thom 6
91/92 Fritz Walter 7
90/91 Michael Tönnies 6
89/90 Wynton Rufer 5
89/90 Stefan Kuntz 5
89/90 Uwe Kober 5
88/89 Christian Schreier 7
87/88 Stefan Kuntz 5
86/87 Dirk Kurtenbach 8
85/86 Karl Allgöwer 8
84/85 Manfred Dum 5
83/84 Michael Tönnies 6
82/83 Stephan Engels 6
81/82 Karl-Heinz Rummenigge 7
80/81 Jimmy Hartwig 7
80/81 Thomas Remark 7
80/81 Horst Hrubesch 7
79/80 Klaus Allofs 9
79/80 Manfred Burgsmüller 9
78/79 Dieter Hoeneß 8
77/78 Dieter Müller 8
76/77 Dieter Müller 14
75/76 Klaus Toppmöller 8
74/75 Georg Müllner 7
73/74 Bernd Hölzenbein 6
72/73 Hannes Löhr 9
71/72 Hannes Löhr 7
71/72 Bernd Rupp 7
71/72 Wolfgang Overath 7
71/72 Klaus Fischer 7
70/71 Gerd Müller 10
69/70 Hannes Löhr 6
68/69 Gerd Müller 7
67/68 Hannes Löhr 5
66/67 Gerd Müller 7
65/66 Rainer Ohlhauser 5
65/66 Peter Osterhoff 5
64/65 Christian Breuer 4
64/65 Lothar Emmerich 4
64/65 Waldemar Gerhardt 4
64/65 Kurt Haseneder 4
64/65 Willi Koslowski 4
64/65 Tasso Wild 4
63/64 Rudolf Brunnenmeier 5
62/63 Uwe Seeler 6
61/62 Kurt Haseneder 5
61/62 Tasso Wild 5
61/62 Waldemar Gerhardt 5
60/61 Horst Häfner 3
60/61 Klaus Hänel 3
60/61 Helmut Kapitulski 3
60/61 Willy Reitgaßl 3
59/60 Gustav Witlatschil 2
59/60 Albert Brülls 2
58/59 Manfred Rummel 6
57/58 Rolf Geiger 3
56/57 Rudolf Jobst 2
56/57 Erich Hahn 2
56/57 Peter Velhorn 2
55/56 Uwe Seeler 2
55/56 Heinz Ruppenstein 2
55/56 Bernhard Termath 2
54/55 Ernst Kunkel 6
53/54 Horst Schmutzler 3
53/54 Otto Baitinger 3
52/53 Bernhard Termath 6
41/42 Ernest Willimowski 14
GettyImages

Amine Adli

Der amtierende Torschützenkönig

Mit fünf Treffern sicherte sich Amine Adli vom Pokalsieger Bayer Leverkusen der aktuelle Torjägerkrone. Die meisten Tore pro Wettbewerb erzielten Ernest Willimowski 1941/42 und Dieter Müller 1976/77 mit je 14 Treffern.

Rekord-Torschützenkönige im DFB-Pokal
Spieler Anzahl Titel
Robert Lewandowski 5
Hannes Löhr 4
Gerd Müller 3
Mario Gómez 2
Thomas Müller 2
Uwe Seeler 2
Carsten Jancker 2
Wynton Rufer 2
Michael Tönnies 2
Stefan Kuntz 2
Dieter Müller 2
Waldemar Gerhardt 2
Kurt Haseneder 2
Tasso Wild 2
Bernhard Termath 2
Srdjan Lakic 1
Ivica Olic 1
Sahr Senesie 1
Dieter Hoeneß 1
Sven Schipplock 1
Henrikh Mkhitaryan 1
Bernhard Winkler 1
Vladimir Beschastnykh 1
Jadon Sancho 1
Robert Glatzel 1
Claudio Pizarro 1
Bernd Rupp 1
Ernest Willimowski 1
Randal Kolo Muani 1
Karl-Heinz Rummenigge 1
Andreas Thom 1
Fritz Walter 1
Uwe Kober 1
Christian Schreier 1
Dirk Kurtenbach 1
Karl Allgöwer 1
Manfred Dum 1
Dimitar Berbatov 1
Jimmy Hartwig 1
Thomas Remark 1
Klaus Allofs 1
Manfred Burgsmüller 1
Klaus Toppmöller 1
Georg Müllner 1
Bernd Hölzenbein 1
Wolfgang Overath 1
Klaus Fischer 1
Rainer Ohlhauser 1
Peter Osterhoff 1
Christian Breuer 1
Lothar Emmerich 1
Willi Koslowski 1
Rudolf Brunnenmeier 1
Horst Häfner 1
Klaus Hänel 1
Helmut Kapitulski 1
Willy Reitgaßl 1
Gustav Witlatschil 1
Albert Brülls 1
Manfred Rummel 1
Rolf Geiger 1
Rudolf Jobst 1
Erich Hahn 1
Peter Velhorn 1
Heinz Ruppenstein 1
Ernst Kunkel 1
Horst Schmutzler 1
Otto Baitinger 1
Cacau 1
Aílton 1
Ivan Klasnic 1
Giovane Élber 1
Arie van Lent 1
Adnan Kevric 1
Achim Weber 1
Heiko Herrlich 1
Amine Adli 1
Horst Hrubesch 1
Stephan Engels 1

König der Könige

Robert Lewandowski

Der polnische Superstar Robert Lewandowski erzielt in fünf Pokal-Saisons die meisten Treffer, vier Mal beim FC Bayern, zuvor einmal bei Borussia Dortmund.

DFB-Pokal der Frauen

Auf nach Köln!

Das Pokalfinale der Frauen findet im Kölner RheinEnergieStadion statt. Seriensieger VfL Wolfsburg konnte dort die vergangenen zehn Titel holen. Wer bricht die Dominanz der Wölfinnen?
Zum DFB-Pokal der Frauen

Unsere Partner

instagramfacebookxlinkedinonefootballtiktokyoutube