DFB-Pokal
Torschützenkönige
DFB-Pokal-Torschützenkönige
|Saison
|Spieler
|Anzahl Tore
|24/25
|Nick Woltemade
|5
|23/24
|Amine Adli
|5
|22/23
|Randal Kolo Muani
|6
|21/22
|Robert Glatzel
|5
|20/21
|Jadon Sancho
|6
|19/20
|Robert Lewandowski
|6
|18/19
|Robert Lewandowski
|7
|17/18
|Robert Lewandowski
|6
|16/17
|Robert Lewandowski
|5
|15/16
|Henrikh Mkhitaryan
|5
|14/15
|Sven Schipplock
|6
|13/14
|Thomas Müller
|8
|12/13
|Mario Gómez
|6
|11/12
|Robert Lewandowski
|7
|10/11
|Srdjan Lakic
|7
|09/10
|Thomas Müller
|4
|09/10
|Sahr Senesie
|4
|08/09
|Ivica Olic
|6
|07/08
|Mario Gómez
|6
|06/07
|Cacau
|5
|05/06
|Claudio Pizarro
|5
|04/05
|Carsten Jancker
|6
|03/04
|Aílton
|6
|03/04
|Ivan Klasnic
|6
|02/03
|Giovane Élber
|6
|01/02
|Dimitar Berbatov
|6
|00/01
|Arie van Lent
|6
|99/00
|Adnan Kevric
|8
|98/99
|Achim Weber
|6
|97/98
|Carsten Jancker
|6
|96/97
|Bernhard Winkler
|4
|95/96
|Vladimir Beschastnykh
|4
|94/95
|Heiko Herrlich
|6
|93/94
|Wynton Rufer
|5
|92/93
|Andreas Thom
|6
|91/92
|Fritz Walter
|7
|90/91
|Michael Tönnies
|6
|89/90
|Wynton Rufer
|5
|89/90
|Stefan Kuntz
|5
|89/90
|Uwe Kober
|5
|88/89
|Christian Schreier
|7
|87/88
|Stefan Kuntz
|5
|86/87
|Dirk Kurtenbach
|8
|85/86
|Karl Allgöwer
|8
|84/85
|Manfred Dum
|5
|83/84
|Michael Tönnies
|6
|82/83
|Stephan Engels
|6
|81/82
|Karl-Heinz Rummenigge
|7
|80/81
|Jimmy Hartwig
|7
|80/81
|Thomas Remark
|7
|80/81
|Horst Hrubesch
|7
|79/80
|Klaus Allofs
|9
|79/80
|Manfred Burgsmüller
|9
|78/79
|Dieter Hoeneß
|8
|77/78
|Dieter Müller
|8
|76/77
|Dieter Müller
|14
|75/76
|Klaus Toppmöller
|8
|74/75
|Georg Müllner
|7
|73/74
|Bernd Hölzenbein
|6
|72/73
|Hannes Löhr
|9
|71/72
|Hannes Löhr
|7
|71/72
|Bernd Rupp
|7
|71/72
|Wolfgang Overath
|7
|71/72
|Klaus Fischer
|7
|70/71
|Gerd Müller
|10
|69/70
|Hannes Löhr
|6
|68/69
|Gerd Müller
|7
|67/68
|Hannes Löhr
|5
|66/67
|Gerd Müller
|7
|65/66
|Rainer Ohlhauser
|5
|65/66
|Peter Osterhoff
|5
|64/65
|Christian Breuer
|4
|64/65
|Lothar Emmerich
|4
|64/65
|Waldemar Gerhardt
|4
|64/65
|Kurt Haseneder
|4
|64/65
|Willi Koslowski
|4
|64/65
|Tasso Wild
|4
|63/64
|Rudolf Brunnenmeier
|5
|62/63
|Uwe Seeler
|6
|61/62
|Kurt Haseneder
|5
|61/62
|Tasso Wild
|5
|61/62
|Waldemar Gerhardt
|5
|60/61
|Horst Häfner
|3
|60/61
|Klaus Hänel
|3
|60/61
|Helmut Kapitulski
|3
|60/61
|Willy Reitgaßl
|3
|59/60
|Gustav Witlatschil
|2
|59/60
|Albert Brülls
|2
|58/59
|Manfred Rummel
|6
|57/58
|Rolf Geiger
|3
|56/57
|Rudolf Jobst
|2
|56/57
|Erich Hahn
|2
|56/57
|Peter Velhorn
|2
|55/56
|Uwe Seeler
|2
|55/56
|Heinz Ruppenstein
|2
|55/56
|Bernhard Termath
|2
|54/55
|Ernst Kunkel
|6
|53/54
|Horst Schmutzler
|3
|53/54
|Otto Baitinger
|3
|52/53
|Bernhard Termath
|6
|41/42
|Ernest Willimowski
|14
Rekord-Torschützenkönige im DFB-Pokal
|Spieler
|Anzahl Titel
|Robert Lewandowski
|5
|Hannes Löhr
|4
|Gerd Müller
|3
|Mario Gómez
|2
|Thomas Müller
|2
|Uwe Seeler
|2
|Carsten Jancker
|2
|Wynton Rufer
|2
|Michael Tönnies
|2
|Stefan Kuntz
|2
|Dieter Müller
|2
|Waldemar Gerhardt
|2
|Kurt Haseneder
|2
|Tasso Wild
|2
|Bernhard Termath
|2
|Srdjan Lakic
|1
|Ivica Olic
|1
|Sahr Senesie
|1
|Dieter Hoeneß
|1
|Sven Schipplock
|1
|Henrikh Mkhitaryan
|1
|Bernhard Winkler
|1
|Vladimir Beschastnykh
|1
|Jadon Sancho
|1
|Robert Glatzel
|1
|Claudio Pizarro
|1
|Bernd Rupp
|1
|Ernest Willimowski
|1
|Randal Kolo Muani
|1
|Karl-Heinz Rummenigge
|1
|Andreas Thom
|1
|Fritz Walter
|1
|Uwe Kober
|1
|Christian Schreier
|1
|Dirk Kurtenbach
|1
|Karl Allgöwer
|1
|Manfred Dum
|1
|Dimitar Berbatov
|1
|Jimmy Hartwig
|1
|Thomas Remark
|1
|Klaus Allofs
|1
|Manfred Burgsmüller
|1
|Klaus Toppmöller
|1
|Georg Müllner
|1
|Bernd Hölzenbein
|1
|Wolfgang Overath
|1
|Klaus Fischer
|1
|Rainer Ohlhauser
|1
|Peter Osterhoff
|1
|Christian Breuer
|1
|Lothar Emmerich
|1
|Willi Koslowski
|1
|Rudolf Brunnenmeier
|1
|Horst Häfner
|1
|Klaus Hänel
|1
|Helmut Kapitulski
|1
|Willy Reitgaßl
|1
|Gustav Witlatschil
|1
|Albert Brülls
|1
|Manfred Rummel
|1
|Rolf Geiger
|1
|Rudolf Jobst
|1
|Erich Hahn
|1
|Peter Velhorn
|1
|Heinz Ruppenstein
|1
|Ernst Kunkel
|1
|Horst Schmutzler
|1
|Otto Baitinger
|1
|Cacau
|1
|Aílton
|1
|Ivan Klasnic
|1
|Giovane Élber
|1
|Arie van Lent
|1
|Adnan Kevric
|1
|Achim Weber
|1
|Heiko Herrlich
|1
|Amine Adli
|1
|Horst Hrubesch
|1
|Stephan Engels
|1