// DFB-Pokal der Frauen

// Umwelt und Klimaschutz

Pokalendspiele: DFB baut ökologisches Engagement aus

Der DFB baut bei den DFB-Pokalendspielen der Frauen am 9. Mai in Köln und der Männer am 25. Mai in Berlin sein Engagement in dem Bereich der ökologischen Verantwortung weiter aus. Ziel ist es, die Events noch umweltbewusster zu gestalten.