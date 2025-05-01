Pokalfinale der Frauen: Das sind die Startaufstellungen

Ab 16 Uhr (live in der ARD und auf Sky) steigt im Kölner RheinEnergieStadion das 45. DFB-Pokalfinale der Frauen. Wer wird Nachfolger von Seriensieger VfL Wolfsburg? Kann der Deutsche Meister FC Bayern München das Double klarmachen oder gelingt dem SV Werder Bremen bei seiner Finalpremiere gleich der erste Triumph? Die Trainer der beiden Teams setzten auf folgende Startaufstellungen.

FC Bayern München: Mahmutovic - Viggosdottir (C), Eriksson, Gwinn, Damnjanovic, Schüller, Lohmann, Bühl, Harder, Zadrazil, Simon

SV Werder Bremen: Peng - Ronan, Wichmann, Mühlhaus, Weidauer, Mahmoud, Walkling, Hausicke (C), Dieckmann, Nemeth, Penner