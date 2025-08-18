DFB-Pokal der Frauen
Rahmentermine
Die Rahmentermine 2025/2026
|Play-offs
|16. - 18. August 2025
|1. Hauptrunde:
|27. - 29. September 2025
|Achtelfinale:
|15. - 17. November 2025
|Viertelfinale:
|11. - 12. März 2026 (evtl. auch 10. März)
|Halbfinale:
|4. - 6. April 2026
|Finale in Köln:
|14. Mai 2026
Ab 2025
Änderung des DFB-Pokals der Frauen
Mit Beginn der Saison 2025/2026 wird es vor der ersten Hauptrunde Play-off-Spiele geben, an denen insgesamt 32 Mannschaften teilnehmen, die 21 Pokalsieger der Landesverbände, die fünf Aufsteiger aus den Regionalligen und weitere sechs Zweitligisten. An der ersten Hauptrunde werden neben den 16 Play-off-Gewinnern die zwölf Erstligisten die vier besten Zweitligisten teilnehmen.