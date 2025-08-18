Ab 2025

Änderung des DFB-Pokals der Frauen

Mit Beginn der Saison 2025/2026 wird es vor der ersten Hauptrunde Play-off-Spiele geben, an denen insgesamt 32 Mannschaften teilnehmen, die 21 Pokalsieger der Landesverbände, die fünf Aufsteiger aus den Regionalligen und weitere sechs Zweitligisten. An der ersten Hauptrunde werden neben den 16 Play-off-Gewinnern die zwölf Erstligisten die vier besten Zweitligisten teilnehmen.