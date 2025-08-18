DFB-Pokal der Frauen

Play-offs 16. - 18. August 2025
1. Hauptrunde: 27. - 29. September 2025
Achtelfinale: 15. - 17. November 2025
Viertelfinale: 11. - 12. März 2026 (evtl. auch 10. März)
Halbfinale: 4. - 6. April 2026
Finale in Köln: 14. Mai 2026

Ab 2025

Änderung des DFB-Pokals der Frauen

Mit Beginn der Saison 2025/2026 wird es vor der ersten Hauptrunde Play-off-Spiele geben, an denen insgesamt 32 Mannschaften teilnehmen, die 21 Pokalsieger der Landesverbände, die fünf Aufsteiger aus den Regionalligen und weitere sechs Zweitligisten. An der ersten Hauptrunde werden neben den 16 Play-off-Gewinnern die zwölf Erstligisten die vier besten Zweitligisten teilnehmen.

