DFB-Pokal der Frauen

Bisherige Pokalsiegerinnen

Alle DFB-Pokalsiegerinnen
Saison Pokalsieger Finale Finalort
2024/2025 FC Bayern München 1. Mai 2025 RheinEnergieSTADION Köln
FC Bayern München - SV Werder Bremen 4:2 (2:1)
2023/2024 VfL Wolfsburg 9. Mai 2024 RheinEnergieSTADION Köln
VfL Wolfsburg - FC Bayern München 2:0 (2:0)
2022/2023 VfL Wolfsburg 18. Mai 2023 RheinEnergieSTADION Köln
VfL Wolfsburg - SC Freiburg 4:1 (1:1)
2021/2022 VfL Wolfsburg 28. Mai 2022 RheinEnergieSTADION Köln
VfL Wolfsburg - 1. FFC Turbine Potsdam 4:0 (3:0)
2020/2021 VfL Wolfsburg 30. Mai 2021 RheinEnergieSTADION Köln
VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0, 0:0) n.V.
2019/2020 VfL Wolfsburg 4. Juli 2020 RheinEnergieSTADION Köln
VfL Wolfsburg - SGS Essen 4:2 (3:3, 1:2) i.E.
2018/2019 VfL Wolfsburg 1. Mai 2019 RheinEnergieSTADION Köln
VfL Wolfsburg - SC Freiburg 1:0 (0:0)
2017/2018 VfL Wolfsburg 19. Mai 2018 RheinEnergieSTADION Köln
VfL Wolfsburg - FC Bayern München 3:2 (0:0, 0:0) i.E.
2016/2017 VfL Wolfsburg 27. Mai 2017 RheinEnergieSTADION Köln
SC Sand - VfL Wolfsburg 1:2 (0:0)
2015/2016 VfL Wolfsburg 21. Mai 2016 RheinEnergieSTADION Köln
SC Sand - VfL Wolfsburg 1:2 (1:1)
2014/2015 VfL Wolfsburg 1. Mai 2015 RheinEnergieSTADION Köln
1. FFC Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)
2013/2014 1. FFC Frankfurt 17. Mai 2014 RheinEnergieSTADION Köln
1. FFC Frankfurt - SGS Essen 3:0 (3:0)
2012/2013 VfL Wolfsburg 19. Mai 2013 RheinEnergieSTADION Köln
VfL Wolfsburg - 1. FFC Turbine Potsdam 3:2 (1:0)
2011/2012 FC Bayern München 12. Mai 2012 RheinEnergieSTADION Köln
1. FFC Frankfurt - FC Bayern München 0:2 (0:0)
2010/2011 1. FFC Frankfurt 26. März 2011 RheinEnergieSTADION Köln
1. FFC Frankfurt - Turbine Potsdam 2:1 (1:1)
2009/2010 FCR 2001 Duisburg 15. Mai 2010 RheinEnergieSTADION Köln
FCR 2001 Duisburg - FF USV Jena 1:0 (0:0)
2008/2009 FCR 2001 Duisburg 30. Mai 2009 Olympiastadion Berlin
1. FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg 0:7 (0:2)
2007/2008 1. FFC Frankfurt 19. April 2008 Olympiastadion Berlin
1. FC Saarbrücken - 1. FFC Frankfurt 1:5 (1:1)
2006/2007 1. FFC Frankfurt 26. Mai 2007 Olympiastadion Berlin
1. FFC Frankfurt - FCR 2001 Duisburg 1:1 n. V., 4:1 i. E.
2005/2006 1. FFC Turbine Potsdam 29. April 2006 Olympiastadion Berlin
1. FFC Turbine Potsdam - 1. FFC Frankfurt 2:0 (0:0)
2004/2005 1. FFC Turbine Potsdam 28. Mai 2005 Olympiastadion Berlin
1. FFC Turbine Potsdam - 1. FFC Frankfurt 3:0 (2:0)
2003/2004 1. FFC Turbine Potsdam 29. Mai 2004 Olympiastadion Berlin
1. FFC Frankfurt - 1. FFC Turbine Potsdam 0:3 (0:1)
2002/2003 1. FFC Frankfurt 31. Mai 2003 Olympiastadion Berlin
1. FFC Frankfurt - FCR 2001 Duisburg 1:0 (0:0)
2001/2002 1. FFC Frankfurt 11. Mai 2002 Olympiastadion Berlin
1. FFC Frankfurt - Hamburger SV 5:0 (2:0)
2000/2001 1. FFC Frankfurt 26. Mai 2001 Olympiastadion Berlin
1. FFC Frankfurt - FFC Flaesheim-Hillen 2:1 (0:1)
1999/2000 1. FFC Frankfurt 6. Mai 2000 OlympiastadionBerlin
1. FFC Frankfurt - Sportfreunde Siegen 2:1 (0:0)
1998/1999 1. FFC Frankfurt 12. Juni 1999 Olympiastadion Berlin
FCR Duisburg - 1. FFC Frankfurt 0:1 (0:1)
1997/1998 FCR Duisburg 16. Mai 1998 Olympiastadion Berlin
FCR Duisburg - FSV Frankfurt 6:2 (4:1)
1996/1997 Grün-Weiß Brauweiler 14. Juni 1997 Olympiastadion Berlin
Grün-Weiß Brauweiler - FC Eintracht Rheine 3:1 (1:0)
1995/1996 FSV Frankfurt 25. Mai 1996 Olympiastadion Berlin
FSV Frankfurt - SC Klinge Seckach SC 2:1 (1:1)
1994/1995 FSV Frankfurt 24. Juni 1995 Olympiastadion Berlin
FSV Frankfurt - TSV Siegen 3:1 (1:1)
1993/1994 Grün-Weiß Brauweiler 14. Mai 1994 Olympiastadion Berlin
Grün-Weiß Brauweiler - TSV Siegen 2:1 (0:0)
1992/1993 TSV Siegen 12. Juni 1993 Olympiastadion Berlin
TSV Siegen - Grün-Weiß Brauweiler 1:1 n. V., 6:5 i. E.
1991/1992 FSV Frankfurt 23. Mai 1992 Olympiastadion Berlin
FSV Frankfurt - TSV Siegen 1:0 (0:0)
1990/1991 Grün-Weiß Brauweiler 22. Juni 1991 Olympiastadion Berlin
Grün-Weiß Brauweiler - TSV Siegen 1:0 (1:0)
1989/1990 FSV Frankfurt 19. Mai 1990 Olympiastadion Berlin
FSV Frankfurt - FC Bayern München 1:0 (1:0)
1988/1989 TSV Siegen 24. Juni 1989 Olympiastadion Berlin
TSV Siegen - FSV Frankfurt 5:1 (3:0)
1987/1988 TSV Siegen 28. Mai 1988 Olympiastadion Berlin
TSV Siegen - FC Bayern München 4:0 (2:0)
1986/1987 TSV Siegen 20. Juni 1987 Olympiastadion Berlin
TSV Siegen - STV Lövenich 5:2 (2:0)
1985/1986 TSV Siegen 3. Mai 1986 Olympiastadion Berlin
TSV Siegen - SSG 09 Bergisch Gladbach 2:0 (1:0)
1984/1985 FSV Frankfurt 26. Mai 1985 Olympiastadion Berlin
FSV Frankfurt - KBC Duisburg 1:1 n. V, 4:3 i. E.
1983/1984 SSG 09 Bergisch Gladbach 31. Mai 1984 Waldstadion Frankfurt
SSG 09 Bergisch Gladbach - VfR Eintracht Wolfsburg 2:0 (1:0)
1982/1983 KBC Duisburg 11. Juni 1983 Stadion am Bornheimer Hang, Frankfurt
FSV Frankfurt - KBC Duisburg 0:3 (0:1)
1981/1982 SSG 09 Bergisch Gladbach 1. Mai 1982 Waldstadion Frankfurt
SSG 09 Bergisch Gladbach - VfL Wittekind Wildeshausen 3:0 (1:0)
1980/1981 SSG 09 Bergisch Gladbach 2. Mai 1981 Neckarstadion Stuttgart
TuS Wörrstadt - SSG 09 Bergisch Gladbach 0:5 (0:3)
Pionierinnen

Erstes Pokalfinale der Frauen

Am 2. Mai 1981 trafen die Frauen des TuS Wörrstadt im ersten DFB-Pokalfinale der Frauen auf die SSG 09 Bergisch Gladbach. Im Stuttgarter Neckarstadion ließen die Frauen der SSG keinen Zweifel daran, wer den Titel verdient hatte. Mit 5:0 gewann Bergisch Gladbach und sicherte sich damit den ersten DFB-Pokalsieg der Frauen.

Rekordpokalsieger

Rekordsieger VfL Wolfsburg nach dem Gewinn des dritten DFB-Pokaltitels der Frauen 2018. Bis heute sollten sechs weitere folgen. 2018 Getty Images
Liste der Rekordpokalsieger
Platz Mannschaft Siege/Endspiel-Teilnahmen
1. VfL Wolfsburg¹ 11 (12)
2. 1. FFC Frankfurt 9 (14)
3. TSV Siegen 5 (10)
  FSV Frankfurt 5 (8)
5. 1. FFC Turbine Potsdam 3 (7)
  FCR 2001 Duisburg² 3 (6)
  SSG 09 Bergisch Gladbach 3 (4)
  Grün-Weiß Brauweiler 3 (4)
9. FC Bayern München 1 (5)
  KBC Duisburg 1 (2)

¹ 1984 als VfR Eintracht Wolfsburg
² aufgegangen im MSV Duisburg

