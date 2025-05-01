Pionierinnen

Erstes Pokalfinale der Frauen

Am 2. Mai 1981 trafen die Frauen des TuS Wörrstadt im ersten DFB-Pokalfinale der Frauen auf die SSG 09 Bergisch Gladbach. Im Stuttgarter Neckarstadion ließen die Frauen der SSG keinen Zweifel daran, wer den Titel verdient hatte. Mit 5:0 gewann Bergisch Gladbach und sicherte sich damit den ersten DFB-Pokalsieg der Frauen.