DFB-Pokal der Frauen
Bisherige Pokalsiegerinnen
Alle DFB-Pokalsiegerinnen
|Saison
|Pokalsieger
|Finale
|Finalort
|2024/2025
|FC Bayern München
|1. Mai 2025
|RheinEnergieSTADION Köln
|FC Bayern München - SV Werder Bremen 4:2 (2:1)
|2023/2024
|VfL Wolfsburg
|9. Mai 2024
|RheinEnergieSTADION Köln
|VfL Wolfsburg - FC Bayern München 2:0 (2:0)
|2022/2023
|VfL Wolfsburg
|18. Mai 2023
|RheinEnergieSTADION Köln
|VfL Wolfsburg - SC Freiburg 4:1 (1:1)
|2021/2022
|VfL Wolfsburg
|28. Mai 2022
|RheinEnergieSTADION Köln
|VfL Wolfsburg - 1. FFC Turbine Potsdam 4:0 (3:0)
|2020/2021
|VfL Wolfsburg
|30. Mai 2021
|RheinEnergieSTADION Köln
|VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0, 0:0) n.V.
|2019/2020
|VfL Wolfsburg
|4. Juli 2020
|RheinEnergieSTADION Köln
|VfL Wolfsburg - SGS Essen 4:2 (3:3, 1:2) i.E.
|2018/2019
|VfL Wolfsburg
|1. Mai 2019
|RheinEnergieSTADION Köln
|VfL Wolfsburg - SC Freiburg 1:0 (0:0)
|2017/2018
|VfL Wolfsburg
|19. Mai 2018
|RheinEnergieSTADION Köln
|VfL Wolfsburg - FC Bayern München 3:2 (0:0, 0:0) i.E.
|2016/2017
|VfL Wolfsburg
|27. Mai 2017
|RheinEnergieSTADION Köln
|SC Sand - VfL Wolfsburg 1:2 (0:0)
|2015/2016
|VfL Wolfsburg
|21. Mai 2016
|RheinEnergieSTADION Köln
|SC Sand - VfL Wolfsburg 1:2 (1:1)
|2014/2015
|VfL Wolfsburg
|1. Mai 2015
|RheinEnergieSTADION Köln
|1. FFC Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)
|2013/2014
|1. FFC Frankfurt
|17. Mai 2014
|RheinEnergieSTADION Köln
|1. FFC Frankfurt - SGS Essen 3:0 (3:0)
|2012/2013
|VfL Wolfsburg
|19. Mai 2013
|RheinEnergieSTADION Köln
|VfL Wolfsburg - 1. FFC Turbine Potsdam 3:2 (1:0)
|2011/2012
|FC Bayern München
|12. Mai 2012
|RheinEnergieSTADION Köln
|1. FFC Frankfurt - FC Bayern München 0:2 (0:0)
|2010/2011
|1. FFC Frankfurt
|26. März 2011
|RheinEnergieSTADION Köln
|1. FFC Frankfurt - Turbine Potsdam 2:1 (1:1)
|2009/2010
|FCR 2001 Duisburg
|15. Mai 2010
|RheinEnergieSTADION Köln
|FCR 2001 Duisburg - FF USV Jena 1:0 (0:0)
|2008/2009
|FCR 2001 Duisburg
|30. Mai 2009
|Olympiastadion Berlin
|1. FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg 0:7 (0:2)
|2007/2008
|1. FFC Frankfurt
|19. April 2008
|Olympiastadion Berlin
|1. FC Saarbrücken - 1. FFC Frankfurt 1:5 (1:1)
|2006/2007
|1. FFC Frankfurt
|26. Mai 2007
|Olympiastadion Berlin
|1. FFC Frankfurt - FCR 2001 Duisburg 1:1 n. V., 4:1 i. E.
|2005/2006
|1. FFC Turbine Potsdam
|29. April 2006
|Olympiastadion Berlin
|1. FFC Turbine Potsdam - 1. FFC Frankfurt 2:0 (0:0)
|2004/2005
|1. FFC Turbine Potsdam
|28. Mai 2005
|Olympiastadion Berlin
|1. FFC Turbine Potsdam - 1. FFC Frankfurt 3:0 (2:0)
|2003/2004
|1. FFC Turbine Potsdam
|29. Mai 2004
|Olympiastadion Berlin
|1. FFC Frankfurt - 1. FFC Turbine Potsdam 0:3 (0:1)
|2002/2003
|1. FFC Frankfurt
|31. Mai 2003
|Olympiastadion Berlin
|1. FFC Frankfurt - FCR 2001 Duisburg 1:0 (0:0)
|2001/2002
|1. FFC Frankfurt
|11. Mai 2002
|Olympiastadion Berlin
|1. FFC Frankfurt - Hamburger SV 5:0 (2:0)
|2000/2001
|1. FFC Frankfurt
|26. Mai 2001
|Olympiastadion Berlin
|1. FFC Frankfurt - FFC Flaesheim-Hillen 2:1 (0:1)
|1999/2000
|1. FFC Frankfurt
|6. Mai 2000
|OlympiastadionBerlin
|1. FFC Frankfurt - Sportfreunde Siegen 2:1 (0:0)
|1998/1999
|1. FFC Frankfurt
|12. Juni 1999
|Olympiastadion Berlin
|FCR Duisburg - 1. FFC Frankfurt 0:1 (0:1)
|1997/1998
|FCR Duisburg
|16. Mai 1998
|Olympiastadion Berlin
|FCR Duisburg - FSV Frankfurt 6:2 (4:1)
|1996/1997
|Grün-Weiß Brauweiler
|14. Juni 1997
|Olympiastadion Berlin
|Grün-Weiß Brauweiler - FC Eintracht Rheine 3:1 (1:0)
|1995/1996
|FSV Frankfurt
|25. Mai 1996
|Olympiastadion Berlin
|FSV Frankfurt - SC Klinge Seckach SC 2:1 (1:1)
|1994/1995
|FSV Frankfurt
|24. Juni 1995
|Olympiastadion Berlin
|FSV Frankfurt - TSV Siegen 3:1 (1:1)
|1993/1994
|Grün-Weiß Brauweiler
|14. Mai 1994
|Olympiastadion Berlin
|Grün-Weiß Brauweiler - TSV Siegen 2:1 (0:0)
|1992/1993
|TSV Siegen
|12. Juni 1993
|Olympiastadion Berlin
|TSV Siegen - Grün-Weiß Brauweiler 1:1 n. V., 6:5 i. E.
|1991/1992
|FSV Frankfurt
|23. Mai 1992
|Olympiastadion Berlin
|FSV Frankfurt - TSV Siegen 1:0 (0:0)
|1990/1991
|Grün-Weiß Brauweiler
|22. Juni 1991
|Olympiastadion Berlin
|Grün-Weiß Brauweiler - TSV Siegen 1:0 (1:0)
|1989/1990
|FSV Frankfurt
|19. Mai 1990
|Olympiastadion Berlin
|FSV Frankfurt - FC Bayern München 1:0 (1:0)
|1988/1989
|TSV Siegen
|24. Juni 1989
|Olympiastadion Berlin
|TSV Siegen - FSV Frankfurt 5:1 (3:0)
|1987/1988
|TSV Siegen
|28. Mai 1988
|Olympiastadion Berlin
|TSV Siegen - FC Bayern München 4:0 (2:0)
|1986/1987
|TSV Siegen
|20. Juni 1987
|Olympiastadion Berlin
|TSV Siegen - STV Lövenich 5:2 (2:0)
|1985/1986
|TSV Siegen
|3. Mai 1986
|Olympiastadion Berlin
|TSV Siegen - SSG 09 Bergisch Gladbach 2:0 (1:0)
|1984/1985
|FSV Frankfurt
|26. Mai 1985
|Olympiastadion Berlin
|FSV Frankfurt - KBC Duisburg 1:1 n. V, 4:3 i. E.
|1983/1984
|SSG 09 Bergisch Gladbach
|31. Mai 1984
|Waldstadion Frankfurt
|SSG 09 Bergisch Gladbach - VfR Eintracht Wolfsburg 2:0 (1:0)
|1982/1983
|KBC Duisburg
|11. Juni 1983
|Stadion am Bornheimer Hang, Frankfurt
|FSV Frankfurt - KBC Duisburg 0:3 (0:1)
|1981/1982
|SSG 09 Bergisch Gladbach
|1. Mai 1982
|Waldstadion Frankfurt
|SSG 09 Bergisch Gladbach - VfL Wittekind Wildeshausen 3:0 (1:0)
|1980/1981
|SSG 09 Bergisch Gladbach
|2. Mai 1981
|Neckarstadion Stuttgart
|TuS Wörrstadt - SSG 09 Bergisch Gladbach 0:5 (0:3)
Pionierinnen
Erstes Pokalfinale der Frauen
Am 2. Mai 1981 trafen die Frauen des TuS Wörrstadt im ersten DFB-Pokalfinale der Frauen auf die SSG 09 Bergisch Gladbach. Im Stuttgarter Neckarstadion ließen die Frauen der SSG keinen Zweifel daran, wer den Titel verdient hatte. Mit 5:0 gewann Bergisch Gladbach und sicherte sich damit den ersten DFB-Pokalsieg der Frauen.
Liste der Rekordpokalsieger
|Platz
|Mannschaft
|Siege/Endspiel-Teilnahmen
|1.
|VfL Wolfsburg¹
|11 (12)
|2.
|1. FFC Frankfurt
|9 (14)
|3.
|TSV Siegen
|5 (10)
|FSV Frankfurt
|5 (8)
|5.
|1. FFC Turbine Potsdam
|3 (7)
|FCR 2001 Duisburg²
|3 (6)
|SSG 09 Bergisch Gladbach
|3 (4)
|Grün-Weiß Brauweiler
|3 (4)
|9.
|FC Bayern München
|1 (5)
|KBC Duisburg
|1 (2)
¹ 1984 als VfR Eintracht Wolfsburg
² aufgegangen im MSV Duisburg