Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Vereinen und Medienpartnern die Play-offs im DFB-Pokal der Frauen zeitgenau angesetzt. Demnach steigt das Westduell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach am Dienstag, 19. August (ab 19 Uhr). Sky Sport überträgt die Partie aus dem Stadion Rote Erde live.

Die ersten fünf K.o.-Spiele finden bereits am Samstag, 16. August, statt. Weiter geht es am Sonntag, 17. August, mit zehn Begegnungen - darunter auch das Duell zwischen Zweitligaaufsteiger FC Viktoria 1889 Berlin und Ligakonkurrent VfL Bochum (ab 12 Uhr) sowie der Südwestvergleich zwischen dem VfB Stuttgart und 1. FSV Mainz 05 (ab 14 Uhr).

Premiere für Play-offs

Das Play-off-Format im DFB-Pokal der Frauen wird in der neuen Saison erstmals ausgespielt. Die 21 Landespokalsieger, die fünf Aufsteiger in die 2. Frauen-Bundesliga sowie die besten sechs teilnahmeberechtigten Zweitligisten hinter den Top-Vier-Mannschaften. Zweitvertretungen sind nicht teilnahmeberechtigt.

Die K.o.-Runde wird in zwei regionalen Gruppen (Nord und Süd) ausgetragen. Die erste Hauptrunde ist für den 27. bis 29. September 2025 vorgesehen, dann greifen auch die zwölf Teilnehmer der Google Pixel Frauen-Bundesliga der Vorsaison sowie die vier bestplatzierten Teams der 2. Frauen-Bundesliga ins Spielgeschehen ein.

Das Achtelfinale ist für den 15. bis 17. November, das Viertelfinale für den 11. und 12. März 2026 (gegebenenfalls auch 10. März 2026) terminiert. Nach den Halbfinalspielen, die über die Ostertage vom 4. bis 6. April 2026 stattfinden, findet die DFB-Pokalsaison mit dem Finale in Köln an Christi Himmelfahrt, 14. Mai 2026, ihren Abschluss.

Die Play-off-Partien

Gruppe Nord

17. August, 12 Uhr:

FC Viktoria 1889 Berlin - VfL Bochum

1. FC Neubrandenburg 04 - VfR Warbeyen

17. August, 13 Uhr:

TSV Solingen-Aufderhöhe 1877 - SC Victoria Hamburg

17. August, 14 Uhr:

FSV Gütersloh 2009 - 1. FC Magdeburg

FSV Babelsberg 74 - ATS Buntentor

17. August, 15 Uhr:

Borussia Pankow - Hannover 96

Holstein Kiel - SV Meppen

19. August, 19 Uhr:

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Gruppe Süd

16. August, 14 Uhr:

SV Elversberg - Fortuna Köln

1. FFC Montabaur - SC Siegelbach

16. August, 17 Uhr:

BSG Chemie Leipzig - FC Freiburg-St. Georgen

16. August, 15 Uhr:

SV 67 Weinberg - SpVgg Greuther Fürth

16. August, 16 Uhr:

Karlsruher SC - SG 99 Andernach

17. August, 14 Uhr:

VfL Herrenberg - Kickers Offenbach

Saalfeld Titans - FC Ingolstadt

VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05