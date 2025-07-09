DFB-Pokal der Frauen
Play-offs: BVB gegen Gladbach live bei Sky Sport
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Vereinen und Medienpartnern die Play-offs im DFB-Pokal der Frauen zeitgenau angesetzt. Demnach steigt das Westduell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach am Dienstag, 19. August (ab 19 Uhr). Sky Sport überträgt die Partie aus dem Stadion Rote Erde live.
Die ersten fünf K.o.-Spiele finden bereits am Samstag, 16. August, statt. Weiter geht es am Sonntag, 17. August, mit zehn Begegnungen - darunter auch das Duell zwischen Zweitligaaufsteiger FC Viktoria 1889 Berlin und Ligakonkurrent VfL Bochum (ab 12 Uhr) sowie der Südwestvergleich zwischen dem VfB Stuttgart und 1. FSV Mainz 05 (ab 14 Uhr).
Premiere für Play-offs
Das Play-off-Format im DFB-Pokal der Frauen wird in der neuen Saison erstmals ausgespielt. Die 21 Landespokalsieger, die fünf Aufsteiger in die 2. Frauen-Bundesliga sowie die besten sechs teilnahmeberechtigten Zweitligisten hinter den Top-Vier-Mannschaften. Zweitvertretungen sind nicht teilnahmeberechtigt.
Die K.o.-Runde wird in zwei regionalen Gruppen (Nord und Süd) ausgetragen. Die erste Hauptrunde ist für den 27. bis 29. September 2025 vorgesehen, dann greifen auch die zwölf Teilnehmer der Google Pixel Frauen-Bundesliga der Vorsaison sowie die vier bestplatzierten Teams der 2. Frauen-Bundesliga ins Spielgeschehen ein.
Das Achtelfinale ist für den 15. bis 17. November, das Viertelfinale für den 11. und 12. März 2026 (gegebenenfalls auch 10. März 2026) terminiert. Nach den Halbfinalspielen, die über die Ostertage vom 4. bis 6. April 2026 stattfinden, findet die DFB-Pokalsaison mit dem Finale in Köln an Christi Himmelfahrt, 14. Mai 2026, ihren Abschluss.
Die Play-off-Partien
Gruppe Nord
17. August, 12 Uhr:
FC Viktoria 1889 Berlin - VfL Bochum
1. FC Neubrandenburg 04 - VfR Warbeyen
17. August, 13 Uhr:
TSV Solingen-Aufderhöhe 1877 - SC Victoria Hamburg
17. August, 14 Uhr:
FSV Gütersloh 2009 - 1. FC Magdeburg
FSV Babelsberg 74 - ATS Buntentor
17. August, 15 Uhr:
Borussia Pankow - Hannover 96
Holstein Kiel - SV Meppen
19. August, 19 Uhr:
Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach
Gruppe Süd
16. August, 14 Uhr:
SV Elversberg - Fortuna Köln
1. FFC Montabaur - SC Siegelbach
16. August, 17 Uhr:
BSG Chemie Leipzig - FC Freiburg-St. Georgen
16. August, 15 Uhr:
SV 67 Weinberg - SpVgg Greuther Fürth
16. August, 16 Uhr:
Karlsruher SC - SG 99 Andernach
17. August, 14 Uhr:
VfL Herrenberg - Kickers Offenbach
Saalfeld Titans - FC Ingolstadt
VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen
Autor: dfb
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