Frauen
2. Frauen-Bundesliga
Statistiken
Mönchengladbach klettert auf Nichtabstiegsplatz
Borussia Mönchengladbach ist ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Frauen-Bundesliga gelungen. Durch das 3:1 (2:0) beim direkten Konkurrenten 1. FFC Turbine Potsdam verbesserte sich das Team auf einen Nichtabstiegsplatz.
Turbine-Kapitänin Kirschstein: "Nach wie vor Topbedingungen"
Obwohl Merle Kirschstein erst vor Saisonbeginn zum 1. FFC Turbine Potsdam zurückgekehrt war, wurde die 23 Jahre alte Innenverteidigerin bereits zur Kapitänin ernannt. Im DFB.de-Interview spricht sie über ihre Rückkehr und ihre Ziele.
20.150 Tickets verkauft: VfB Stuttgart stellt Zweitligarekord auf
Die Frauen des VfB Stuttgart haben knapp drei Wochen vor dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am 21. März (ab 14 Uhr) einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt und die bisherige Bestmarke in der 2. Frauen-Bundesliga übertroffen.
3. Fankongress Frauen-Bundesligen: Austausch, Workshops, Perspektivwechsel
Zum dritten Mal in Folge fand am DFB-Campus der Fankongress Frauen-Bundesligen statt. Rund 100 Fans und Fanbeauftragte der Klubs der beiden Frauen-Bundesligen sowie Fans der DFB-Frauen nahmen an zwei Tagen an einem lebhaften Austausch teil.
Meppens Nina Rolfes: "Alles noch in der eigenen Hand"
Nina Rolfes hat in dieser Saison in der 2. Frauen-Bundesliga die Chance, mit dem SV Meppen bereits zum dritten Mal in die Google Pixel Frauen-Bundesliga aufzusteigen. Mit DFB.de spricht sie über ihre Rolle im Team und die Verbindung zum Klub.
Torreicher Heimsieg: VfB Stuttgart festigt Tabellenspitze
Der VfB Stuttgart hat mit dem achten Spiel in Folge ohne Niederlage die Tabellenführung in der 2. Frauen-Bundesliga behauptet. Das Team von Trainer Heiko Gerber besiegte die zuletzt formstarke zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt mit 4:3 (1:1).
Sieg in Meppen: Frankfurt II verlässt Abstiegszone
Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt befindet sich in der Tabelle der 2. Frauen-Bundesliga weiterhin auf dem Weg nach oben. Das Team aus Hessen gewann in einer Nachholpartie vom 16. Spieltag 3:2 (1:1) beim Aufstiegsanwärter SV Meppen.
Potsdam gegen Sand wird erneut verlegt
Das für Mittwoch, 18. Februar, angesetzte Spiel in der 2. Frauen-Bundesliga zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam und dem SC Sand muss wegen Unbespielbarkeit der Spielstätte erneut verlegt werden. Ein neuer Termin wird schnellstmöglich bekanntgegeben.
SV Meppen rückt an die Spitze heran
Der SV Meppen hat seine Ausgangslage im Rennen um die Aufstiegsplätze in der 2. Frauen-Bundesliga erneut verbessert. Der SVM rückte am 17. Spieltag durch das 4:1 beim Schlusslicht VfR Schwarz-Weiß Warbeyen bis auf drei Punkte an die Spitze heran.
Viktoria-Kapitänin Ehegötz: "Große Schritte nach vorne"
Nina Ehegötz galt als eines der größten Talente im deutschen Frauenfußball. Jetzt führt sie als Kapitänin Viktoria Berlin in der 2. Frauen-Bundesliga an. Mit DFB.de spricht sie über das Topspiel am Sonntag (ab 14.30 Uhr) gegen Primus VfB Stuttgart.
Stuttgart zieht wieder an Sand vorbei
Die Tabellenführung der 2. Frauen-Bundesliga ist im neuen Jahr zum zweiten Mal gewechselt. Aufsteiger VfB Stuttgart kletterte am 16. Spieltag durch den 3:1 (2:0)-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach dank der besseren Tordifferenz auf Platz eins.
Highlightspiel in der MHP Arena: Stuttgart gegen Mainz am 21. März
Ein Highlight in der 2. Frauen-Bundesliga steht an: Am 21. März trifft der VfB Stuttgart auf den 1. FSV Mainz 05 und trägt damit erstmals ein Heimspiel in der MHP Arena aus. Für das Spiel sind bereits über 12.000 Tickets verkauft.
Stuttgart nur mit Remis, Sand an der Spitze
Herbstmeister VfB Stuttgart hat durch ein 3:3 gegen die SG 99 Andernach die Tabellenführung in der 2. Frauen-Bundesliga verloren. Neuer Spitzenreiter ist der SC Sand, der 2:1 beim VfL Wolfsburg II gewann und zurück auf Platz eins rückt.
Mainz-Kapitänin Johanna Berg: "Sportliches Niveau deutlich gestiegen"
Seit Saisonbeginn ist Johanna Berg für den 1. FSV Mainz 05 in der 2. Frauen-Bundesliga am Ball. Vor dem Ligastart nach der Winterpause am Sonntag (ab 11 Uhr) gegen den SV Meppen spricht die studierte Medizintechnikerin über das Topspiel.
FC Bayern II rückt an Nichtabstiegsplätze heran
Die zweite Mannschaft des FC Bayern München ist in der 2. Frauen-Bundesliga an einen Nichtabstiegsplatz herangerückt. Das Team fuhr mit dem 6:0 (4:0) gegen den 1. FFC Turbine Potsdam einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib ein.
Bayern-Trainer Reisacher: "Große Fortschritte gemacht"
Seit der vergangenen Saison betreut Jérôme Reisacher den FC Bayern München II in der 2. Frauen-Bundesliga. Heute Nachmittag (ab 14 Uhr) geht es gegen den 1. FFC Turbine Potsdam. Mit DFB.de spricht der gebürtige Franzose über seinen Job.
Trainingslager auf dem DFB-Campus: Schiedsrichterinnen bereit für die Rückrunde
Die Schiedsrichterinnen und Assistent*innen der Google Pixel Frauen‑Bundesliga sowie die Unparteiischen der 2. Frauen‑Bundesliga haben sich auf dem DFB‑Campus intensiv auf die Rückrunde vorbereitet. Alle zogen im Anschluss ein positives Fazit.
Meppen-Trainerin Katharina Börger: "Mit dem Verein gewachsen"
Schon seit 2007 ist Katharina Börger für den SV Meppen tätig: erst als Spielerin, als Coach und seit Saisonbeginn als gleichberechtigte Cheftrainerin neben Thomas Pfannkuch in der 2. Frauen-Bundesliga. Mit DFB.de spricht sie über ihre Ziele.
Kim Fellhauer: "Ohne Fußball geht es nicht"
Kim Fellhauer musste nach dem vierten Kreuzbandriss ihre Karriere schweren Herzens beenden. Es ging einfach nicht mehr. Ohne Fußball ging es jedoch genauso wenig. Mit DFB.de spricht sie über über ihre Leidenszeit und ihr neues Leben als Trainerin.
Primus Stuttgart überwintert punktgleich mit Sand
Der VfB Stuttgart überwintert in der 2. Frauen-Bundesliga an der Tabellenspitze. Dem Aufsteiger reichte am 14. Spieltag zum Jahresabschluss ein 2:2 (2:2) bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München, um die Tabellenführung zu verteidigen.
VfB-Kapitänin Beuschlein: "Den Weg in die Bundesliga gehen"
Die erste Saisonhälfte in der 2. Frauen-Bundesliga hat Aufsteiger VfB Stuttgart nach dem 2:0 im Topspiel gegen den SC Sand als Spitzenreiter abgeschlossen. Kapitänin Jana Beuschlein spricht über die starke Hinrunde und den möglichen Aufstieg.
Im Topspiel: Stuttgart sichert sich Herbstmeisterschaft
Aufsteiger VfB Stuttgart kürte sich am 13. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga zum Herbstmeister. Das Team von Trainer Heiko Gerber entschied das Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenführer SC Sand 2:0 (2:0) für sich.
Rahmenterminkalender der Frauen 2026/2027 verabschiedet
Das Präsidium des DFB hat den Rahmenterminkalender der Frauen für die Saison 2026/2027 verabschiedet. Damit stehen die wichtigsten Termine für die kommende Spielzeit im deutschen Frauenfußball fest.
5:2 gegen Bayern II: Meppen setzt Siegesserie fort
Die Siegesserie des SV Meppen geht auch am 12. Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga weiter. Beim 5:2 gegen die Bayern ging das Team des Trainerduos mit Katharina Börger und Thomas Pfannkuch zum fünften Mal nacheinander mit der vollen Ausbeute vom Feld.
VfB Stuttgart dreht bei 6:0 nach der Pause auf
Der VfB Stuttgart fuhr am 11. Spieltag seinen bislang höchsten Saisonsieg ein. Das Team von Trainer Heiko Gerber gewann 6:0 gegen den VfL Bochum und bleibt somit dem nur einen Zähler entfernten Tabellenführer SC Sand weiterhin dicht auf den Fersen.
Andernach setzt Serie auch gegen Warbeyen fort
Die Formkurve der SG 99 Andernach zeigt in der 2. Frauen-Bundesliga weiter nach oben. Gegen den VfR Schwarz-Weiß Warbeyen 1945 gewann Andernach 2:1. Das Team von Isabelle Hawel blieb am 11. Spieltag somit zum siebten Mal in Folge ohne Niederlage.
Gemeinsamer Aktionsspieltag für Bewerbung um Frauen-EM 2029
Von der Basis bis zur Spitze - der gesamte deutsche Fußball steht hinter der Bewerbung um die Ausrichtung der UEFA Women's EURO 2029. Deutlich soll das beim Aktionsspieltag vom heutigen Freitag bis Sonntag werden.
Meppen bezwingt auch Berlin
Der SV Meppen kommt in der 2. Frauen-Bundesliga immer besser in Form. Nach den Erfolgen gegen die Spitzenteams Sand und Stuttgart gewann der ehemalige Bundesligist in einer Nachholpartie vom 6. Spieltag auch gegen den FC Viktoria Berlin 3:0 (3:0).
Sands Torjägerin Pija Reininger: "Wir leben vom Zusammenhalt"
Als Spitzenreiter der 2. Frauen-Bundesliga empfängt der SC Sand heute (ab 13 Uhr) im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen den 1. FC Köln. Mit DFB.de spricht Torjägerin Pija Reininger über ihren guten Lauf und die Chancen gegen den Bundesligisten.
VfB Stuttgart plant Highlightspiel in großer Arena
Für die Fußballerinnen des VfB Stuttgart steht im März 2026 ein großes Highlight bevor. Die Zweitligistinnen tragen dann gegen den 1. FSV Mainz 05 erstmals ein Heimspiel in der großen MHP Arena aus.
SV Meppen sorgt für erste Stuttgarter Niederlage
Der SV Meppen hat es als erstes Team geschafft, den bisherigen Tabellenführer der 2. Frauen-Bundesliga zu bezwingen. Die von Thomas Pfannkuch betreuten Emsländerinnen behaupteten sich am 10. Spieltag gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart 1:0 (0:0).
Unbesiegter VfB Stuttgart erobert Tabellenspitze
Der VfB Stuttgart übernahm am 9. Spieltag die Tabellenführung in der 2. Frauen-Bundesliga. Dem Team von Trainer Heiko Gerber gelang mit dem 7:2 (2:1) gegen Mitaufsteiger VfR Schwarz-Weiß Warbeyen der bislang höchste Saisonsieg.
Schumacher: "Es ist cool, die großen Vereine zu ärgern"
Durch eine Erfolgsserie war die SG 99 Andernach vor der Länderspielpause in der 2. Frauen-Bundesliga auf den vierten Tabellenplatz geklettert. Mit DFB.de spricht die Kapitänin Magdalena Schumacher über den Lauf des Teams und einen Glücksbringer.
2:1 gegen Potsdam: Stuttgart bleibt oben dran
Der VfB Stuttgart hat am 8. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga ein Zeichen im Kampf um den Aufstieg gesetzt. Der Tabellenzweite gewann 2:1 gegen Turbine Potsdam und vergrößerte den Vorsprung auf Bochum. Tabellenführer bleibt SC Sand.
Stuttgarts Maximiliane Rall: "Das war schon verrückt"
Der VfB Stuttgart sorgte in der 2. Frauen-Bundesliga für Aufsehen. Nach einem 0:4-Rückstand gewannen die Schwäbinnen das Duell bei Mainz 05 noch 5:4. Im DFB.de-Interview spricht die Ex-Nationalspielerin Maximiliane Rall über die Gründe für die Wende.
5:4 nach 0:4: Stuttgart gelingt furiose Aufholjagd
Der VfB Stuttgart hat am 7. Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga den Rückstand auf Tabellenführer SC Sand auf einen Punkt verkürzt. Die Stuttgarterinnen setzten nach Vier-Tore-Rückstand mit 5:4 (1:4) im Aufsteigerduell beim 1. FSV Mainz 05 durch.
Liganeuling Warbeyen trotzt Gladbach Remis ab
Der VfR Schwarz-Weiß Warbeyen hat seine Niederlagenserie in der 2. Frauen-Bundesliga gestoppt. Der Tabellenletzte sicherte sich am 7. Spieltag mit dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach erstmals seit drei Begegnungen wieder etwas Zählbares.
7:1-Kantersieg! SC Sand baut Tabellenführung aus
Der SC Sand hat seine Tabellenführung in der 2. Frauen-Bundesliga ausgebaut. Das 7:1 gegen den VfR Schwarz-Weiß Warbeyen bedeutete für das Team von Alexander Fischinger den bislang höchsten Saisonsieg. Auf Platz zwei steht nun der VfB Stuttgart.
Nach 5:1 gegen Ingolstadt: VfB Stuttgart noch unbesiegt
Der VfB Stuttgart hat in der 2. Frauen-Bundesliga erstmals zwei Spiele in Serie gewonnen. Der Aufsteiger legte nach dem 4:1 bei Eintracht Frankfurt II nun am 6. Spieltag ein 5:1 (3:0) gegen den FC Ingolstadt 04 nach und ist Tabellenführer.
FCI-Kapitänin Reischmann: "Immer an unsere Chance geglaubt"
Nach der Pokalsensation gegen Nürnberg geht es für den FC Ingolstadt in der 2. Frauen-Bundesliga zum VfB Stuttgart. Im DFB.de-Interview spricht FCI-Kapitänin Stefanie Reischmann über den Saisonstart und ihren Wunschgegner im DFB-Pokal.
Torjägerin Matuschewski lässt Primus SC Sand jubeln
Der SC Sand hat am 5. Spieltag seine Tabellenführung in der 2. Frauen-Bundesliga behauptet. Der Spitzenreiter entschied das Spitzenspiel beim FC Ingolstadt 04 knapp 1:0 für sich. Weiterhin nur einen Punkt dahinter rangiert Borussia Mönchengladbach.
Meppens Torjägerin Laura Bröring: "Ich bin jetzt wesentlich abgezockter"
Laura Bröring ist aktuell in Topform. Beim 8:0-Kantersieg gegen Aufsteiger VfR Schwarz-Weiß Warbeyen schnürte die 18-Jährige vom SV Meppen erstmals einen Viererpack. Mit DFB.de spricht Bröring über den Saisonstart, ihre Torquote und einen Kuchen.
Last Minute: Viktoria Berlin holt Punkt gegen Stuttgart
Stuttgart bleibt auch im vierten Spiel ungeschlagen, kam im Aufsteigerduell bei Viktoria Berlin aber nicht über ein 2:2 hinaus, denn Viktoria schaffte den späten Ausgleich. Mehr zu allen Partien der 2. Bundesliga in unserer Zusammenfassung.
Turbine-Kapitänin Bernhardt: "Kein Team marschiert einfach durch"
Nach einer Saison ohne Sieg in der Google Pixel Frauen-Bundesliga startet der Traditionsklub 1. FFC Turbine Potsdam in der 2. Frauen-Bundesliga einen Neuanfang. Im DFB.de-Interview spricht Turbine-Kapitänin Emilie Bernhardt über den Aufstiegstraum.
Aufsteiger Mainz 05 macht ersten Heimsieg perfekt
Der 1. FSV Mainz 05 kommt in der 2. Frauen-Bundesliga offenbar immer besser in Form. Der Aufsteiger setzte sich am 4. Spieltag im heimischen Bruchwegstadion 3:0 (2:0) gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt durch.
5:1! Bochum verdrängt Sand von der Spitze
Mit einem deutlichen Heimerfolg hat der VfL Bochum die Tabellenführung am 3. Spieltag übernommen. Das Team von Trainerin Kyra Malinowski verdrängte durch ein 5:1 im direkten Duell den bisherigen Spitzenreiter SC Sand vom ersten Platz.
Kara Bathmann und Mainz 05: "Richtig in der Liga angekommen"
Beim 3:1 in Meppen erzielte Kara Bathmann das erste Tor der Vereinsgeschichte des 1. FSV Mainz 05 in der 2. Frauen-Bundesliga. Mit DFB.de spricht sie über den Start, den Umzug ins Bruchwegstadion und das Pokalduell mit Union Berlin.
Remis in München: VfL Bochum gibt Tabellenführung ab
Die Reserve von Bayern München hat den zweiten Sieg des VfL Bochum in der 2. Frauen-Bundesliga verhindert und dem bisherigen Tabellenführer ein 1:1 abgetrotzt. Die Spitzenposition hat der SC Sand nach einem 4:0 über den VfL Wolfsburg II übernommen.
Bochums Torjägerin Dörthe Hoppius: "Die richtigen Schlüsse gezogen"
Dörthe Hoppius, Angreiferin beim VfL Bochum, blickt auf erfolgreiche Tage zurück. Mit DFB.de spricht die 29-Jährige über den Abschluss ihres dualen Studiums zur Polizeikommissarin, ihren Viererpack, den Spielball und ihren Spitznamen "Didi".
Viererpack: Hoppius schießt VfL Bochum an die Spitze
Der VfL Bochum ist in der 2. Frauen-Bundesliga der erste Tabellenführer der Saison 2025/2026. Dem Team von Trainerin Kyra Malinowski gelang mit dem 6:0 (2:0) gegen Liganeuling VfR Schwarz-Weiß Warbeyen 1945 der deutlichste Erfolg des 1. Spieltages.
SC Sand bejubelt Auftaktsieg bei Neuling Mainz 05
Der SC Sand hat das offizielle Eröffnungsspiel in der 2. Frauen-Bundesliga für sich entschieden. Zum Auftakt der neue Saison 2025/2026 behauptete sich der ehemalige Bundesligist 1:0 (1:0) beim Aufsteiger 1. FSV Mainz 05.
LEAGUES und LIGEN neue Produktions- und Streamingpartner
Für die Spielzeiten 2025/2026 bis 2027/2028 werden LIGEN und LEAGUES neue Produktions- und Streamingpartner der 2. Frauen-Bundesliga. Damit können Fans künftig alle 182 Partien live und weiterhin kostenfrei über die Plattform LEAGUES verfolgen.
VfB-Angreiferin Billa: "DFB-Pokal ist coole Challenge"
Nicole Billa ist vom 1. FC Köln zu Zweitligaaufsteiger VfB Stuttgart gewechselt. Mit DFB.de spricht die 29 Jahre alte Stürmerin vor dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 heute (14 Uhr) über den Wechsel, ihren neuen Klub und ihre Ziele.
Andernach-Trainerin Isabelle Hawel: "Die Großen ärgern"
Die SG 99 Andernach soll auch in der siebten Saison in Folge in der 2. Frauen-Bundesliga die Klasse halten. Mit DFB.de spricht Cheftrainerin und Abteilungsleiterin Isabelle Hawel über die Vorbereitung, ihre Familie und die EM in der Schweiz.
2. Frauen-Bundesliga: Eröffnungsspiel zwischen Mainz und Sand
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die neue Saison der 2. Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Eröffnet wird die Spielzeit am Samstag, 23. August, ab 17.30 Uhr mit dem Duell zwischen dem Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 und dem SC Sand.
2. Frauen-Bundesliga: DFB legt Spielplan 2025/2026 fest
Der DFB hat nun auch den Spielplan für die 2. Frauen-Bundesliga der Saison 2025/2026 veröffentlicht. Los geht's am 23./24. August. Debütant VfR Warbeyen startet beim VfL Bochum, der zweite Neuling VfB Stuttgart zuhause gegen Bayern München II.
Eintracht-Trainerin Julia Simic: "Spielerinnen werden zu Vorbildern"
Ex-Nationalspielerin, Trainerin, TV-Expertin: Julia Simic kennt den Fußball aus fast allen Perspektiven. Mit DFB.de spricht die 36-jährige über ihre neue Rolle als alleinige Cheftrainerin von Eintracht Frankfurt II in der 2. Bundesliga und die EM.
2. Frauen-Bundesliga: Das sind die fünf Aufsteiger
Die Aufstockung der Google Pixel Frauen-Bundesliga zur neuen Saison von zwölf auf 14 Vereine macht es möglich. Fünf (statt sonst nur drei) Teams sind aus den Regionalligen in die 2. Frauen-Bundesliga aufgestiegen. DFB.de gibt einen Überblick.
Alle sportlich qualifizierten Klubs erhalten Zulassung für Frauen-Bundesligen
Der DFB hat das Zulassungsverfahren zur Spielzeit 2025/2026 der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga abgeschlossen. Alle sportlich qualifizierten Klubs erfüllen die Voraussetzungen und können damit am Spielbetrieb teilnehmen.
Vor Rekordkulisse: Union Berlin steigt als Meister auf
Der 1. FC Union Berlin tritt den Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga als Meister der 2. Frauen-Bundesliga an. Die Berlinerinnen behaupteten ihre Spitzenposition am 26. und letzten Spieltag durch den souveränen 6:0-Heimsieg gegen Gütersloh.
Meisterehrung: Wück in Nürnberg, Bartusiak in Berlin
Die Meisterschaft in der 2. Frauen-Bundesliga entscheidet sich heute (ab 14 Uhr) zwischen Union Berlin und dem 1. FC Nürnberg im Fernduell. Die mögliche Meisterehrung in Berlin übernimmt Saskia Bartusiak oder Bundestrainer Christian Wück in Nürnberg.
HSV-Heldin Stoldt: "Bei Männern gesehen, wie geil es ist aufzusteigen"
Einen Tag nach den Männern haben auch die HSV-Frauen den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht - erstmals seit 13 Jahren. Torschützin Svea Stoldt spricht mit DFB.de über emotionale Momente und die Vorfreude auf das Volksparkstadion.
Doppelaufstieg perfekt: Auch HSV-Frauen erstklassig
Der Hamburger SV wieder erstklassig. Das Team von Trainer Marwin Bolz gewann am vorletzten Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg 3:0 (0:0) und ist nicht mehr vom dritten Tabellenplatz zu verdrängen.
Ligen und Wettbewerbe der Frauen: Erhöhte Schiri-Honorare ab Saison 2025/2026
Das Präsidium des DFB hat auf seiner Sitzung am heutigen Freitag eine Anhebung der Schiedsrichter*innen-Honorare in den Ligen und Wettbewerben der Frauen für die Saison 2025/2026 verabschiedet. Alle Infos dazu gibt es hier.
1. FC Union Berlin übernimmt Tabellenführung
Führungswechsel an der Tabellenspitze der 2. Frauen-Bundesliga: Der 1. FC Union Berlin hat am 24. Spieltag den 1. FC Nürnberg von Rang eins verdrängt. Die Berlinerinnen behielten 3:2 (1:0) beim SC Freiburg II die Oberhand.
Hamburger SV fehlt nur ein Sieg zum Aufstieg
Der Hamburger SV ist nach einem 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Nürnberg auf dem besten Weg, nach 13 Jahren Abstinenz in die Google Pixel Frauen-Bundesliga zurückzukehren. Aus den letzten zwei Spielen fehlen den Norddeutschen noch drei Punkte zum Aufstieg.