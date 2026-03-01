Fanbelange
3. Fankongress Frauen-Bundesligen: Austausch, Workshops, Perspektivwechsel
Zum dritten Mal in Folge fand am DFB-Campus der Fankongress Frauen-Bundesligen statt. Rund 100 Fans und Fanbeauftragte der Vereine der Google Pixel Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga sowie Fans der deutschen Frauen-Nationalmannschaft nahmen an zwei Tagen an einem lebhaften Austausch teil.
Mittlerweile hat sich die Veranstaltung als optimale Plattform für die Vernetzung und den fachlichen Austausch zu relevanten Themen etabliert. In einer Mischung aus Workshops und Paneldiskussionen wurden unter anderem Themen wie die EURO 2029 und ihre Chancen aus Fansicht bearbeitet, Barrierefreiheit und Inklusion, Spieltagsansetzungen, Transparenz und Mitsprache in Vereinen oder die Geschichte des Fußballs der Frauen diskutiert.
Nach zwei Tagen intensivem und stets respektvollem Austausch waren sich die Beteiligten einig, dass auch mit dem 3. Fankongress die Tradition des konstruktiven und zielorientierten Austausches fortgeführt wurde. Die Ergebnisse der Workshops werden im Anschluss gesammelt, ausgewertet und in konkrete Maßnahmen übersetzt.
Kategorien: Fanbelange, Fans, 2. Frauen-Bundesliga, Frauen-Nationalmannschaft, Google Pixel Frauen-Bundesliga
Autor: dfb
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