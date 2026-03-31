Frauen-Nationalmannschaft
DFB-Frauen gegen Norwegen in Köln: Tickets ab 10. April
Premiere in Köln: Erstmals wird das Kölner RheinEnergieSTADION Austragungsort für ein Frauen-Länderspiel sein. Am 5. Juni trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation auf Norwegen. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Der Vorverkauf für das Spiel im Rheinland startet am Freitag, 10. April, um 10 Uhr im DFB-Ticketportal.
Tickets gibt es ab 15 Euro (ermäßigt ab 10 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten Tickets ab 10 Euro. Gruppentickets kosten 10 Euro pro Ticket (in Kategorie 4).
Der Fanblock im RheinEnergieSTADION befindet sich in N3 und N4. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft zahlen im Fanblock nur 10 statt 15 Euro pro Ticket.
Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft
Autor: dfb
Verabschiedung von Sara Däbritz in Nürnberg
Es wird emotional: Vor dem Österreich-Spiel am 14. April in Nürnberg wird Sara Däbritz offiziell verabschiedet. Bernd Neuendorf und Nia Künzer ehren die 31-Jährige für ihre lange und erfolgreiche Karriere in der DFB-Auswahl.
Tickets fürs Österreich-Spiel in Nürnberg
In der WM-Qualifikation treffen die DFB-Frauen am 14. April (ab 18.15 Uhr) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg auf Österreich. Der Vorverkauf läuft, rund 20.000 Karten sind vergriffen - hier gibt's noch Tickets.
Wück: "Wir haben mittlerweile mehr Alternativen"
Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft stehen die nächsten Spiele in der WM-Qualifikation an. Am 14. und 18. April geht es zweimal gegen Österreich. Bundestrainer Christian Wück sprach über den Kader, Gegner Österreich und den Fokus in 2026.