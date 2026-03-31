DFB-Frauen gegen Norwegen in Köln: Tickets ab 10. April

Premiere in Köln: Erstmals wird das Kölner RheinEnergieSTADION Austragungsort für ein Frauen-Länderspiel sein. Am 5. Juni trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation auf Norwegen. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Der Vorverkauf für das Spiel im Rheinland startet am Freitag, 10. April, um 10 Uhr im DFB-Ticketportal.

Tickets gibt es ab 15 Euro (ermäßigt ab 10 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten Tickets ab 10 Euro. Gruppentickets kosten 10 Euro pro Ticket (in Kategorie 4).

Der Fanblock im RheinEnergieSTADION befindet sich in N3 und N4. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft zahlen im Fanblock nur 10 statt 15 Euro pro Ticket.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.