Ticker: Zwei Trainingseinheiten an Tag zwei

Endspurt in der WM-Qualifikation: Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft geht es im Heimspiel am Freitag (ab 20.35 Uhr, live in der ARD) gegen Verfolger Norwegen in Köln und am Dienstag, 9. Juni (ab 18 Uhr, live im ZDF), in Ljubljana gegen Slowenien um das Direktticket für die WM 2027 in Brasilien. Der DFB.de-Ticker hält die Fans des zweimaligen Weltmeisters mit den neuesten Infos rund ums DFB­-Team auf dem Laufenden.

+++++

PK mit Dallmann und Kössler

Tag zwei und damit auch die zweite Trainingseinheit der Frauen-Nationalmannschaft in Köln. Ab 10.30 Uhr bittet Christian Wück sein Team wieder auf den Platz im Sportpark Höhenberg. Die Einheit am Dienstag ist komplett für Medien geöffnet, im Anschluss stehen Torhüterin Ann-Katrin Berger und Assistenztrainerin Maren Meinert den anwesenden Journalist*innen Rede und Antwort. Nach dem Mittagessen stehen weitere Medientermine auf dem Programm, unter anderem sitzen Linda Dallmann und Melissa Kössler auf der Pressekonferenz. Die zweite Einheit am Nachmittag ist dann ein Krafttraining im Gym, bevor die Spielerinnen am Abend noch die Möglichkeit der Behandlung nutzen können.

+++++

Schon 27.000 Tickets vergriffen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kommt am heutigen Montag in Köln zusammen, um sich auf die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen am Freitag (ab 20.35 Uhr) und in Slowenien am Dienstag, 9. Juni (ab 18 Uhr), vorzubereiten. Bis 12.30 Uhr reisen die Nationalspielerinnen ins Teamquartier an, um 16.30 Uhr steht dann die erste Trainingseinheit im Sportpark Höhenberg auf dem Programm. Seinen Kader für die entscheidenden Qualifikationsspiele hatte Bundestrainer Christian Wück am vergangenen Dienstag nominiert. Nicht mit dabei sein wird Franziska Kett, die ihre Teilnahme am Lehrgang verletzungsbedingt absagen musste. Für das Heimspiel gegen Norwegen im Rhein-Energie-Stadion wurden bereits rund 27.000 Eintrittskarten verkauft. Karten sind weiterhin im DFB-Ticketportal erhältlich.