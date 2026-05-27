Frauen-Nationalmannschaft
Kett fällt für WM-Qualifikation aus
Nationalspielerin Franziska Kett vom FC Bayern München hat ihre Teilnahme am bevorstehenden Lehrgang der deutschen Frauen-Nationalmannschaft verletzungsbedingt abgesagt. Damit steht die 21-jährige nicht für die beiden letzten WM-Qualifikationsspiele am 5. Juni (ab 20.35 Uhr, live in der ARD) in Köln gegen Norwegen sowie am 9. Juni (ab 18 Uhr, live im ZDF) in Ljubljana gegen Slowenien zur Verfügung.
Bundestrainer Christian Wück verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: sal
Wück: "Ein komplexes Gebilde"
Christian Wück hat sein 24-köpfiges Aufgebot für die Partien gegen Norwegen am 5. Juni (ab 20.35 Uhr, live in der ARD) und in Slowenien am 9. Juni (ab 18 Uhr, live im ZDF) nominiert. Hier spricht der Bundestrainer darüber.
WM-Qualifikation: Fünf Rückkehrerinnen dabei
Bundestrainer Christian Wück hat seinen 24-köpfigen Kader für die entscheidenden Partien in der Qualifikation zur WM 2027 in Brasilien bekanntgegeben. Die DFB-Frauen treffen am 5. Juni in Köln auf Norwegen und gastieren am 9. Juni in Slowenien.
Tickets fürs Norwegen-Spiel in Köln
Erstmals wird das Kölner RheinEnergieSTADION Austragungsort für ein Frauen-Länderspiel sein. Am 5. Juni trifft die DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation auf Norwegen. Der Vorverkauf läuft, Karten gibt's hier im DFB-Ticketshop.