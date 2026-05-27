Nationalspielerin Franziska Kett vom FC Bayern München hat ihre Teilnahme am bevorstehenden Lehrgang der deutschen Frauen-Nationalmannschaft verletzungsbedingt abgesagt. Damit steht die 21-jährige nicht für die beiden letzten WM-Qualifikationsspiele am 5. Juni (ab 20.35 Uhr, live in der ARD) in Köln gegen Norwegen sowie am 9. Juni (ab 18 Uhr, live im ZDF) in Ljubljana gegen Slowenien zur Verfügung.

Bundestrainer Christian Wück verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung.