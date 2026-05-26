Bundestrainer Christian Wück hat am heutigen Dienstag seinen 24-köpfigen Kader für die entscheidenden Spiele in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien bekanntgegeben. In den Partien am 5. Juni gegen Norwegen und am 9. Juni in Slowenien geht es für die DFB-Frauen um den direkten Gruppensieg und das Ticket zur WM-Endrunde.

Mit Klara Bühl (FC Bayern München), Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (Chicago Red Stars) und Marie Müller (Portland Thorns FC) kehren gleich vier Nationalspielerinnen nach verletzungsbedingten Pausen in das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft zurück. Auch Melissa Kössler (Denver Summit FC), die ihr bislang letztes Länderspiel 2024 bestritten hatte, steht nach längerer Zeit wieder im Kader der DFB-Frauen. Verzichten muss Christian Wück hingegen auf Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern München), die aufgrund einer Schulterproblematik ausfällt. Auch Nicole Anyomi steht dem DFB-Team verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

"Maximale Konzentration, Leidenschaft, Teamgeist"

"Unser Ziel ist klar: Wir wollen diese Gruppe als Erster abschließen und uns direkt für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien qualifizieren", sagt Bundestrainer Wück. "Dafür werden wir in den kommenden Spielen alles investieren - mit maximaler Konzentration, Leidenschaft und Teamgeist. Die Ausfälle treffen uns natürlich. Gleichzeitig wissen wir, dass andere Verantwortung übernehmen werden. Wir haben großes Vertrauen in unseren Kader, in jede einzelne Spielerin. Jede weiß, worum es geht, und wir wissen, dass die Mannschaft bereit ist, das WM-Ticket zu lösen."

Den Auftakt bildet am Freitag, 5. Juni (ab 20.35 Uhr, live in der ARD), das Heimspiel gegen Norwegen in Köln. Dabei feiert die Frauen-Nationalmannschaft eine Premiere: Erstmals wird im RheinEnergieSTADION gespielt. Bislang sind rund 24.000 Tickets verkauft worden. Das abschließende WM-Qualifikationsspiel steigt wenige Tage später am Dienstag, 9. Juni (ab 18 Uhr, live im ZDF), in der Hauptstadt Ljubljana gegen Gastgeber Slowenien. In beiden Partien fällt die Entscheidung darüber, welches Team sich als Gruppensieger direkt für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien qualifiziert.