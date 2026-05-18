Neue Doku-Serie über DFB-Frauen: "Der Weg ist das Team"

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) veröffentlicht eine neue Dokumentation über seine Frauen-Nationalmannschaft. "Der Weg ist das Team" heißt die sechsteilige Serie, die ab dem kommenden Sonntag, 24. Mai 2026, exklusiv auf dem neuen verbandseigenen Sender DFB.TV zu sehen sein wird. In dem von Warner Bros. ITVP Deutschland produzierten Format wird das Team von Bundestrainer Christian Wück durch ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 begleitet.

Nach der im Jahr 2022 veröffentlichten Dokumentation "Born for this - Mehr als Fußball" und der zweiten Staffel im Jahr 2023 sowie dem ZDF-Film "Das Spiel ihres Lebens" gewähren die DFB-Frauen erneut interessante Einblicke hinter die Kulissen. Im Mittelpunkt der rund 30-minütigen Folgen stehen die Geschichten im "Jahr der Veränderung": Ein neues Trainer*innen-Team, ein sportlicher und personeller Umbruch, Teamgeist und Verletzungen, das Jahrhundertspiel gegen Frankreich im EM-Viertelfinale, neue Heldinnen sowie Teamspirit und persönliche Leidenswege.

Die Dokumentation beginnt mit einem Rückblick auf die Olympischen Spiele 2024 und erzählt anschließend die Geschichte des Jahres 2025. Im Fokus stehen dabei die sportlichen und emotionalen Höhepunkte - allen voran die Europameisterschaft in der Schweiz sowie die UEFA Women's Nations League, die mit dem Finale gegen Spanien im Metropolitano Stadion in Madrid ihren Abschluss findet.

Doku-Premiere auf DFB.TV

Premiere feiert die Doku-Serie auf dem neuen linearen Pay-TV-Sender DFB.TV, der ab dem 22. Mai auf unterschiedlichen TV- und Streaming-Plattformen (unter anderem DAZN, Vodafone, HD Plus und Zattoo) zu sehen sein wird.

Die sechs Folgen werden auf DFB.TV an folgenden Terminen gesendet:

Folge 1 und 2: Sonntag, 24. Mai, ab 19.30 Uhr

Folge 3 und 4: Montag, 25. Mai, ab 20.15 Uhr

Folge 5 und 6: Dienstag, 26. Mai, ab 20.15 Uhr

Zudem werden alle sechs Folgen der Doku bereits ab Sonntagabend in der neuen App DFB.TV+ auf Abruf verfügbar sein. Auf dem offiziellen YouTube‑Kanal des DFB wird die Dokumentation zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls abrufbar sein.

Künzer: "Zeigen, was dieses Team ausmacht"

DFB‑Sportdirektorin Nia Künzer sagt: "Diese Dokumentation erzählt nicht nur von Spielen und Ergebnissen, sondern von Menschen, Momenten und gemeinsamen Zielen, aber auch vom Umgang mit Rückschlägen und Widerständen. Wir nehmen die Fans nah mit auf eine Reise durch ein besonderes Jahr und zeigen, was die einzelnen Spielerinnen, aber vor allem dieses Team ausmacht."

Auch Dr. Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH und Co. KG., unterstreicht die Bedeutung des Formats: "Dokumentationen wie diese schaffen Nähe und Identifikation. Über unsere eigenen Plattformen können wir die individuellen Geschichten der Spielerinnen erzählen und die Reichweite sowie die Sichtbarkeit der Frauen‑Nationalmannschaft steigern und die starken Persönlichkeiten des Frauenfußballs zeigen."

Die neue Doku‑Serie ist Teil der langfristigen Maßnahmen des DFB zur Stärkung und Sichtbarmachung des Frauenfußballs, die auch in der DFB-Strategie FF 27 Frauen im Fußball verankert sind. Sie richtet sich gleichermaßen an deren Fans wie an ein breites Publikum.