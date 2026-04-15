Das neue DFB.TV startet am 22. Mai

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) geht den nächsten großen Schritt in der medialen Weiterentwicklung: Mit DFB.TV startet erstmals ein eigener linearer Pay-TV-Sender, der die gesamte Vielfalt des deutschen Fußballs bündelt und neu erlebbar macht.

Mit diesem innovativen Angebot unterstreicht der DFB seinen Anspruch, neue Wege in der Vermarktung zu gehen und den Fußball in Deutschland in seiner Gesamtheit noch näher zu den Fans zu bringen. Ziel des neuen Angebots ist es, die gesamte Vielfalt des deutschen Fußballs sichtbar zu machen. Dabei ist DFB.TV ein wichtiger Baustein der Gesamtkommunikationsstrategie des DFB und begleitet die A‑Nationalmannschaften durch Trainingslager, Länderspiele und Turniere. Zum Programm gehören Liveübertragungen der Junior*innen‑Nationalteams, der 2. Frauen‑Bundesliga, vom Finaltag der Amateure bis hin zu Futsal, Beachsoccer und dem DFB-ePokal. Auch Talentförderung und Trainingsmethoden wie die "Trainingsphilosophie Deutschland" werden beleuchtet.

Preisverleihungen und Pokalhighlights

DFB.TV widmet sich auch dem Schiedsrichterwesen und zeigt aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen. Bereichert wird das Angebot durch Sonderformate wie Pokalauslosungen oder die Verleihung des Julius Hirsch Preises, der Sepp-Herberger-Awards und der Ehrungen im "Club 100" sowie Veranstaltungen auf dem DFB-Campus wie den DFB-Nachhaltigkeitskongress oder "Der beste Tag". Abgerundet wird es durch Zusammenfassungen des DFB-Pokals der Männer und Frauen, der 3. Liga, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und den Nationalmannschaften sowie durch Rückblicke auf die Geschichte des DFB, große Turniermomente der Nationalmannschaften und legendäre DFB‑Pokalspiele.

DFB.TV wird als Joint Venture mit der SPORTAINMENT Media Group aus Hamburg umgesetzt, die bereits eine Vielzahl an Sendern wie Sportdigital FUSSBALL, Sportdigital 1+ und weitere digitale und lineare Angebote betreibt. Sie verfügt über erhebliches Know-how beim technischen und redaktionellen Sendebetrieb, bei der Distribution und Weiterentwicklung moderner TV- und OTT-Plattformen. Durch die Bündelung der jeweiligen Kompetenzen entsteht eine leistungsfähige Struktur, die sowohl eine hohe inhaltliche Qualität als auch eine skalierbare, zukunftssichere technische Umsetzung von DFB.TV gewährleistet.

DFB.TV wird durch ein starkes Netzwerk an Distributionspartnern über die Pay-Plattformen in Deutschland unter anderem von DAZN, HD+, Vodafone und Zattoo in HD-Qualität über Kabel, Satellit, IPTV und OTT empfangbar sein. Mit weiteren namhaften Plattformen laufen aktuell noch konstruktive Verhandlungen für eine rechtzeitige Aufschaltung vor dem Launch. Zusätzlich wird der Sender über DFB.TV+ - eine DFB-eigene, von Deltatre bereitgestellte App - für Endkunden direkt buchbar sein. Durch die Bündelung aller nicht (exklusiv) lizenzierten Ligen und Wettbewerbe soll DFB.TV sowohl in der Breite als auch in der Tiefe neue Fußballinhalte sichtbar machen. Dabei ergänzt DFB.TV die bestehenden TV‑Partnerschaften des Verbandes und steht nicht in Konkurrenz zu ihnen.

Neue Wege in der Vermarktung

Auch in der Vermarktung geht der DFB neue Wege: Für den Aufbau und die Weiterentwicklung von DFB.TV hat sich der DFB mit der Publicis Groupe bewusst für einen strategischen Partner entschieden, um neue Impulse zu setzen und innovative Sportmarketingansätze voranzutreiben. In ihrer Rolle als Marketing Acceleration Partner begleitet die Publicis Groupe sämtliche relevanten Phasen der Wertschöpfung - von der Markteinführung über den Reichweitenaufbau bis hin zur Monetarisierungs- und Vermarktungsstrategie.

Der Senderstart ist für den 22. Mai 2026 am Vorabend des DFB-Pokalfinales der Männer geplant. Am 23. Mai werden bereits Livespiele vom Finaltag der Amateure zu sehen sein. Ein weiteres Highlight ist anschließend die Begleitung der Männer-Nationalmannschaft bei der WM 2026 - live vom Team Base Camp und aus dem "German House of Soccer" in den USA.

DFB.TV wird über die DFB.TV+-App zu einem monatlichen Preis von 5,99 Euro beziehungsweise 59,99 Euro im Jahresabo angeboten. Auch in Österreich und der Schweiz (dort in Schweizer Franken) ist derselbe Preispunkt vorgesehen.

"Fußball noch näher an die Menschen bringen"

Dr. Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "DFB.TV markiert einen entscheidenden Schritt in der medialen Weiterentwicklung des Deutschen Fußball-Bundes. Mit diesem Angebot bringen wir den Fußball in seiner ganzen Breite noch näher an die Menschen. Inhalte, die bislang nicht zu sehen oder auf unterschiedlichen Plattformen verstreut waren, werden nun gebündelt - beispielsweise die 2. Frauen Bundesliga oder die Länderspiele unserer Jugend- und Futsal-Nationalmannschaften. Mit DFB.TV setzt der Verband ein klares Signal: für mehr Sichtbarkeit, für alle Facetten des Fußballs, für eine zeitgemäße Form der Fanansprache."

Gisbert Wundram, DFB.TV-Geschäftsführer und Geschäftsführer der SPORTAINMENT Media Group GmbH & Co. KG, sagt zu dem neuen Joint Venture: "Wir freuen uns, gemeinsam mit dem DFB eine neue mediale Heimat für alle Fußballfans in Deutschland zu schaffen. So wird sich DFB.TV schnell zu einem wichtigen Player in der deutschen Sportmedienlandschaft entwickeln. Wir sind sehr stolz darauf, diesen Weg gemeinsam mit dem DFB gehen zu können - das ist für unsere Unternehmensgruppe ein echter Milestone."