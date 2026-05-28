DFB und Sky verlängern Partnerschaft im Nachwuchsfußball bis 2030

Der Deutsche Fußball-Bund und Sky Sport setzen ihre Zusammenarbeit im Juniorenbereich fort. Der Medienpartner sichert sich die Liverechte an der U 19 DFB‑Nachwuchsliga, der U 17 DFB‑Nachwuchsliga und am DFB‑Pokal der Junioren bis einschließlich der Saison 2029/2030.

Sky überträgt damit weiterhin rund 70 Partien pro Saison, viele davon frei empfangbar im Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel. Sämtliche Topspiele der Woche sowie die Endrundenbegegnungen werden auch auf Sky und WOW ausgestrahlt. WOW, der Streamingservice von Sky, bleibt in Form einer Kooperation weiterhin offizieller Partner des DFB.

"Nachwuchsfußball in Deutschland weiter stärken"

Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetriebe der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Die Verlängerung unserer Zusammenarbeit mit Sky Sport unterstreicht den gemeinsamen Anspruch, den Nachwuchsfußball in Deutschland weiter zu stärken. Durch eine gewisse Sichtbarkeit unserer Wettbewerbe schaffen wir ideale Voraussetzungen, um junge Talente zu fördern und ihre Leistungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hierauf dürfen sich die Fans von hochklassigem Nachwuchsfußball nun auch die nächsten Jahre freuen."

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland, sagt: "Für uns als Partner der Bundesliga ist die Kombination aus den großen Profimannschaften, deren Nachwuchsteams und der sehr jungen Zielgruppe der WOW Virtual Bundesliga ein sehr spannendes Rundumpaket mit Zukunft. Der Ausbau unserer erfolgreichen Partnerschaft mit dem DFB ist eine großartige Nachricht für uns, den deutschen Junioren-Fußball und alle Fans: Sky Sport bleibt langfristig die Heimat der größten Wettbewerbe des deutschen Fußballs und bietet den Stars von morgen auch in den kommenden Jahren die Bühne, die sie verdienen."

Zum Abschluss der aktuellen Saison steht noch ein Höhepunkt an: Das Finale um die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Köln wird am Sonntag (ab 12.45 Uhr) live übertragen.