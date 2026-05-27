DFB-Zertifikat für Psychologie setzt Standards

Anfang Mai haben alle 15 Teilnehmer*innen das DFB-Zertifikat "Expert*in Fußballpsychologie" erfolgreich abgeschlossen. Dessen Anspruch ist es, qualifizierte sportpsychologische Expert*innen auf die besonderen Anforderungen bei der Arbeit im Profifußball vorzubereiten. Das Seminar war auf 15 Teilnehmer*innen begrenzt, um einen intensiven Austausch zu gewährleisten. Wie schon in den beiden vorangegangenen Jahren waren alle Plätze ausgebucht.

Neben inhaltlichen Impulsen der drei Sportpsychologen Dr. Hans-Dieter Hermann, Philipp Laux und Christoph Herr steht vor allem die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten auf dem Programm. Das Auseinandersetzen mit den Herausforderungen der Berufsethik und dem Rollenverständnis innerhalb des hochdynamischen Systems Profifußball spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.

"Bisherige Lücke schließen"

Christoph Herr, Leiter Sportpsychologie und sportpsychologischer Experte der A-Nationalmannschaft der Frauen, erklärt: "Dieses Zertifikat trägt wesentlich dazu bei, die bisherige Lücke zwischen Nachwuchs-, Übergangs-, und Profibereich in Bezug auf die sportpsychologische Betreuung zu schließen. Gleichzeitig kann sich der Lizenzbereich bei der Einschätzung sportpsychologischer Experten an den Qualitätsstandards dieses Formats orientieren und künftig auch auf eine entsprechende Expertise zurückgreifen."

Der interdisziplinäre Austausch war auch in diesem Jahr mit Experten aus dem Umfeld der Profivereine der Bundesliga sowie Google Pixel Frauen-Bundesliga und der Nationalmannschaften exzellent besetzt. Die Teilnehmenden setzten sich in Expertentalks mit Nationalmannschafts-Pressesprecherin Franziska Wülle, Edin Terzic, Datenanalyst Pascal Bauer, Nicklas Dietrich, Athletiktrainer der Nationalmannschaft, Jan Baßler, Geschäftsführer der Robert Enke Stiftung, Peter Geigle, Chef-Physiotherapeut der TSG Hoffenheim oder dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Bruno Labbadia auseinander.

Mit dem DFB Bildungspartner Coaching Competence Corporation (CCC) und der Robert-Enke-Stiftung unterstützen zwei starke und engagierte Partner die hohen Standards des Zertifikats. Der Termin für einen neuen Durchgang wird noch bekanntgegeben. Interessenten haben die Möglichkeit, sich hier vormerken zu lassen.