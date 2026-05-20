Nagelsmann lobt SC Freiburg: "Herausragende Europapokalsaison"

Der SC Freiburg hat den historischen Sieg in der UEFA Europa League verpasst. Das Team von Trainer Julian Schuster unterlag im Finale von Istanbul dem englischen Premier-League-Topklub Aston Villa mit 0:3 (0:2). DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundestrainer Julian Nagelsmann beglückwünschen die Breisgauer auf DFB.de dennoch zu einer herausragenden Europapokalsaison.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Es tut mir sehr leid für den SC Freiburg, dass es nicht zum ersten großen Titelgewinn gereicht hat. Unabhängig vom Finale von Istanbul arbeitet der SC seit vielen Jahren mit einer außergewöhnlichen Ruhe und Konstanz an seiner stetigen Weiterentwicklung. Das Europapokalfinale ist der vorläufige Höhepunkt dieser großartigen Arbeit und belegt, dass wir in Deutschland herausragende Traditionsvereine haben, die international auf höchstem Niveau mitspielen können. Der SC ist in der Bundesliga fest etabliert - und spätestens jetzt auch Fußballfans in ganz Europa ein Begriff."

Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt: "So knapp vor dem großen Ziel zu scheitern, ist extrem bitter. Dennoch möchte ich dem SC Freiburg und vor allem auch Trainer Julian Schuster zu einer herausragenden Europapokalsaison gratulieren. Julian hat ein schweres Erbe angetreten und lässt es beeindruckend leicht aussehen. Mannschaft und Fans, der gesamte Verein leben Identifikation, Zusammenhalt und Leidenschaft. Das ist vorbildlich und zeigt, was im Fußball möglich ist, wenn alle gemeinsam für ein Ziel brennen."