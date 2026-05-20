Blask und Ullrich wechseln in neue UEFA-Kommissionen

Auf der Sitzung des Exekutivkomitees der UEFA am 20. Mai in Istanbul hat der DFB von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Anpassungen seiner Vertreter*innen in den ständigen Kommissionen vorzunehmen. Demnach wird Dr. Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, Heike Ullrich als Mitglied der Kommission für Nationalmannschaftswettbewerbe ersetzen. Die DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball wechselt ihrerseits in die UEFA‑Frauenfußballkommission, in der sie Silke Raml ablösen wird. Zudem wurde der bisher von Dr. Holger Blask wahrgenommene Sitz in der UEFA‑Kommission für Marketingfragen neu besetzt und von Henning Wegter, DFB‑Director Partnerships und Sales, übernommen.

Das UEFA‑Exekutivkomitee hat den vom DFB beantragten Änderungen zugestimmt, diese treten am 1. Juli 2026 in Kraft.