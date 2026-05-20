DER DFB

Blask und Ullrich wechseln in neue UEFA-Kommissionen

20.05.2026
Wechsel in der Kommission für Nationalmannschaftswettbewerbe: Dr. Holger Blask löst Heike Ullrich ab Foto: Thomas Boecker/DFB

Auf der Sitzung des Exekutivkomitees der UEFA am 20. Mai in Istanbul hat der DFB von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Anpassungen seiner Vertreter*innen in den ständigen Kommissionen vorzunehmen. Demnach wird Dr. Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, Heike Ullrich als Mitglied der Kommission für Nationalmannschaftswettbewerbe ersetzen. Die DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball wechselt ihrerseits in die UEFA‑Frauenfußballkommission, in der sie Silke Raml ablösen wird. Zudem wurde der bisher von Dr. Holger Blask wahrgenommene Sitz in der UEFA‑Kommission für Marketingfragen neu besetzt und von Henning Wegter, DFB‑Director Partnerships und Sales, übernommen.

Das UEFA‑Exekutivkomitee hat den vom DFB beantragten Änderungen zugestimmt, diese treten am 1. Juli 2026 in Kraft.

Kategorien: DER DFB

Autor: dfb

Mehr zum Thema

DFB-Partner

Zalando neuer Partner des DFB-Pokals der Frauen und Männer

Der DFB und Zalando bauen ihre Zusammenarbeit aus. Vom 1. Juli 2026 an wird der DFB-Hauptpartner auch für zunächst vier Spielzeiten offizieller Partner des DFB-Pokals der Frauen und Männer sowie des Google Pixel Supercups der Frauen.

Mehr lesen
DFB-Campus

Führungen am DFB-Campus

Der DFB öffnet die Türen seines Campus für interessierte Besucherinnen und Besucher: Ab sofort werden professionelle Führungen über den DFB-Campus in Frankfurt angeboten. Die Führungen bieten spannende Einblicke in die Heimat des deutschen Fußballs.

Mehr lesen
Frauen im Fußball

Vierte Auflage der DFB Women's Week

Zum vierten Mal läuft bis zum 18. Mai 2026 die DFB Women's Week. Rund um das Pokalfinale der Frauen sollen aufeinander abgestimmte Maßnahmen Frauen in den Fokus rücken.

Mehr lesen