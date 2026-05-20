Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Zalando bauen ihre Zusammenarbeit aus. Vom 1. Juli 2026 an wird Zalando für zunächst vier Spielzeiten offizieller Partner des DFB-Pokals der Frauen und Männer sowie des Google Pixel Supercups der Frauen. Zalando, Europas führende Technologieplattform für Mode und Lifestyle, ist seit November 2025 bereits Hauptpartner des DFB und seiner Nationalmannschaften.

Mit der Erweiterung der Zusammenarbeit um den DFB-Pokal sichert sich Zalando Werbe- und Marketingrechte von der ersten Hauptrunde der Wettbewerbe bis zu den Finalspielen der Frauen und Männer. Unter anderem wird Zalando durch LED-Bandenwerbung und Branding auf Interviewboards in allen Stadien sichtbar sein sowie digital auf den reichweitenstarken Kanälen des DFB. Darüber hinaus umfasst die Partnerschaft exklusive Aktivierungen und besondere Erlebnisse für Kund*innen und Mitarbeitende von Zalando.

"Pokal für Fans noch erlebbarer machen"

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH und Co. KG, sagt: "Wir freuen uns sehr, die bestehende Hauptpartnerschaft mit Zalando nun auch auf unsere Pokalwettbewerbe auszuweiten und damit den nächsten gemeinsamen Schritt zu gehen. Zalando bespielt auf zeitgemäße Weise die Schnittstelle aus Sport, Mode und Kultur und bringt genau die Energie mit, unsere Pokalwettbewerbe für die nächste Generation von Fans noch erlebbarer zu machen. Der DFB-Pokal steht für große Emotionen, Vielfalt und Nähe zu den Fans - und für echte, ungeschriebene Geschichten, im Stadion wie auch auf digitalen Plattformen. Gemeinsam wollen wir diese Momente neu erzählen, Communities aktiv einbinden, neue Zielgruppen ansprechen und die Strahlkraft unserer Wettbewerbe in Deutschland und darüber hinaus nachhaltig stärken."

James Rothwell, Senior Vice President Marketing bei Zalando, sagt: "Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit dem DFB weiter auszubauen. Sport ist für uns ein wesentlicher strategischer Motor und spielt weiterhin eine enorme Rolle in den Bereichen Kultur, Mode und Unterhaltung. Wir wollen die Fans dort abholen, wo sie sind, ihre Teams feiern und ihre Leidenschaft teilen. In den vergangenen Monaten haben wir bereits bei den Spielen der Männer- und Frauen-Nationalmannschaften gezeigt, wie wir sie in genau diesen Momenten mit einzigartigen Inhalten und unserem breiten Sortiment inspirieren. Die DFB-Pokalwettbewerbe und der Google Pixel Women’s Supercup bilden hierfür die ideale Bühne. Wir freuen uns darauf, in den nächsten vier Jahren gemeinsam mit der Fußball-Community sportliche Höhepunkte zu erleben."