DFB-Pokal
FC Bayern gegen VfB: Hier gibt's die Fan-Infos zum Pokalfinale in Berlin
Besucher*innen des 83. DFB-Pokalendspiels können sich auf eine besonderen Fanservice freuen. Der DFB hat die Fan-Infos für das Duell von Rekordsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart am Samstag (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) im Berliner Olympiastadion noch detaillierter und übersichtlicher auf DFB.de integriert.
Wie kommen Fans zum Stadion? Was darf mit ins Stadion? Wohin bei Ticketproblemen wenden? Fragen wie diese und mehr werden im neuen Bereich auf der Website beantwortet. Auch zur Barrierefreiheit im Stadion oder zu den Fantreffpunkten am Spieltag in Berlin werden Informationen bereitgestellt. Zudem sind Kontaktmöglichkeiten zu den Fanbeauftragten der Vereine und des DFB sowie dem Awarenessteam vor Ort aufgelistet.
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Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
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