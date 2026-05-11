Tradition trifft Innovation: Erstmals Chip im Ball beim DFB-Pokalfinale

Das DFB-Pokalfinale steht wie kaum ein anderes Spiel im deutschen Fußball für Tradition. Wenn Titelverteidiger VfB Stuttgart und der Deutsche Meister und Rekordpokalsieger FC Bayern München am Samstag, 23. Mai (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky), aufeinandertreffen, wird der Pokal zum 83. Mal ausgespielt. Seit mehr als 40 Jahren ist das Olympiastadion Berlin dabei die feste Bühne des großen Finales.

Der traditionsreiche Wettbewerb steht aber zugleich auch für Innovation und Digitalisierung - in diesem Jahr mehr denn je. Denn der DFB bringt in Zusammenarbeit mit seinem offiziellen Ballpartner DERBYSTAR zum ersten Mal im DFB-Pokalfinale die "Connected Ball"-Technologie zum Einsatz. Ein im Ball integrierter Sensor erfasst während der Partie in Echtzeit hochpräzise Daten zu Ballkontakten, Geschwindigkeit, Flugbahn und Rotation. Der Ball wird so selbst zur Datenquelle und liefert präzise Informationen mitten aus dem Spielgeschehen. Dabei bleibt die Performance unverändert: Gewicht, Flug- und Sprungeigenschaften des Balls werden durch die Technologie nicht beeinflusst.

"Neues Kapitel in der Geschichte des DFB-Pokals"

Die gewonnenen Daten werden unter anderem für Prozesse im Rahmen des Video Assistant Referee (VAR) genutzt. Darüber hinaus ermöglichen sie detaillierte technische und taktische Analysen und eine anschauliche Visualisierung zentraler Spielsituationen wie Dribblings, Pässe oder Abschlüsse. Auch für Fans, die das Finale im TV verfolgen, bieten die exklusiven Livestatistiken einen echten Mehrwert.

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Wir entwickeln den DFB-Pokal kontinuierlich mit innovativen und digitalen Ideen weiter - ohne den Kern dieses einzigartigen Wettbewerbs, der den Fans in Deutschland so viel bedeutet, zu verändern. Der erstmalige Einsatz der Connected Ball-Technologie im Finale ist dafür ein perfektes Beispiel. Gemeinsam mit unserem Partner DERBYSTAR schreiben wir ein neues Kapitel in der besonderen Geschichte des DFB-Pokals."

International ist die Technologie bereits erprobt - unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2022 und der Europameisterschaft 2024 - und hat sich dort als fester Bestandteil moderner Spielanalyse und Entscheidungsunterstützung etabliert. Mit dem Finale in Berlin bringt der DFB diese Innovation nun erstmals in den nationalen Pokalwettbewerb.

"Brücke zwischen Tradition und Innovation"

"Das DFB‑Pokalfinale ist jedes Jahr der emotionale Höhepunkt der Saison", so Joachim Böhmer, COO von DERBYSTAR. "Genau diesem Anspruch wird unser exklusiver Spielball gerecht. Mit dem goldenen Design, der individuellen Darstellung der Finalwege und dem erstmaligen Einsatz der Connected Ball Technology schlagen wir die Brücke zwischen Tradition, Innovation und den einzigartigen Geschichten dieses Wettbewerbs. Der Finalball wird so selbst Teil der Geschichte."

Der Finalball basiert auf dem bewährten Topwettspielball Brillant APS und greift das aktuelle Design des offiziellen Spielballs der DFB‑Pokalsaison 2025/2026 auf. Im Zentrum steht dabei jedoch ein edles Gold, das als gestalterische Anlehnung an die ikonische DFB‑Pokaltrophäe die besondere Bedeutung des Finales unterstreicht. Akzente im typischen DFB‑Grün sorgen für eine klare Wiedererkennbarkeit und verankern den Ball visuell in der Markenwelt des Wettbewerbs.

Ein außergewöhnliches Highlight dieser Sonderedition ist die vollständig individualisierte Gestaltung: In goldenen Klublogos sind die Finalteilnehmer prominent integriert. Darüber hinaus zeigt jedes einzelne Designpanel den Weg der Finalisten von der ersten Pokalrunde bis ins Finale.