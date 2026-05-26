DFB-Partner
Hommage an ikonische DFB-Trikots dank adidas-Kollektion
Wenige Wochen vor Beginn der FIFA Weltmeisterschaft 2026 lässt DFB-Partner adidas Fans der deutschen Nationalmannschaft mit der neuen FIFA World Cup™ Bringback-Kollektion in Erinnerungen schwelgen. Legendäre Trikotdesigns aus verschiedenen Generationen vergangener Jahrzehnte schüren die Vorfreude auf das bevorstehende Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Die Kollektion beinhaltet fünf von ikonischen DFB-Trikots inspirierte Neuauflagen, die nun im offiziellen DFB-Fanshop und bei adidas erhältlich sind. Neben den klassischen Bringback-Trikots sind zudem Replica Crop Jerseys ausgewählter Heim- und Auswärtsdesigns verfügbar.
Passend zum diesjährigen Austragungsort hat adidas das Heim- und das Auswärtstrikot der letzten in den USA stattfindenden Weltmeisterschaft 1994 neu aufgelegt. Hinzu kommen Nachempfindungen des Heimdresses vom Sommermärchen 2006 sowie der weltmeisterlichen Auswärtstrikots von 1990 und 2014. Das deutsche Auswärtstrikot von 1990 brachte eine der bekanntesten geometrischen Brustgrafiken der Marke auf den Platz. Die Heim- und Auswärtstrikots von 1994 gingen mit größeren schwarz-rot-goldenen Elementen, inspiriert von der deutschen Flagge, einen experimentelleren Weg. 2006 setzte das Heimtrikot auf eine klare, moderne Designsprache und spiegelte die Energie eines Heimturniers wider. Das Auswärtstrikot von 2014 ist bis heute eng mit einem der stärksten Turnierläufe der jüngeren Fußballgeschichte verbunden - geprägt von seiner markanten schwarz-roten Brustgrafik und einer modernen Silhouette.
Über den Fußballplatz hinaus beinhaltet die Kollektion zudem eine Auswahl an adidas Originals Culturewear Pieces, die Vintage-Ästhetik und Fußballtradition mit modernem Lifestyle verbinden.
Kategorien: DFB-Partner, Männer-Nationalmannschaft
Autor: dfb
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