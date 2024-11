// Männer-Nationalmannschaft

Ticker: Undav fehlt gegen die Niederlande

Die UEFA Nations League ist in vollem Gange. Nach dem 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina in Zenica am Freitagabend trifft das DFB-Team am Montag in München im zweiten Duell auf die Niederlande. Der DFB.de-Ticker hält die Fans auf dem Laufenden.