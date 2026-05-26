DFB und ERGO verlängern Partnerschaft bis 2030

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die ERGO Group AG setzen ihre erfolgreiche Partnerschaft fort: Die seit 2016 bestehende Zusammenarbeit wird um weitere vier Jahre bis 2030 verlängert. ERGO bleibt damit "Versicherungspartner des DFB" und baut sein Engagement in zentralen Wachstumsfeldern des Fußballs weiter aus - insbesondere im Frauenfußball, im eSports und auf den digitalen Plattformen.

Im Mittelpunkt der erweiterten Partnerschaft steht künftig neben den Männer-Nationalmannschaften und dem DFB-Pokal vor allem der Frauenfußball. ERGO wird seine Präsenz im Umfeld der Frauen-Nationalmannschaft und der U 23-Nationalmannschaft sowie im DFB-Pokal der Frauen ausbauen.

Auch im Bereich eSports wird das Engagement erweitert: Neben dem DFB-ePokal rücken weitere nationale Wettbewerbe sowie die eNationalmannschaft stärker in den Fokus.

"Ein starkes Signal"

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Die Verlängerung mit ERGO ist ein starkes Signal für Kontinuität und gemeinsame Weiterentwicklung. ERGO bringt sich mit kreativen und oft auch humorvollen Kampagnen ein, in denen die eigenen Werte passgenau in den Kontext unserer Nationalmannschaften und des Fußballalltags übersetzt werden. Gleichzeitig lebt die Zusammenarbeit davon, dass wir die gesamte Bandbreite unserer Plattformen nutzen - von besonderen Momenten auf dem Platz über den DFB-Pokal und den DFB-ePokal bis hin zu Formaten wie der Pokaltour sowie auch virtuellen Angeboten. Genau dieser Mix macht die Partnerschaft so wertvoll: Wir erreichen gemeinsam unterschiedliche Zielgruppen und schaffen immer wieder neue Zugänge zum Fußball. Diese Stärke wollen wir gezielt weiter ausbauen - insbesondere in Zukunftsfeldern wie dem Frauenfußball, eSports und digitalen Formaten."

Dr. Oliver Willmes, Vorsitzender des Vorstands der ERGO Deutschland AG, sagt: "Die Partnerschaft mit dem DFB ist für uns ein Bekenntnis zu Werten wie Fairness, Vielfalt, Teamgeist und Internationalität - auf und neben dem Spielfeld. Wir glauben an die verbindende Kraft des Fußballs, auch in innovativen, digitalen Formaten, die Fans zunehmend begeistern. Dieses gemeinschaftliche Engagement führen wir mit großer Überzeugung fort."