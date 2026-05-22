DFB und FLYERALARM bauen Partnerschaft aus

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die FLYERALARM GmbH setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mindestens um vier weitere Jahre bis 30. Juni 2030 fort. Gleichzeitig wird die bereits seit 2012 bestehende Partnerschaft ausgebaut. Ab der Saison 2026/2027 wird FLYERALARM, eines der führenden deutschen E‑Commerce‑Unternehmen, vollwertiger Partner der A‑Nationalmannschaft der Männer. Darüber hinaus stärkt das Würzburger Familienunternehmen seine Präsenz im DFB‑Pokal der Frauen und ergänzt damit die bestehende Exklusivpartnerschaft im DFB‑Pokal der Männer.

FLYERALARM wird künftig bei Heim‑ und Auswärtsspielen der Männer‑Nationalmannschaft unter anderem durch Bandenwerbung sowie im Umfeld von Pressekonferenzen und Trainingseinheiten sichtbar sein. Im DFB‑Pokal der Männer ist das Unternehmen bereits seit 2022 präsent - von Bandenwerbung bei allen Spielen über die Logo‑Integration auf TV‑relevanten Backdrops bis hin zur Einbindung in die Kommunikation des Wettbewerbs. Im DFB‑Pokal der Frauen wird FLYERALARM seine Sichtbarkeit nun gezielt ausbauen.

"Partnerschaft auf neues Niveau heben"

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Wir freuen uns sehr, die langjährige und von gegenseitigem Vertrauen geprägte Partnerschaft mit FLYERALARM fortzusetzen. FLYERALARM wird als unser Druckpartner sein Engagement im DFB-Pokal und rund um die A-Nationalmannschaft der Männer weiter ausbauen. Gemeinsam wollen wir die Partnerschaft auf ein neues Niveau heben und Sichtbarkeit und die emotionale Kraft des deutschen Fußballs weiter stärken und gemeinsam nutzen."

Thorsten Fischer, Gründer und CEO von FLYERALARM, sagt: "Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit dem DFB. Stolz, weil sie auf beiden Seiten funktioniert. Der Verband hat einen verlässlichen Partner, der seit 14 Jahren Qualität liefert. Und wir bekommen eine Bühne, die für ein Familienunternehmen aus Würzburg in Deutschland einzigartig ist. Mit der Verlängerung bis 2030 haben wir die Grundlage, diesen erfolgreichen Weg gemeinsam fortzuschreiben."