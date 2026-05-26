Männer-Nationalmannschaft
Das sind die Rückennummern für die WM 2026
Die deutsche Nationalmannschaft der Männer kommt von Mittwoch an in Herzogenaurach zusammen. Bundestrainer Julian Nagelsmann bereitet sein Team zunächst bei DFB-Partner adidas auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor, die für Deutschland mit dem ersten Gruppenspiel gegen Curacao am 14. Juni (ab 19 Uhr MESZ, live bei MagentaTV und in der ARD) in Houston beginnt.
Kurz vor der offiziellen Anreise der Spieler und den beiden finalen Länderspielen vor Beginn der WM gegen Finnland am 31. Mai (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Mainz und Gastgeber USA am 6. Juni (ab 20.30 Uhr MESZ, live bei RTL) in Chicago stehen nun auch alle Rückennummern für das Turnier fest.
Die personalisierten Trikots sind nun im DFB-Fanshop sowie bei adidas erhältlich.
Die Rückennummern für die WM 2026
1 Manuel Neuer
2 Antonio Rüdiger
3 Waldemar Anton
4 Jonathan Tah
5 Aleksandar Pavlovic
6 Joshua Kimmich
7 Kai Havertz
8 Leon Goretzka
9 Jamie Leweling
10 Jamal Musiala
11 Nick Woltemade
12 Oliver Baumann
13 Pascal Groß
14 Maximilian Beier
15 Nico Schlotterbeck
16 Angelo Stiller
17 Florian Wirtz
18 Nathaniel Brown
19 Leroy Sané
20 Nadiem Amiri
21 Alexander Nübel
22 David Raum
23 Felix Nmecha
24 Malick Thiaw
25 Lennart Karl
26 Deniz Undav
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: al
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