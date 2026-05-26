Das sind die Rückennummern für die WM 2026

Die deutsche Nationalmannschaft der Männer kommt von Mittwoch an in Herzogenaurach zusammen. Bundestrainer Julian Nagelsmann bereitet sein Team zunächst bei DFB-Partner adidas auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor, die für Deutschland mit dem ersten Gruppenspiel gegen Curacao am 14. Juni (ab 19 Uhr MESZ, live bei MagentaTV und in der ARD) in Houston beginnt.

Kurz vor der offiziellen Anreise der Spieler und den beiden finalen Länderspielen vor Beginn der WM gegen Finnland am 31. Mai (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Mainz und Gastgeber USA am 6. Juni (ab 20.30 Uhr MESZ, live bei RTL) in Chicago stehen nun auch alle Rückennummern für das Turnier fest.



Die personalisierten Trikots sind nun im DFB-Fanshop sowie bei adidas erhältlich.

Die Rückennummern für die WM 2026

1 Manuel Neuer

2 Antonio Rüdiger

3 Waldemar Anton

4 Jonathan Tah

5 Aleksandar Pavlovic

6 Joshua Kimmich

7 Kai Havertz

8 Leon Goretzka

9 Jamie Leweling

10 Jamal Musiala

11 Nick Woltemade

12 Oliver Baumann

13 Pascal Groß

14 Maximilian Beier

15 Nico Schlotterbeck

16 Angelo Stiller

17 Florian Wirtz

18 Nathaniel Brown

19 Leroy Sané

20 Nadiem Amiri

21 Alexander Nübel

22 David Raum

23 Felix Nmecha

24 Malick Thiaw

25 Lennart Karl

26 Deniz Undav