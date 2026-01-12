// WM 2026

Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft, der eigenständigen Fanclubs und der Fanbase bewerben sich auf FIFA.com/tickets mit einem persönlichen Access Codes für Tickets. Die Access Codes werden bis einschließlich 9. Januar per E-Mail an alle Mitglieder versendet. Die Access Codes werden zusätzlich im Mitgliederbereich des mein.DFB-Accounts angezeigt.

Nach dem 05.12.2025 vollständig registrierte eigenständige Fanclubs können bei der Vergabe des WM-Ticketkontingents des DFB nicht berücksichtigt werden. Eine Mitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft oder in der Fanbase muss bis zum 8. Januar abgeschlossen worden sein, um Anspruch auf einen Access Code zu haben. Der Zeitpunkt der Ticketbewerbung innerhalb der Bewerbungsphase (11.12.2025 bis 13.01.2026) spielt für die Ticketzuteilung keine Rolle. Die Tickets werden erst nach Ende der Bewerbungsphase durch den DFB zugeteilt. Die Ticketbewerbung findet ausschließlich über das Ticketportal der FIFA statt.

WICHTIG für Mitglieder von Fan Club und Fanbase: Bei Erstellung des FIFA-Accounts ist zwingend die Mailadresse aus dem Fan-Club/Fanbase-Account des Mitglieds anzugeben, damit der DFB die Mitgliedschaften der Bewerber*innen verifizieren kann. Falls die Mailadressen nicht übereinstimmen, kann der DFB eine Berücksichtigung bei der Ticketzuteilung nicht garantieren.

Die Mailadresse aus deinem Fan-Club-Account findest du auf https://fans.dfb.de/ unter "Mein Profil".

Die Mailadresse aus deinem Fanbase-Account findest du auf DFB.de in deinem mein.DFB-Benutzerkonto unter "Persönliche Daten".

WICHTIG: Der Zeitpunkt der Ticket-Bewerbung innerhalb der Bewerbungsphase (11.12.2025 bis 13.01.2026) spielt für die Ticketzuteilung keine Rolle. Anders als beim Ticketverkauf zur UEFA EURO 2024 kann über einen FIFA-Account nur ein Access Code eingelöst werden. Jeder Access Code kann nur einmalig für eine Ticket-Bewerbung genutzt werden. Wenn ein Antrag geändert werden muss, muss er komplett storniert und neu eingereicht werden, der Access Code wird dann wieder gültig.