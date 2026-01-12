WM 2026
FAQ: Alle Infos zu den Tickets für die WM 2026
Auf FIFA.com/tickets läuft die Bewerbungsphase für Tickets im Fanblock der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. In der Bewerbungsphase, die bis zum 13. Januar 2026 andauert, sind Tickets für alle drei Gruppenspiele und auch die möglichen K.o.-Spiele des DFB-Teams im Angebot. DFB.de beantwortet wichtige Fragen zur WM-Ticketbewerbung.
Wir empfehlen, alle Hinweise sorgfältig bis zum Ende zu lesen, um Fehler bei der Ticketbewerbung zu vermeiden.
Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft, der eigenständigen Fanclubs und der Fanbase bewerben sich auf FIFA.com/tickets mit einem persönlichen Access Codes für Tickets. Die Access Codes werden bis einschließlich 9. Januar per E-Mail an alle Mitglieder versendet. Die Access Codes werden zusätzlich im Mitgliederbereich des mein.DFB-Accounts angezeigt.
Nach dem 05.12.2025 vollständig registrierte eigenständige Fanclubs können bei der Vergabe des WM-Ticketkontingents des DFB nicht berücksichtigt werden. Eine Mitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft oder in der Fanbase muss bis zum 8. Januar abgeschlossen worden sein, um Anspruch auf einen Access Code zu haben. Der Zeitpunkt der Ticketbewerbung innerhalb der Bewerbungsphase (11.12.2025 bis 13.01.2026) spielt für die Ticketzuteilung keine Rolle. Die Tickets werden erst nach Ende der Bewerbungsphase durch den DFB zugeteilt. Die Ticketbewerbung findet ausschließlich über das Ticketportal der FIFA statt.
WICHTIG für Mitglieder von Fan Club und Fanbase: Bei Erstellung des FIFA-Accounts ist zwingend die Mailadresse aus dem Fan-Club/Fanbase-Account des Mitglieds anzugeben, damit der DFB die Mitgliedschaften der Bewerber*innen verifizieren kann. Falls die Mailadressen nicht übereinstimmen, kann der DFB eine Berücksichtigung bei der Ticketzuteilung nicht garantieren.
Die Mailadresse aus deinem Fan-Club-Account findest du auf https://fans.dfb.de/ unter "Mein Profil".
Die Mailadresse aus deinem Fanbase-Account findest du auf DFB.de in deinem mein.DFB-Benutzerkonto unter "Persönliche Daten".
WICHTIG: Der Zeitpunkt der Ticket-Bewerbung innerhalb der Bewerbungsphase (11.12.2025 bis 13.01.2026) spielt für die Ticketzuteilung keine Rolle. Anders als beim Ticketverkauf zur UEFA EURO 2024 kann über einen FIFA-Account nur ein Access Code eingelöst werden. Jeder Access Code kann nur einmalig für eine Ticket-Bewerbung genutzt werden. Wenn ein Antrag geändert werden muss, muss er komplett storniert und neu eingereicht werden, der Access Code wird dann wieder gültig.
Dem DFB stehen wie allen an der WM beteiligten Nationalverbänden pro Spiel insgesamt 8 Prozent der jeweiligen Netto-Stadionkapazität zur Verfügung.
Eine Übersicht über die jeweiligen Kontingente, die dem DFB zur Verfügung gestellt wurden, findet ihr hier.
Um ganz transparent darzustellen, wie der aktuelle Stand bei den Ticketbewerbungen ist (Stand 12.1.2026), hier eine Übersicht über die Spiele, für die es derzeit zum Teil mehr Bewerbungen als zugeteilte Tickets gibt.
Spiel 1 am 14. Juni 2026 in Houston gegen Curacao ist in der Kategorie 3 überbucht, auch in der Kategorie 2 gibt es nur noch wenige Tickets.
Spiel 2 am 20. Juni 2026 in Toronto gegen die Elfenbeinküste ist in allen Kategorien überbucht.
Spiel 3 am 25. Juni 2026 in New York New Jersey gegen Ecuador ist in den Kategorien 2 und 3 überbucht.
Ein mögliches Sechzehntelfinale mit deutscher Beteiligung ist in den Kategorien 2 und 3 überbucht.
Ein mögliches Achtelfinale mit deutscher Beteiligung ist in der Kategorie 3 überbucht.
Ein mögliches Viertelfinale mit deutscher Beteiligung ist in der Kategorie 3 überbucht.
Ein mögliches Halbfinale mit deutscher Beteiligung sieht nur noch wenige Tickets in der Kategorie 3 vor.
Für Spiele, bei denen die Nachfrage das Angebot übersteigt, wird der DFB bei der Zuteilung für die entsprechende Preiskategorie prioritär nach dem Bonuspunktesystem vorgehen.
Ein weiterer Teil der Tickets wird unter den verbleibenden Fan-Club-Mitgliedern sowie allen Mitgliedern der Fanbase verlost – Fan-Club-Mitglieder haben dabei doppelt so hohe Chancen auf eine Ticketzuteilung wie Fanbase-Mitglieder.
Bei Bestellungen im Familienverbund ist jeweils die Bonuspunktezahl des Familienmitglieds mit den wenigsten Bonuspunkten maßgeblich. Bestellen volljährige Familienmitglieder einzeln, zählt die individuelle Anzahl der Bonuspunkte.
Da sich die Nationalmannschaft über zahlreiche Unterstützung vor Ort freut, hier ein wichtiger Hinweis: Die FIFA bietet bei einer Ticketbewerbung in einer Kategorie kein automatisches Upgrade auf die nächsthöhere an. Sofern eine Bewerbung in der Verlosung leer ausgeht, besteht keine weitere Möglichkeit, Tickets für den deutschen Fanblock zu erwerben.
Ein Ausweichen auf die Kategorien "Standard Tier" oder "Premier Tier" würde nach aktuellem Stand der Nachfrage (08.01.2026) eine garantierte Ticketzuteilung bedeuten. Dies könnte vor allem für Fans interessant sein, die eine Mitgliedschaft in der Fanbase haben oder im Fan Club Mitglied sind, aber nur wenige Bonuspunkte gesammelt haben. Um auf eine andere Kategorie auszuweichen, muss eine Ticketbewerbung storniert und anschließend neu eingereicht werden. Der Access Code wird nach der Stornierung wieder gültig (ggf. erst nach einigen Minuten).
Die FIFA hat für die WM 2026 eine neue Ticketkategorie zum Festpreis von 60 US‑Dollar für besonders treue Fans der Nationalmannschaften eingeführt. Der DFB kann dafür rund zehn Prozent seines Kontingents bereitstellen.
Für die einzelnen Gruppenspiele der Nationalmannschaft steht folgende Ticketanzahl zum Festpreis von 60 US-Dollar zur Verfügung:
Sonntag, 14. Juni (12 Uhr / 19 Uhr MESZ), in Houston gegen Curacao: 581 Tickets
Samstag, 20. Juni (14 Uhr / 22 Uhr, MESZ), in Toronto gegen die Elfenbeinküste: 395 Tickets
Donnerstag, 25. Juni (14 Uhr / 22 Uhr, MESZ), gegen Ecuador: 632 Tickets
Die Verteilung der $60-Tickets erfolgt unter den Fans, die sich für WM-Tickets beworben haben, nach dem bekannten Bonuspunkte System.
• 70 % der Tickets gehen an Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft mit den meisten Bonuspunkten, die sich für Tickets beworben haben.
• 30 % werden über wie üblich über Fan Club Betreuer*innen und eigenständige Fanclubs an deutsche Fans vergeben. (Das Kontingent für Mitglieder in eigenständigen Fanclubs wird in Abstimmung mit der AG Ticketing der eigenständigen Fanclubs vergeben.)
Diese Gruppen (Mitglieder mit den entsprechenden Bonuspunkten, Fan-Club-Betreuer*innen und eigenständige Fanclubs) werden nach Ende der Bewerbungsfrist separat angeschrieben und über das genaue Prozedere informiert. Alle anderen Fans behalten ihre bestehende Bewerbung.
Bei Interesse an den $60-Tickets, wählt bei der Bewerbung für eine andere Kategorie das Feld "Ticket(s)-Downgrade akzeptieren" aus. Fans, die ihre Bestellung bereits abgeschickt haben, können diese stornieren und den Code erneut verwenden, um das Häkchen zu setzen. Dabei kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis der Code wieder gültig ist.
WICHTIG: Die $60-Tickets werden ausschließlich unter den Fans verteilt, die sich bis zum 13. Januar, 17 Uhr um WM-Tickets beworben haben. Eine nachträgliche Bewerbung um Tickets für 60 Dollar ist nicht möglich.
Die DFB-Auswahl von Cheftrainer Julian Nagelsmann bestreitet ihr Auftaktspiel in Gruppe E am Sonntag, 14. Juni (ab 12 Uhr OZ/19 Uhr MESZ), in Houston gegen WM-Debütant Curacao. Am Samstag, 20. Juni (ab 16 Uhr OZ/22 Uhr MESZ), folgt im kanadischen Toronto das Duell gegen Afrikameister Elfenbeinküste, ehe Deutschland zum Abschluss im New-York-New-Jersey-Stadion in East Rutherford am Donnerstag, 25. Juni (ab 16 Uhr OZ/22 Uhr MESZ), gegen Ecuador spielt.
Folgende Personen sind berechtigt, an der Bewerbungsphase teilzunehmen:
- Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft
- Mitglieder eines eigenständigen Fanclubs der Nationalmannschaft
- Mitglieder der Fanbase
Die besten Chancen auf die gewünschten Tickets in der gewünschten Preiskategorie haben Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft. Eine Mitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft kann jederzeit hier abgeschlossen werden. Um an der Bewerbungsphase für das WM-Ticketkontingent des DFB teilzunehmen, muss die Fan-Club-Mitgliedschaft bis spätestens 08.01.2026 abgeschlossen worden sein.
Nach dem 05.12.2025 vollständig registrierte eigenständige Fanclubs können bei der Vergabe des WM-Ticketkontingents des DFB nicht berücksichtigt werden.
Die Mitgliedschaft in der Fanbase ist kostenlos. Um an der Bewerbungsphase für das WM-Ticketkontingent des DFB teilzunehmen, muss die Fanbase-Mitgliedschaft bis spätestens 08.01.2026 abgeschlossen worden sein.
Bei der finalen Ticketzuteilung (voraussichtlich Anfang Februar) können wir nur Mitglieder berücksichtigen, die zu diesem Zeitpunkt auch eine aktive Mitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft nachweisen können. Fan-Club-Mitglieder, die zum 31.12.2025 gekündigt haben oder solche, die eine neue Mitgliedschaft vor finaler Zuteilung der Tickets widerrufen, werden nicht berücksichtigt.
Wichtig für alle Fans, die in mehr als einer der drei Mitgliedschaftsmodelle aktiv sind: Pro FIFA-Account ist nur ein Access Code einlösbar, daher kann sich jede Person nur einmal bewerben. Von Mehrfachbewerbungen über verschiedene E-Mail-Adressen raten wir dringend ab. Tickets, die nach erfolgreicher Vergabe bei der FIFA nicht bezahlt werden, gehen zurück in den öffentlichen Verkauf und ermöglichen im schlechtesten Fall Fans anderer Nationen Zugang zur deutschen Kurve.
In der Bewerbungsphase können sich Mitglieder auf Tickets für alle drei deutschen Gruppenspiele sowie für alle möglichen deutschen K.o.-Spiele bis einschließlich des Finales bewerben. Insgesamt stehen also folgende Spiele zur Auswahl: drei Gruppenspiele, Sechzehntelfinale, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale/Spiel um Platz 3.
WICHTIG: Um sich Tickets für die möglichen deutschen K.O.-Spiele zu sichern, müssen diese Tickets in der Bewerbungsphase vom 11.12.2025 bis 13.01.2026 bereits mit ausgewählt werden. Für diesen Verkaufszeitraum gelten fixe Preise. Nach Einzug in die jeweiligen K.o.-Runden wird es keine weitere Möglichkeit mehr geben, Tickets aus dem DFB-Verbandskontingent zu kaufen. Mögliche zukünftige Verkaufsfenster hängen von der Ticketverfügbarkeit ab und könnten variablen Preisen unterliegen.
Mitglieder mit einer Einzelmitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft sowie Mitglieder eines eigenständigen Fanclubs und der Fanbase erhalten einen Access Code, mit dem sie sich auf ein Ticket pro Spiel bewerben können.
Gruppenmitglieder im Fan Club Nationalmannschaft und deren Gruppenköpfe erhalten ebenfalls je einen Access Code für ein Ticket pro Spiel.
Die Köpfe einer Familienmitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft erhalten einen Access Code, mit dem sie sich je nach Familiengröße auf bis zu 4 Tickets pro Spiel bewerben können.
Eine Bewerbung auf mehr als 4 Tickets pro Spiel ist generell nicht möglich. Nach erfolgreicher Zuteilung können Mitglieder ihre Tickets über die Funktion "Zusammen sitzen / Seat with" jedoch mit anderen Fans verknüpfen, um nebeneinander zu sitzen. Voraussetzung ist die Zuteilung auf dieselbe Ticket-Kategorie. Die Platzierung nebeneinander liegender Sitzplätze kann nicht garantiert werden.
WICHTIG: Anders als beim Ticketverkauf zur UEFA EURO 2024 kann über einen FIFA-Account nur ein Access Code eingelöst werden. Jeder Access Code kann nur einmalig für eine Ticketbewerbung genutzt werden. Wenn ein Antrag geändert werden muss, muss er komplett storniert und neu eingereicht werden, der Access Code wird dann wieder gültig.
Fan-Club-Einzelmitglieder und -Gruppenmitglieder, Mitglieder eines eigenständigen Fanclubs und Fanbase-Mitglieder können sich maximal um 1 Ticket pro Spiel bewerben, somit maximal um 9 Tickets (drei Gruppenspiele, Sechzehntelfinale, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3, Finale).
Fan-Club-Familienköpfe: maximal 4 Tickets pro Spiel je nach Größe der Familie, somit maximal 36 Tickets.
Falls über weitere öffentliche Verkaufsphasen weitere Tickets erworben werden, ist zu beachten, dass pro FIFA-Account insgesamt maximal 40 WM-Tickets bestellt werden können.
Bei Familienmitgliedschaften im Fan Club Nationalmannschaft erhält der Familienkopf einen Access Code, der je nach Anzahl der Familienmitglieder zur Bewerbung auf bis zu 4 Tickets pro Spiel berechtigt.
Köpfe einer Familie mit mehr als vier Mitgliedern erhalten mehrere Access Codes, wobei jedes volljährige Familienmitglied in seinem FIFA-Account nur einen Access Code einlösen kann. Nach erfolgreicher Zuteilung können Familienmitgliedschaften mit mehr als 4 Mitgliedern ihre Tickets über die Funktion "Zusammen sitzen / Seat with" mit ihren weiteren Familienmitgliedern verknüpfen, um nebeneinander zu sitzen. Voraussetzung ist die Zuteilung auf dieselbe Ticket-Kategorie. Die Platzierung nebeneinander liegender Sitzplätze kann nicht garantiert werden.
Für minderjährige Familienmitglieder aus eigenständigen Fanclubs melden die Fanclub-Verantwortlichen den Ticketbedarf beim Team Fanbelange des DFB.
Gruppenmitglieder erhalten wie Einzelmitglieder jeweils einen Access Code für 1 Ticket pro Spiel. Eine Mitbestellung für andere Gruppenmitglieder ist nicht möglich. Nach erfolgreicher Zuteilung können Mitglieder ihre Tickets über die Funktion "Zusammen sitzen / Seat with" jedoch mit anderen Fans verknüpfen, um nebeneinander zu sitzen. Voraussetzung ist die Zuteilung auf dieselbe Ticketkategorie. Die Platzierung nebeneinander liegender Sitzplätze kann nicht garantiert werden.
Ja. Ein Upgrade auf die nächsthöhere Kategorie wird nicht möglich sein. Bei Nichtverfügbarkeit der gewählten Kategorie kann bei Zustimmung eine niedrigere Preisstufe zugeteilt werden.
Der Großteil des Kontingents für Fan-Club-Mitglieder wird nach einem Prozedere vergeben, das der Leitidee des Bonussystems des Fan Club Nationalmannschaft folgt, welches 2016 von Fanvertreter*innen eingeführt wurde, um eine faire und transparente Ticketvergabe zu gewährleisten. Ein Teil des Kontingents wird an Reisegruppen der Fan-Club-Betreuer*innen und eigenständige Fanclubs vergeben.
Sollte die Nachfrage nach Tickets bzw. bestimmten Preiskategorien das Angebot nicht übersteigen, erhalten alle Ticketbewerber*innen eine Bestätigungsmail der FIFA mit Infos zum Zahlungsprozedere.
Sollte die Nachfrage das Angebot übersteigen, wird der DFB nach folgendem Prozedere eine Zuteilung für jede Preiskategorie vornehmen:
-
60 Prozent der Tickets gehen an Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft mit der höchsten Bonuspunktezahl
-
40 Prozent der Tickets werden unter den verbleibenden Fan-Club-Mitgliedern sowie allen Mitgliedern der Fanbase verlost – Fan-Club-Mitglieder haben dabei doppelt so hohe Chancen auf eine Ticketzuteilung wie Fanbase-Mitglieder
Bei Bestellungen im Familienverbund ist jeweils die Bonuspunktezahl des Familienmitglieds mit den wenigsten Bonuspunkten maßgeblich. Bestellen volljährige Familienmitglieder einzeln, zählt die individuelle Anzahl der Bonuspunkte.
-
Ja, die FIFA wird den Gesamtpreis für alle Tickets abbuchen. Wir empfehlen, sich daher nur auf Spiele zu bewerben, die auch unbedingt besucht werden wollen. Sollte Deutschland sich nicht für ein K.o.-Runden-Spiel qualifizieren, für das Tickets erworben wurden, wird nach dem Turnier von der FIFA eine Rückerstattung (vorbehaltlich einer noch festzulegenden FIFA-Rückerstattungsgebühr) erfolgen.
Ja, die FIFA wird ein offizielles Portal für den Weiterverkauf von Tickets bereitstellen, das am 2. April 2026 online gehen wird. Tickets können dort zum Wiederverkauf angeboten werden und unterliegen einer Wiederverkaufsgebühr. Die Wiederverkaufsprozesse und -richtlinien werden zu gegebener Zeit von der FIFA bekannt gegeben.
Weitere Informationen zum WM-Ticketing können den FIFA-FAQ entnommen werden.
WM 2026
Alfred Schreuder verstärkt Trainerteam der Nationalmannschaft zur WM
Alfred Schreuder verstärkt, beginnend mit den Länderspielen gegen die Schweiz und Ghana, bis einschließlich der WM das Trainerteam der DFB-Auswahl. "Er ist mit seiner Erfahrung ein enormer Gewinn für unser Team", sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Jetzt Tickets fürs Ghana-Spiel sichern
Im ersten Heim-Länderspiel des WM-Jahres trifft die deutsche Nationalmannschaft am 30. März (ab 20.45 Uhr) in Stuttgart auf Ghana. Tickets für das Spiel in der MHP Arena sind weiterhin im DFB-Ticketportal erhältlich.
"Ein Privileg": DFB‑Koch Schmaus über die WM 2026 und die Ernährung bei der Nationalmannschaft
Anton Schmaus ist seit 2017 Koch der deutschen Nationalmannschaft. Mit DFB.de spricht der 44-Jährige über die Vorbereitungen und Herausforderungen mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Sommer 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
Stellungnahme des DFB-Präsidiums
Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat sich im Rahmen seiner heutigen Sitzung mit den öffentlichen Diskussionen um einen möglichen Boykott der WM 2026 beschäftigt. Die Erklärung im Wortlaut.
Fan-Club-Vorverkauf für Ghana-Spiel gestartet
Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können ab sofort bis zu sechs Tickets für das WM-Vorbereitungsspiel der deutschen Nationalmannschaft am 30. März in Stuttgart gegen Ghana bestellen. Eintrittskarten sind nur im DFB-Ticketportal erhältlich.
Länderspiele vor der WM im Free-TV
Zweimal RTL und je einmal ARD und ZDF: Der Übertragungsplan für die letzten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 steht - darunter auch das Aufeinandertreffen mit Gastgeber USA in Chicago.
TV-Sender für deutsche WM-Spiele stehen fest
Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko läuft live in der ARD. Darauf haben sich die TV-Sender verständigt. Auch das dritte Spiel ist live im Ersten zu sehen, Spiel zwei überträgt das ZDF.
WM-Tickets: Mehr als 63.000 Bewerbungen für deutschen Fanblock
Die dritte Verkaufsphase für WM-Tickets ist beendet. Bis zum 13. Januar konnten sich Fans der Nationalmannschaft für Tickets bei der Weltmeisterschaft 2026 bewerben. Allein für den deutschen Fanblock gingen mehr als 63.000 Bewerbungen ein.
Jetzt noch schnell für WM-Tickets bewerben
Die Nachfrage ist groß, viele Fans wollen die Nationalmannschaft bei der WM im Sommer live vor Ort unterstützen. Wer sich jetzt noch für Tickets im deutschen Fanblock bewerben möchte, muss schnell sein. Die Bewerbungsphase endet heute (17 Uhr).
WM 2026: DFB-Team bezieht Team Base Camp in North Carolina
Die Nationalmannschaft wird ihr Team Base Camp für die WM 2026 in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina beziehen. Das Nagelsmann-Team wird im Hotel "The Graylyn Estate" wohnen und auf dem Gelände der Wake Forest University trainieren.
Hohe Nachfrage an "Value Tier" Tickets
Die Nachfrage an Tickets der Kategorie "Value Tier" für die Weltmeisterschaft 2026 übersteigt nach aktuellem Stand vor allem bei drei Spielen der deutschen Nationalmannschaft die zugeteilte Kapazität deutlich. Welche das sind, steht hier.
FIFA-WM 2026: So werden die neuen 60-Dollar-Tickets vergeben
Die Bewerbungsphase für Tickets im deutschen Fanblock bei der FIFA WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA läuft noch bis zum 13. Januar. Zehn Prozent des DFB-Kontingents stehen zum Festpreis von 60 US-Dollar für besonders treue Fans zur Verfügung.
Dein Name auf dem Bus der Nationalmannschaft
Du bist Fan der DFB-Auswahl und fieberst mit auf dem Weg zur WM 2026? Dann hast du jetzt die Chance, noch näher dran zu sein. Reiche deinen Vor- und Nachnamen ein - und mit etwas Glück erscheint er auf dem offiziellen Bus der Nationalmannschaft.
Deutschland in Stuttgart gegen Ghana
Die DFB-Auswahl bestreitet ihr Heimländerspiel am 30. März 2026 in Stuttgart gegen WM-Teilnehmer Ghana. Die Elfenbeinküste als ursprünglich geplanter Gegner wurde bei der WM-Auslosung in die deutsche Gruppe gelost.
Deutschland trifft im März auf WM-Teilnehmer Schweiz
In Vorbereitung auf die WM 2026 trifft die DFB-Auswahl am 27. März in Basel auf WM-Teilnehmer Schweiz. Die Partie findet im St. Jakob-Park statt, dem größten Stadion des Landes. "Die Schweiz wird uns alles abverlangen", sagt Julian Nagelsmann.
Nagelsmann freut sich auf Fan-Support
Julian Nagelsmann freut sich auf den Support der Fans bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. "Das Turnier bleibt logistisch eine Herausforderung - für uns und für unsere Fans", so der Bundestrainer. Am Donnerstag startet die Ticketbewerbung.
Deutschland spielt Gruppenphase in Houston, Toronto und East Rutherford
Nach der Auslosung für die WM 2026 hat die FIFA den genauen Spielplan veröffentlicht. Die DFB-Auswahl spielt am 14. Juni in Houston gegen Curacao, am 20. Juni in Toronto gegen die Elfenbeinküste und am 25. Juni in East Rutherford gegen Ecuador.
Drei WM-Gegner, erst ein Duell - und ein klarer Sieg
Die Lose bringen Deutschland bei der WM 2026 mit Curacao, der Elfenbeinküste und Ecuador zusammen. Einzig gegen Ecuador absolvierte das DFB-Team bereits ein Pflichtspiel - bei der Heim-WM. DFB.de blickt zurück auf den 20. Juni 2006 in Berlin.
Nagelsmann: "Keine super leichte Gruppe, aber eine machbare"
Nach der Auslosung für die FIFA Weltmeisterschaft 2026 stehen die Gegner der Nationalmannschaft fest. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann trifft in Gruppe E auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador. DFB.de hat die Stimmen zusammengefasst.
Deutschland in Gruppe E gegen Curacao, Elfenbeinküste und Ecuador
Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko auf interessante Gegner. In der Gruppe E geht es gegen Ecuador, die Elfenbeinküste und WM-Debütant Curacao, der am 14. Juni im ersten Spiel wartet.
WM 2026: Auslosung live im ZDF
Heute (ab 18 Uhr MEZ) steigt die Auslosung der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die DFB-Auswahl reist als einer der Gruppensieger zur WM-Endrunde. Hier gibt's alle Infos im FAQ.
Letztes Länderspiel vor der WM: In den USA gegen die USA
Die DFB-Auswahl trifft in ihrem letzten Länderspiel vor Beginn der WM 2026 auf Gastgeber USA. Die Partie gegen die Auswahl der Vereinigten Staaten, die die Weltmeisterschaft gemeinsam mit Mexiko und Kanada ausrichten, findet am 6. Juni 2026 statt.
Video: Mit Sechs-Tore-Gala zur WM
WM, wir kommen! Die Nationalmannschaft hat sich mit einer Glanzleistung beim 6:0 im "Gruppenfinale" gegen die Slowakei ihren Startplatz bei der Weltmeisterschaft 2026 gesichert. DFB.de zeigt die Höhepunkte aus Leipzig im Video auf YouTube.
Nagelsmann: "Der Geist ist sehr gut"
Das DFB-Team hat mit einer starken Leistung beim 6:0 gegen die Slowakei die Qualifikation für die WM 2026 erfolgreich bewältigt. Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht über den Teamgedanken und die Vorfreude auf sein erstes globales Turnier.
WM-Qualifikation: Showdown gegen Slowakei live im ZDF
Im letzten Gruppenspiel der WM-Qualifikation geht es für die DFB-Auswahl ums Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Heute (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) spielt Deutschland in Leipzig gegen Verfolger Slowakei.
Nagelsmann: "Wir können einen großen Schritt machen"
Nach dem Sieg in Luxemburg ist vor dem Showdown am Montag in Leipzig, wo die Nationalmannschaft im Heimspiel gegen die Slowakei die direkte WM-Qualifikation klarmachen kann. Julian Nagelsmann und Oliver Baumann sprechen über das Gruppenfinale.
Video: Woltemade-Doppelpack bringt den Sieg
Die deutsche Nationalmannschaft ist dank eines Doppelpacks von Nick Woltemade beim 2:0-Sieg in Luxemburg weiterhin Tabellenführer der WM-Qualifikationsgruppe A. DFB.de zeigt die Highlights der Partie im YouTube-Video.
Nagelsmann: "Mühsamer, als wir uns erhofft haben"
Die deutsche Nationalmannschaft ist nach dem 2:0 (0:0)-Auswärtssieg in Luxemburg weiterhin Tabellenführer in der WM-Qualifikationsgruppe A. DFB.de hat die Stimmen von Doppeltorschütze Woltemade, Bundestrainer Nagelsmann und Co. mitgeschrieben.
Woltemade trifft doppelt: DFB-Team siegt in Luxemburg
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich eine gute Ausgangsposition für das finale Spiel in der WM-Qualifikation erspielt. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann erkämpfte sich ein 2:0 (0:0) in Luxemburg und bleibt Tabellenführer.
Mit drei Änderungen: So startet das DFB-Team gegen Luxemburg
Julian Nagelsmann nimmt in seiner Aufstellung für das heutige WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Luxemburg drei Änderungen vor. Die Startelf: Baumann - Tah (C), Pavlovic, Goretzka, Woltemade, Wirtz, Sane, Gnabry, Raum, Baku.
WM-Qualifikation: Luxemburg-Spiel live bei RTL
Im WM-Qualifikationsspiel will das DFB-Team seine gute Ausgangslage behaupten. Heute (ab 20.45 Uhr, RTL) spielt die Auswahl von Julian Nagelsmann in Luxemburg. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen im FAQ.
Tah: "Alle haben die Verantwortung, alles zu geben"
Jonathan Tah ist der Ruhepuls der deutschen Abwehr. Vor den entscheidenden WM-Qualifikationsspielen in Luxemburg am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und gegen die Slowakei am Montag spricht der Bayern-Profi über die Basics im deutschen Spiel.
"Als Außenverteidiger muss man einiges im Repertoire haben"
Vor den richtungsweisenden WM-Qualifikationsspielen in Luxemburg am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und am Montag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) gegen die Slowakei sprechen die Leipziger David Raum und Ridle Baku über ihre Rollen im Team.
Zwei Rückkehrer und ein Newcomer für Endspurt der WM-Qualifikation
Mit Neuling Said El Mala und den Rückkehrern Leroy Sané und Malick Thiaw geht das DFB-Team in den Endspurt der WM-Qualifikation. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat 25 Spieler für die Partien in Luxemburg und gegen die Slowakei nominiert.
DFB-Pokalachtelfinale der Frauen zeitgenau angesetzt
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen zeitgenau angesetzt. Die acht Partien gehen am 15. und 16. November über die Bühne. Sky wird die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg live übertragen.
Jetzt Tickets fürs Auswärtsspiel in Luxemburg sichern
Im letzten Auswärtsspiel der WM-Qualifikation trifft die deutsche Nationalmannschaft am 14. November um 20.45 Uhr auf Luxemburg. Wer die DFB-Auswahl im Stade de Luxembourg unterstützen möchte, kann sich nun um Tickets bewerben.
Nagelsmann: "Wichtiger Lerneffekt und großer Schritt"
Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen Nordirland 1:0 gewonnen und die Tabellenführung in der WM-Qualifikation behauptet. Nach dem harten Stück Arbeit in Belfast spricht Bundestrainer Julian Nagelsmann über die Lehren aus der Partie.
Woltemade: "Das Tor war sehr wichtig für mich persönlich"
Die deutsche Nationalmannschaft hat mit dem 1:0 (1:0) in Nordirland einen weiteren Schritt Richtung WM-Qualifikation gemacht. DFB.de hat nach dem Spiel die Stimmen von Torschütze Nick Woltemade, Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co. mitgeschrieben.
Mit Woltemades Schulter und viel Kampf: DFB-Team siegt in Nordirland
Das DFB-Team hat sich mit einem 1:0 in Nordirland im Gedränge ums WM-Ticket einen starken Konkurrenten vom Leib gehalten und dank eines Treffers von Nick Woltemade in der WM-Qualifikation einen wichtigen Schritt in Richtung Gruppensieg gemacht.
DFB-Team unverändert gegen Nordirland
Bundestrainer Julian Nagelsmann schickt heute in Nordirland die Startelf aus dem gewonnenen Heimspiel gegen Luxemburg erneut ins Rennen: Baumann - Tah, Pavlovic, Kimmich (C), Goretzka, Woltemade, Adeyemi, Schlotterbeck, Wirtz, Gnabry, Raum.
Ticker: Teambesprechung, Aktivierung, Abfahrt
Für die Nationalmannschaft steht heute (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) das nächste Spiel in der WM-Qualifikation in Belfast gegen Nordirland auf dem Programm. Der DFB.de-Ticker hält die Fans mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.
Premierensieg und Rekord-Hattrick: Die DFB-Spiele in Belfast
Zum zehnten Mal reist eine deutsche A-Nationalmannschaft nach Belfast, wo sie einige Meilensteine der DFB-Historie setzte. DFB.de blickt zurück auf neun Länderspiele in Belfast - gespickt von Premieren, Geschichten und Rekorden.
WM-Quali: Nordirland-Spiel in Belfast live bei RTL
Die Nationalmannschaft will die errungene Tabellenführung in WM-Qualifikationsgruppe A verteidigen. Heute Abend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft das Team von Julian Nagelsmann auf Nordirland. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen im FAQ.
Nagelsmann: "Gute Leistung zeigen, um morgen zu gewinnen"
Am Vorabend des WM-Qualifikationsspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Belfast am Montag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) sprachen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck über Spiel und Gegner.
Video: Kimmich trifft doppelt, Raum direkt
DFB-Kapitän Joshua Kimmich führt die deutsche Nationalmannschaft per Doppelpack an die Spitze der WM-Qualifikationsgruppe A. Auch David Raum und Serge Gnabry treffen beim Heimsieg gegen Luxemburg. DFB.de zeigt die Highlights im Video.
Nagelsmann: "Es war ein verdienter Sieg, den wir gebraucht haben"
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich mit dem 4:0 (2:0) über Luxemburg die Tabellenführung in der WM-Qualifikationsgruppe gesichert. DFB.de hat die Stimmen von Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co. nach dem Spiel in Sinsheim eingefangen.
4:0 in Sinsheim: Klarer Heimsieg gegen Luxemburg
Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren zweiten Sieg in der WM-Qualifikation gefeiert. In Sinsheim kam die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu einem klaren 4:0 (2:0) gegen Luxemburg. Kapitän Joshua Kimmich traf dabei doppelt.
Mit fünf Änderungen gegen Luxemburg
Julian Nagelsmann setzt im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg auf fünf neue Spieler im Vergleich zum Länderspiel gegen Nordirland. Die Startelf: Baumann - Tah, Pavlovic, Kimmich, Goretzka, Woltemade, Adeyemi, Schlotterbeck, Wirtz, Gnabry, Raum.
WM-Spielball "TRIONDA" von adidas präsentiert
DFB-Partner adidas hat TRIONDA enthüllt, den offiziellen Spielball der FIFA WM 2026, und damit den Countdown zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko eröffnet. Der Name TRIONDA leitet sich von "drei" (Tri) und "Wellen"(Onda) ab.
WM-Qualifikation: Luxemburg-Spiel live in der ARD
Die Nationalmannschaft peilt den zweiten Sieg im dritten Spiel der WM-Qualifikation an. Heute (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) trifft die DFB-Auswahl auf Luxemburg. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell in Sinsheim im FAQ.
Nagelsmann: "Ich erwarte einen guten Gegner"
Die Nationalmannschaft steht vor ihrem dritten Spiel der WM-Qualifikation. Am Freitag (ab 20.45 Uhr) trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Sinsheim auf Luxemburg. Vor dem Spiel sprachen Nagelsmann und Serge Gnabry über den Gegner.
Ein Neuling und fünf Rückkehrer für Luxemburg und Nordirland
Mit einem Neuling und fünf Rückkehrern im 24 Mann starken Aufgebot geht die DFB-Auswahl in die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dabei erstmals den Frankfurter Nathaniel Brown berufen.
Ticketinfos fürs Slowakei-Spiel in Leipzig
Im sechsten und letzten Spiel der WM-Qualifikation trifft die deutsche Nationalmannschaft am 17. November (ab 20.45 Uhr) in Leipzig auf die Slowakei. Der öffentliche Ticketverkauf startet am 30. September (ab 10 Uhr) im DFB-Ticketportal.
Video: Amiris Jokertor und Wirtz' Traumfreistoß
Ein gedankenschneller Joker und ein sehenswerter Freistoß aus 20 Metern bringen der DFB-Auswahl den Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland. Nadiem Amiri und Florian Wirtz sind die Matchwinner in Köln. DFB.de zeigt die Highlights im Video.
Nagelsmann: "Wir mussten das Spiel gewinnen - haben wir gemacht"
Das DFB-Team hat dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit beim 3:1 gegen Nordirland drei wichtige Punkte in der WM-Qualifikation eingefahren. Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht auf DFB.de über seine Wechsel und Baustellen.
Amiri: "Wir haben dagegengehalten"
Nach dem 0:2 gegen die Slowakei zum Auftakt in die WM-Qualifikation gewann die Nationalmannschaft in Köln gegen Nordirland 3:1. Bundestrainer Julian Nagelsmann, Torschütze Nadiem Amiri und Co. haben sich zum ersten Sieg der Saison geäußert.
Deutschland gewinnt 3:1 gegen Nordirland
Die Nationalmannschaft hat mit dem 3:1 (1:1) gegen Nordirland in Köln den ersten Sieg in der WM-Qualifikation gefeiert. Nadiem Amiri und Florian Wirtz trafen nach zwischenzeitlichem Ausgleich der Gäste zum Sieg. Serge Gnabry hatte zum 1:0 getroffen.
Nationalmannschaft mit fünf Änderungen gegen Nordirland
Nach der Niederlage in der Slowakei stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Startelf heute Abend gegen Nordirland auf fünf Positionen um. Es spielen: Baumann - Rüdiger, Koch, Groß, Kimmich (C), Leweling, Woltemade, Anton, Wirtz, Gnabry, Raum.
Zuletzt 6:1: Die DFB-Pflichtspielhistorie gegen Nordirland
Gegen Nordirland trat die deutsche Nationalmannschaft bisher 19-mal an – 14-mal ging es um Punkte. Die DFB-Bilanz ist positiv mit 13 Siegen und vier Remis bei zwei Niederlagen. DFB.de blickt auf die Pflichtspielbegegnungen zurück.
Ticker: Countdown bis zum Nordirland-Spiel
Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem 0:2 in der Slowakei in die WM-Qualifikation gestartet. Heute (ab 20.45 Uhr) geht es in Köln gegen Nordirland um wichtige Punkte. Der DFB.de-Ticker hält die Fans mit Infos zum Team auf dem Laufenden.
WM-Qualifikation: Nordirland-Spiel in Köln live bei RTL
Nach der Auftaktniederlage in der WM-Qualifikation in der Slowakei muss die DFB-Auswahl am heutigenSonntag (ab 20.45 Uhr) gegen Nordirland die ersten drei Punkte einfahren. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Spiel in Köln im FAQ.
Nagelsmann: "Wir müssen uns gegenseitig anzünden"
Die deutsche Nationalmannschaft steht vor dem zweiten Spiel der WM-Qualifikation gegen Nordirland. Auf der Abschlusspressekonferenz sprachen Julian Nagelsmann und Oliver Baumann über die die Erwartungen für die Partie gegen Nordirland in Köln.
Nagelsmann: "Wir müssen emotional Fußball spielen!"
0:2 in der Slowakei: Das DFB-Team hat den Start in die WM-Qualifikation verpatzt. Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht nach der Niederlage in Bratislava auf DFB.de über fehlende Emotionalität und das Nordirland-Spiel am Sonntag in Köln.
Kapitän Kimmich: "Alle wichtigen Dinge vermissen lassen"
Ratlosigkeit auf dem Platz, Selbstkritik am Mikrofon. Die Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann gehen nach dem 0:2 gegen die Slowakei in Bratislava und dem Fehlstart in die WM-Qualifikation hart mit sich ins Gericht. Die Stimmen.
Deutschland kassiert historische Niederlage in der Slowakei
Die Nationalmannschaft hat einen Fehlstart in die WM-Qualifikation hingelegt. Die DFB-Auswahl unterlag in Bratislava gegen die Slowakei mit 0:2 und kassierte die allererste Niederlage in einem Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation überhaupt.