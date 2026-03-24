Die Tickets für das letzte Heimländerspiel der deutschen Nationalmannschaft vor dem Abflug in die USA am 31. Mai (ab 20.45 Uhr) in Mainz gegen Finnland sind vergriffen. Der Ticket-ReSale ist geöffnet, ein regelmäßiger Blick ins DFB-Ticketportal lohnt sich, um sich ReSale-Karten für Mainz zu sichern.

Weitere Infos zum DFB-Ticketing gibt es in unseren Ticketing-FAQ.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.