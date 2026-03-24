Männer-Nationalmannschaft
Tickets fürs Finnland-Spiel in Mainz vergriffen
Die Tickets für das letzte Heimländerspiel der deutschen Nationalmannschaft vor dem Abflug in die USA am 31. Mai (ab 20.45 Uhr) in Mainz gegen Finnland sind vergriffen. Der Ticket-ReSale ist geöffnet, ein regelmäßiger Blick ins DFB-Ticketportal lohnt sich, um sich ReSale-Karten für Mainz zu sichern.
Weitere Infos zum DFB-Ticketing gibt es in unseren Ticketing-FAQ.
Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Fans, Fan Club, WM 2026
Autor: dg
Ticker: Autogramme und Selfies mit Schlotterbeck
Das WM-Jahr beginnt für die DFB-Auswahl mit den Länderspielen gegen die Schweiz in Basel und gegen Ghana in Stuttgart. Der DFB.de-Ticker hält die Fans mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.
Kapitän Kimmich: "Es geht auch um die Art und Weise"
Für die Nationalmannschaft beginnt mit dem Länderspiel am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen die Schweiz die Vorbereitung auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Kapitän Joshua Kimmich spricht über die Bedeutung des Spiels.
WM-Test gegen die Schweiz in Basel live bei RTL
Am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft die Auswahl von Julian Nagelsmann in Basel zum 55. Mal auf die Schweiz. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum ersten WM-Testspiel des Jahres im FAQ.