Ticketinfos zu den Länderspielen in Augsburg und München

Nach dem Auftaktspiel der UEFA Nations League 2026/27 am 24. September in Amsterdam geht es für die Männer-Nationalmannschaft mit zwei Heimspielen weiter: Am 27. September trifft das DFB-Team in Augsburg auf Griechenland, am 1. Oktober in München auf Serbien.

Der öffentliche Ticketverkauf für beide Spiele startet am Dienstag, 18. August, um 10 Uhr im DFB-Ticketportal. Bereits jetzt können sich Fans für den Ticketalarm anmelden, um den Vorverkaufsstart nicht zu verpassen.

Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft haben bereits ab dem 13. August die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Für das Spiel in Augsburg startet der Fan-Club-Vorverkauf am 13. August um 10 Uhr, für das Spiel in München am gleichen Tag um 14 Uhr. Für Fan-Club-Mitglieder gibt es wieder die limitierten 15-Euro-Tickets im Fanblock (in Augsburg die Ulrich-Biesinger-Tribüne, in München die Südkurve), sowie Karten in weiteren Kategorien.

Wichtig: In der exklusiven Fan-Club-Verkaufsphase sind die Tickets im Fanblock ausschließlich Fan-Club-Mitgliedern vorbehalten. Mitglieder können nur für sich selbst und für bis zu fünf weitere Mitglieder 15-Euro-Tickets bestellen, also insgesamt maximal sechs Eintrittskarten. Achtung: Eine Mitbestellung für Nicht-Mitglieder zum Normalpreis von 25 Euro ist nicht mehr möglich. In anderen Kategorien können Fan-Club-Mitglieder aber weiterhin Karten für Nicht-Mitglieder mitbestellen. Die Verfügbarkeit der 15-Euro-Tickets ist begrenzt – es gilt das Prinzip "first come, first served".

Hinweis: In den Fanblöcken kann es aufgrund von aktiver Unterstützung der Mannschaft zu Sichtbehinderungen, unter anderem durch Fahnen und andere Fanutensilien, kommen. Wir bitten alle Ticketinhaber*innen um Verständnis und empfehlen dies bei der Platzwahl zu berücksichtigen.

Mitglieder der Fanbase profitieren von einem 24-stündigen Vorkaufsrecht und können somit ab dem 17. August (ab 10 Uhr) bis zu zwei Tickets zum Normalpreis kaufen. Jetzt gratis anmelden und profitieren.

Eigenständig organisierte Fanclubs werden separat per E-Mail informiert.

Der DFB wird zu den Länderspielen in Augsburg und München auch wieder Familienblöcke anbieten (in Augsburg Block I und J, in München Block 224, 225, 226, 227). Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind im Familienblock Tickets für 10 Euro erhältlich (solange der Vorrat reicht). Kindertickets sind nur in Zusammenhang mit einem Normalpreis-Ticket buchbar. Es erfolgt eine Kontrolle der Ermäßigungsberechtigung (Altersnachweis) am Eingang. Im Familienblock gilt ein striktes Rauchverbot.

Weitere Infos zum DFB-Ticketing finden Sie in unseren Ticketing-FAQ.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.