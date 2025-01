In 6 Schritten zum eigenen Fanclub

Liebe Fußballfans,

die Mannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) spielen nicht nur um Punkte und Titel, sondern vor allem auch für ihre Fans. Denn die Fans tragen die Spielerinnen und Spieler mit ihrer Begeisterung und Unterstützung durch jedes Spiel und jedes Turnier. Sie machen aus einer Mannschaft die Nationalmannschaft – die Auswahl der besten Kicker*innen Deutschlands, hinter der das ganze Land steht.

Der DFB fördert die Fankultur und damit das Stadionerlebnis mit vielfältigen Maßnahmen. Unter anderem durch die Möglichkeit, einen eigenständigen Fanclub der Nationalmannschaften anzumelden.

Deshalb freuen wir uns sehr, dass ihr Interesse daran habt, ein Fanclub unserer Fußball-Nationalmannschaften zu werden. Ab sofort könnt ihr euch als Fanclub bei uns (Deutscher Fußball-Bund e.V.) anmelden und von zahlreichen Vorteilen profitieren. Damit ihr genau wisst, was die Anmeldung beinhaltet und wie der Anmeldeprozess abläuft, möchten wir euch dies im Folgenden erläutern.

1. Mitglieder: 11 Freund*innen müsst ihr (mindestens) sein. Damit euer Fanclub als Fanclub der Nationalmannschaften angemeldet werden kann, müsst ihr mindestens 11 Mitglieder haben. Bitte beachtet, dass gegen eure Mitglieder keine bundesweiten Stadionverbote vorliegen dürfen! Haltet eure Mitgliederliste jährlich auf dem neuesten Stand und reicht sie beim DFB ein, damit wir immer die aktuellsten Informationen über euren Fanclub und die richtigen Ansprechpartner*innen haben. Die Anmeldung eures Fanclubs kann eure Ansprechperson weiter unten auf dieser Seite vornehmen.

2. Fanclubkodex: Des Weiteren sind die Anerkennung des Fanclubkodex sowie die dauerhafte Einhaltung der dortigen Vorgaben durch alle in der Mitgliederliste aufgeführten Mitglieder eures Fanclubs verpflichtend. Der Fanclubkodex ist eine wichtige Grundlage für den respektvollen Umgang mit anderen Fans, Spieler*innen und dem gesamten Fußballumfeld. Zudem setzt ihr ein wichtiges Zeichen und zeigt: Gewalt und Diskriminierung haben in eurem Fanclub keinen Platz! Den Fanclubkodex findet Ihr hier.

3. Ansprechpartner*in und Fanclub-Steckbrief: Damit wir mit euch in Kontakt treten können benötigen wir eine*n Ansprechpartner*in und einen stellvertretenden Kontakt. Diese Informationen hinterlegt ihr bitte in der Anmeldemaske weiter unten auf dieser Seite. Es ist die Aufgabe der Ansprechpartner*innen, alle Mitglieder des Fanclubs über deren Verpflichtungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Fanclubkodex, zu informieren und für deren Einhaltung zu sorgen. Im Falle von Verstößen, sind diese dem DFB aktiv zu melden und Gegenmaßnahmen (z.B. Ausschluss einzelner Mitglieder) einzuleiten.

4. Prüfung und Aufnahmegespräch: Nachdem ihr eure Anmeldung eingereicht habt, kontaktieren wir euch per E-Mail und schicken euch eine auszufüllende Mitgliederliste. Anschließend werden wir Kontakt zu eurem Fanclub aufnehmen, um ein Aufnahmegespräch zu führen. Wir freuen uns darauf, euch in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen und offene Fragen zu Fanthemen klären zu können. Damit wir euren Fanclub möglichst gut kennenlernen, müssen an dem digitalen Gespräch mindestens 50% eurer Fanclub Mitglieder teilnehmen. Nach erfolgreich abgeschlossenem Gespräch, profitiert ihr von den Vorteilen eines angemeldeten Fanclubs.

5. Vorteile der angemeldeten Fanclubs: Die Anmeldung als Fanclub ist kostenlos und bringt euch eine Reihe von Vorteilen. Dazu gehört die Möglichkeit, ab 2024 Kartenwünsche für Heim- und Auswärtsländerspiele sowie Turniere anzugeben, selbst ohne eine Mitgliedschaft im offiziellen Fan Club Nationalmannschaft. Bitte beachtet, dass es aufgrund von unterschiedlichen Kapazitäten und Nachfragen bei Länderspielen und Turnieren keine Zusicherung für den Erhalt von Tickets geben kann. Gleichzeitig werden wir uns bemühen, eure Wünsche bestmöglich zu berücksichtigen.

Zusätzlich planen wir ein jährliches Fanclub-Fußballturnier für alle angemeldeten Fanclubs. Alle zwei Jahre findet zudem eine Fanclub-Delegierten-Versammlung auf dem DFB-Campus statt, an der euer Fanclub teilnehmen und sich aktiv einbringen kann. Darüber hinaus werden wir gemeinsam mit den eigenständigen Fanclubs weitere fankulturelle Angebote entwickeln.

6. Dauer der Anmeldung: Die Dauer der Anmeldung als Fanclub des DFB beginnt mit dem erfolgreichen Abschluss von Prüfung und Aufnahmegespräch. Die Laufzeit der Vereinbarung ist unbefristet. Der DFB hat aus wichtigem Grund das Recht zur außerordentlichen Kündigung. Ein wichtiger Grund ist unter anderem die Nichteinhaltung des Fanclubkodex. Diese kann zur Löschung aus dem Fanclubregister führen.