4. Verarbeitungsvorgänge in gemeinsamer Verantwortlichkeit

Bei Interaktionen mit dem DFB werden diverse personenbezogene Daten verarbeitet. Die möglichen Konstellationen finden Sie in nachstehender Tabelle. Anhand des Themas bzw. der konkreten Adresse des Dienstes (URL) können Sie die Arten der verarbeiteten personenbezogenen Daten, den Zweck der Verarbeitung, die Rechtsgrundlage und den Zeitpunkt der Löschung der Daten erfahren. Ihre Daten müssen wir überdies aus verschiedenen Gründen an Dritte übermitteln. Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Nr. 7.

Der DFB e.V. und die DFB GmbH & Co. KG sind indes für die Spieler*innen der Nationalmannschaften gemeinsam verantwortlich. Hinweise zur Datenverarbeitung für die Spieler*innen finden sich im Datenschutzportal des DFB.

4.1 Website dfb.de

Thema URL Arten personenbezogener Daten Zweck Rechtsgrundlage Beendigung Nutzerregistrierung, Single-Sign-On (SSO) oidc.dfb.de Geschlecht, Name, Vorname, E-Mail, Passwort, Tag der Registrierung Registrierung und Kontoverwaltung für die DFB-SSO-Lösung, welches für die Nutzung der verschiedenen DFB-Angebote genutzt werden kann. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO Bei Kündigung durch den Nutzer oder durch den DFB e.V. Markenportal https://markenportal.dfb.de Name, E-Mail, Nutzer-Kategorie und abhängig davon Angaben zu Unternehmen, Ansprechpartner beim DFB, Zweck der Registrierung, Abteilung Registrierung im Markenportal des DFB, um Zugriff auf Markenelemente zu gewähren Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO Drei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem die Vertragsbeziehung beendet wurde. Kontaktformular bei Problemen mit Benutzerkonto www.dfb.de/kontakt-account-probleme E-Mail, Vorname, Name, Geburtsdatum, Anliegen, Problembeschreibung Kontakt zum DFB Support bei Problemen mit dem DFB-Nutzerkonto Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 6 Monate nach Abschluss des Supportvorgangs Kontaktformular allgemein www.dfb.de/kontakt Vorname, Name, E-Mail-Adresse, Frage Fragen an den Verband stellen Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 6 Monate nach Abschluss des Kontaktvorgangs Presseportal presse.dfb.de Name, Vorname, E-Mail, Medien-Kategorie, Funktionsbeschreibung, Presseausweis-Nummer, Mitgliedsstatus Presseverbände, Firmenzugehörigkeit, Dienstanschrift, Telefonnummer Übermittlung von Pressekarten für DFB-Events Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO; bei Länderspielen außerhalb der EU werden die Daten ggf. auch in diese Staaten übermittelt. Diese Übermittlung erfolgt je nach Staat auf Grundlage von Art. 45 Abs. 1 DSGVO soweit es sich um ein Land mit angemessenem Schutzniveau handelt (z.B. Schweiz), Art. 46 Abs. 1 DSGVO soweit entsprechende Garantien zum Schutz personenbezogener Daten bestehen oder Art. 49 Abs. 1 lit. b DSGVO soweit die Übermittlung auch ohne angemessenes Schutzniveau oder besondere Garantien für die Erfüllung des Vertrages erforderlich ist. 6 Monate nach Akkreditierung Presseportal - Registrierung services.dfb.de/press_profiles/new Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Geburtsname, Nickname, Passwort, Interessen, Einverständniserklärung für Marketing, Sprache, Medien-Kategorie, Funktionsbeschreibung, Presseausweis-Nummer, Mitgliedsstatus Presseverbände, Firmenzugehörigkeit, Angabe „selbstständig“ / „angestellt“ Möglichkeit für Medienvertreter, einen Account zum Presseportal des DFB einzurichten, Download von Broschüren und weiteren Informationen Antragsstellung, Verwaltung Akkreditierungen Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO Bei Kündigung durch den Nutzer oder durch den DFB e.V. (z.B. wegen Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen) Anmeldeformular Fair Play-Medaille https://www.dfb.de/preisewettbewerbe/fair-play-medaille/meldeformular/ Name des Gemeldeten, Name des Meldenden, Nachname des Meldenden, Anschrift des Meldenden, Straße, Postleitzahl, Ort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Telefaxnummer, Spiel, Datum des Spiels, Landesverband des Teams, Liga, Altersbereich, Darstellung der Fair Play-Geste Einreichung von potenziellen Preisträgern bzw. von Vorschlägen für potenzielle Preisträger der Fair Play-Medaille Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 6 Monate nach Vergabe des Preises Hospitality-Portal (WEB) www.dfb.de/vip-tickets/start Firma, Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail, Anschrift, Anzahl Personen, Kreditkartendaten Bestellung von VIP Tickets für Spiele der Nationalmannschaften und des DFB-Pokal Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO; für die im berechtigten Interesse liegenden werblichen Zwecke Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 24 Monate nach Versand der Tickets für werbliche Zwecke; für Rechnungsdokumente bis zum Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren Bestellung Schiedsrichter-Zeitung www.dfb.de/verbandsservice/publikationen/dfb-schiedsrichter-zeitung Vorname, Nachname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, E-Mail-Adresse Bestellformular zur Bestellung der Schiedsrichter-Zeitung bei unserem Verlagspartner. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 3 Monate nach Abschluss des Abonnements Gewinnspiel Wechselnde URLs Vorname, Nachname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Land, Geburtsdatum Durchführung von Gewinnspielen Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 6 Monate nach Ende des Gewinnspiels Versand von Preisen Wechselnde URLs (Gewinnspiele) Vorname, Nachname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Land Versand der Preise; ggf. Übermittlung an Sponsor, sofern dieser die Preise versendet Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f für Übermittlung, sonst s. Gewinnspiel DSGVO 6 Monate nach Ende des Gewinnspiels DFB Fußball-Abzeichen fussballabzeichen.dfbnet.org/index.html Für die Schulregistrierung: Name, Vorname (Ansprechpartner), E-Mail, Passwort, Telefonnummer (geschäftlich); Für die Anlage einer Veranstaltung zusätzlich: Angabe eines Prüfers (optional). Registrierung von Schulen (Ansprechpartner mit Kontaktkennung), um am Fußballabzeichen teilnehmen zu können; Freigabe von Veranstaltungen/Klärung von Unklarheiten; Übermittlung der Kontaktdaten an Logistiker, um das Material (insb. Fußball-Abzeichen) zu verschicken. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO Löschung durch den Nutzer Chatbot dfb.de E-Mail, ggf. PIN, Nachrichtentexte; auf Wunsch des Nutzers auch Vorname, Nachname und Geschlecht Verbesserung unseres Online-Angebots durch eine interaktive Chat-Anwendung und Durchführung von in unserem berechtigten Interesse liegenden Marketingaktionen (z.B. Gewinnspiele); die Daten werden überdies aggregiert und dadurch anonymisiert, um für in unserem berechtigten Interesse liegende anonyme, statistische Auswertungen genutzt zu werden und um Erfolgsmessungen durchzuführen, sowie unsere werbliche Ansprache zu verbessern, soweit uns dafür eine Einwilligung vorliegt. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO Nachrichtentexte binnen 3 Tagen soweit sie für die Gewinnermittlung nicht erforderlich sind, ansonsten werden alle Daten unmittelbar nach Ziehung des Gewinners gelöscht. Datencenter https://www.dfb.de/datencenter Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Nationalität, Vereins- und Spielhistorie sowie ein Lichtbild von Spieler*innen, Trainer*innen und Schiedsrichter*innen. Aufzeichnung des Profi- und Amateurspielbetriebs zu Zwecken der Information der Öffentlichkeit über Personen der Zeitgeschichte, der Historie und Archivierung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO Die Daten werden nach einem differenzierten Löschkonzept gelöscht. Grundsätzlich erfolgt eine Löschung zwei Jahre nach Beendigung der aktuellen Saison. Ausgenommen sind Teilnehmer*innen der BL, 2. BL, 3. Liga und Frauen-BL sowie Auswahlspieler*innen der Nationalmannschaften.

4.2 DFB App

Thema Arten personenbezogener Daten Zweck Rechtsgrundlage Löschung Registrierung Eine Registrierung in der App erfolgt über das DFB-SSO-Verfahren Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO Bei Kündigung durch den Nutzer oder durch den DFB e.V. (z.B. wegen Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen) Im Übrigen Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8 Gewinnspiel Vorname, Nachname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Land, Geburtsdatum Durchführung von Gewinnspielen Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 6 Monate nach Ende des Gewinnspiels Versand von Preisen Vorname, Nachname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Land Versand der Preise; ggf. Übermittlung an Sponsor, sofern dieser die Preise versendet Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f für Übermittlung, sonst s. Gewinnspiel DSGVO 6 Monate nach Ende des Gewinnspiels

Über die DFB App erhalten Sie alle wichtigen News des DFB für seine Fans inklusive Videos, Trainingsinhalten und Liveberichterstattung sowie Tippspielen zu verschiedenen Wettbewerben.

4.3 Unsere Talente App

UNSERE TALENTE ist die DFB App für die nominierten U-Nationalspieler*innen. Sie ist Teil der DFB Akademiewelt und bietet Zugang zum Schulportal.

Thema Arten personenbezogener Daten Zweck Rechtsgrundlage Löschung Registrierung E-Mail-Adresse, Passwort, Tag der Registrierung Registrierung und Kontoverwaltung für das DFB-Nutzerkonto, welches für die Nutzung des Schulportals erforderlich ist. Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO Bei Kündigung durch den Nutzer oder sobald das Talent nicht mehr im Förderprogramm ist. Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8 Accounts/Profile Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Erziehungs-/Sorgeberechtigte, Nickname, Passwort, Tag der Registrierung, Spielerakte, Schulische Daten, Dokumente Schule Dokumentenmanagement für Talente, Lehrer*innen, Begleitpersonen, Koordinatoren Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DSGVO Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8

4.4 Sponsorenreise / Partnerreise

Thema URL Arten personenbezogener Daten Zweck Rechtsgrundlage Löschung Anmeldung zur Sponsorenreise / Partnerreise https://starciteap.smarteventscloud.com Anrede, Titel, Vorname, Nachname, E-Mail, Nationalität, Essenswünsche, Telefonnummer, Handynummer, Firma, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Passnummer, Vor- und Nachname des Bestellers, E-Mail des Bestellers, Unternehmen des Bestellers, Telefonnummer des Bestellers, Ab- und Anreise Informationen, Hotel Durchführung der Sponsorenreise / Partnerreise Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8

4.5 Event-Apps

Vom DFB veranstaltete Veranstaltungen werden teilweise durch eine entsprechende Event-App unterstützt. Im Rahmen dieser Event-App verarbeitet der DFB auf Grundlage einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DS-GVO) den Vor- und Zunamen (ggf. einschließlich Anrede bzw. Geschlecht und Titel) sowie die E-Mail Adresse um ein personalisiertes Informations- und Unterstützungsangebot anzubieten. Die Daten werden spätestens nach dem Widerruf der Einwilligung gelöscht; in der Regel erfolgt die Löschung bereits, wenn sich der Zweck der Event-App erledigt hat. Details ergeben sich jeweils aus der konkreten Einwilligungserklärung.

4.6 Eventportal

Thema URL Arten personenbezogener Daten Zweck Rechtsgrundlage Löschung Anmeldung zum Eventportal https://eventportal.dfb.de Name, Vorname, Nutzername/E-Mail-Adresse, Passwort, Geburtsdatum (freiwillig), Firma, Telefon, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land, Mobilfunknummer Registrierung eines Accounts um die Services des Event Portals nutzen zu können, Kontaktaufnahme Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8 Anmeldung zum geschlossenen Bereich für DFB-Mitarbeiter und Entwickler https://eventportal.dfb.de Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Passwort, Zuordnung Gruppe „DFB“ bzw. „Administrator“, Kontaktdaten (freiwillig) Registrierung eines Accounts zur Bearbeitung des Eventmanuals § 26 Abs. 1 BDSG, Art. 6 1 lit. b DSGVO Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8 Anmeldung zum geschlossenen Bereich für Dienstleister https://eventportal.dfb.de Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Passwort Zugriffs- und Bearbeitungsmöglichkeiten zum Eventmanual Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8 Verwaltung von Kontaktdaten https://eventportal.dfb.de Name, Vorname, Firma, berufliche Position (optional), Telefonnummer, E-Mail-Adresse Kontaktierung von Servicepartnern während und nach einer Veranstaltung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b, f DSGVO Bis zum nächsten Event im jeweiligen Stadion, spätestens jedoch nach 6 Jahren

4.7 Öffentliche Angebote der DFB-Akademie

Thema URL Arten personenbezogener Daten Zweck Rechtsgrundlage Löschung Podcasts https://dfb-akademie.de IP-Adresse, Geräteinformationen Download und Wiedergabe von Podcasts Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO 6 Monate nach Kündigung durch den Nutzer.

4.8 Veranstaltungen des DFB

Thema Arten personenbezogener Daten Zweck Rechtsgrundlage Löschung Teilnahme an Veranstaltungen Anrede, Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktdaten, ggf. Rechnungsanschrift, Zahlungsdaten und ggf. weitere Daten, die aus dem jeweiligen Anmeldeprozess ersichtlich sind. Durchführung der Veranstaltung und Buchung (z.B. Flug- oder Zugbuchung, Hotelübernachtung) Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8 Einladung und Registrierung zu Veranstaltungen Anrede, Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktdaten, ggf. Rechnungsanschrift, Zahlungsdaten und ggf. weitere Daten, die aus dem jeweiligen Anmeldeprozess ersichtlich sind. Versand personalisierter Einladungen (z.B. für Ehrengäste), Planung und Durchführung der Veranstaltung und Buchung (z.B. Flug- oder Zugbuchung, Hotelübernachtung) Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren. Plattform zur Verwaltung von Veranstaltungen und Teilnehmern Anrede, Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktdaten, ggf. Rechnungsanschrift, Zahlungsdaten und ggf. weitere Daten, die aus dem jeweiligen Anmeldeprozess ersichtlich sind und ggf. Daten über die Veranstaltungsabwicklung, USt.-ID, Fortbildungsdaten und -nummern, Vereinsdaten, Ernährungspräferenzen, Anreise- und Aufenthaltsinformationen etc.. Begründung, Ausgestaltung, Durchführung und Organisation der Veranstaltung des DFB Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8 Registrierung von Dienstleistern Anrede, Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktdaten und ggf. weitere Daten, die aus dem jeweiligen Anmeldeprozess ersichtlich sind. Organisation und Durchführung von Veranstaltungen des DFB. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8 Informationen über ähnliche Veranstaltungen Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktdaten, Mailadresse. Information über bevorstehende (ähnliche) Veranstaltungen Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO sofern Sie an einer kostenpflichtigen Veranstaltung teilgenommen haben oder Ihre Einwilligung widerrufen haben, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO, sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben. 6 Monate nach Widerruf der Einwilligung durch den Nutzer

Bildnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Zwecken der Dokumentations- und Berichterstattung, werden vom DFB - soweit die Interessen der Abgebildeten dem im Einzelfall nicht offenkundig entgegen stehen - verarbeitet und ggf. veröffentlicht. Der DFB orientiert sich bei der Veröffentlichung an den Vorgaben der DSGVO, unter Berücksichtigung der unter dem KUG entwickelten Leitlinien. Eine Veröffentlichung aufgrund des berechtigten Interesses kommt insbesondere in Betracht, wenn das Bildnis im Rahmen eines zeitgeschichtlichen Ereignisses oder einer Versammlung entstanden ist oder lediglich als Beiwerk neben dem Gegenstand der Veröffentlichung zurücktritt. Ein im Einzelfall einer Veröffentlichung entgegenstehendes Interesse können die Teilnehmer*innen durch gut sichtbare Anbringung einer auf der jeweiligen Veranstaltung vom DFB zur Verfügung gestellten Markierung vornehmen. In anderen Fällen erfolgt eine Veröffentlichung von Bildnissen ausschließlich aufgrund einer jederzeit für die Zukunft widerruflichen Einwilligung.

Diese Aufnahmen verbreitet der DFB zeitlich und räumlich unbeschränkt kommerziell und nicht-kommerziell in jeder körperlichen Form (insbesondere Herstellung und Verbreitung auf allen digitalen und analogen Trägerformaten) und jeder unkörperlichen Form (insbesondere Sendung, öffentliche Wiedergabe sowie Zugänglichmachung, etwa als Download oder Streaming) in sämtlichen Medien sowie auf sämtlichen Plattformen des DFB, seiner Tochtergesellschaften oder sonstiger Dritte (z.B. Presse, Kooperations-, Medien- und Vermarktungspartner).

4.9 Nutzung von Bewegtbildern, Fotos und Videos

Im Rahmen von Veranstaltungen des DFB, von (Marketing-)Maßnahmen des DFB und zur Durchführung von Verträgen werden verschiedene Aufnahmen von Personen in Form von Bewegtbildern, Fotos und Ton angefertigt.

Dazu werden entsprechend der jeweiligen Vereinbarung oder Einwilligung personenbezogene Daten, u.a.

Porträt- oder Ganzkörperbildnisse

Video- und/oder Tonaufnahmen

Vor- und Nachname (optional)

verarbeitet und insbesondere auch offline und online veröffentlicht. Es handelt sich bei den Betroffenen u.a. um

Teilnehmer*innen der Veranstaltungen

Vertragspartner*innen für Kampagnen (z.B. Models oder Werbebotschafter)

Sonstige Beteiligte an den Maßnahmen des DFB (z.B. Einlaufkinder).

Je nach konkreter Ausgestaltung der Vereinbarung mit den Betroffenen, werden die Daten aufgrund einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, zur Erfüllung oder Durchführung eines Vertrags gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO oder aufgrund des berechtigten Interesses des DFB gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (teilweise i.V.m. §§ 22, 23 KUG) verarbeitet. Die Betroffenen erhalten vor der Datenverarbeitung eine Information über die konkrete Rechtsgrundlage sowie spezifische Hinweise für die jeweilige Verarbeitung.

4.9.1 Hinweise zur Einwilligung

Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. In diesem Fall werden keine weiteren Aufnahmen veröffentlicht und bereits bestehende Veröffentlichungen werden eingestellt. Der Widerruf kann jederzeit per E-Mail an datenschutz@dfb.de oder auf allen anderen Kontaktwegen erfolgen.

Fotos, die im Wesentlichen die betroffene Person zeigen, werden dann unverzüglich aus dem Internetangebot der oben genannten Unternehmen entfernt und nicht mehr für neue Veröffentlichungen verwendet. Sofern die betroffene Person auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet ist, muss das Foto nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn die betroffene Person unverzüglich auf dem Foto unkenntlich gemacht wird (z.B. durch Verpixelung). Fotos, die in Printprodukten veröffentlicht wurden, werden im Falle eines Widerrufs erst bei der nächsten Auflage des betroffenen Printprodukts nicht mehr verwendet.

Informationen im Internet sind weltweit zugänglich, können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über eine abgebildete Person erstellen lassen. Ins Internet eingestellte Informationen einschließlich Fotos/Videos können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden, und es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, die den Zustand bestimmter Internetseiten zu bestimmten Terminen dauerhaft dokumentieren; dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts zu finden sind.

4.9.2 Hinweise zum berechtigten Interesse

Bildnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Zwecken der Dokumentations- und Berichterstattung, werden vom DFB - soweit die Interessen der Abgebildeten dem im Einzelfall nicht offenkundig entgegen stehen - verarbeitet und ggf. veröffentlicht. Der DFB orientiert sich bei der Veröffentlichung an den Vorgaben der DSGVO, unter Berücksichtigung der unter dem KUG entwickelten Leitlinien. Eine Veröffentlichung aufgrund des berechtigten Interesses kommt insbesondere in Betracht, wenn das Bildnis im Rahmen eines zeitgeschichtlichen Ereignisses oder einer Versammlung entstanden ist oder lediglich als Beiwerk neben dem Gegenstand der Veröffentlichung zurücktritt. Ein im Einzelfall einer Veröffentlichung entgegenstehendes Interesse können die Teilnehmer*innen durch gut sichtbare Anbringung einer auf der jeweiligen Veranstaltung vom DFB zur Verfügung gestellten Markierung vornehmen. In anderen Fällen erfolgt eine Veröffentlichung von Bildnissen ausschließlich aufgrund einer jederzeit für die Zukunft widerruflichen Einwilligung.

4.9.3 Allgemeine Hinweise zur Nutzung Foto- und Videoaufnahmen

Diese Aufnahmen verbreitet der DFB zeitlich und räumlich unbeschränkt kommerziell und nicht-kommerziell in jeder körperlichen Form (insbesondere Herstellung und Verbreitung auf allen digitalen und analogen Trägerformaten) und jeder unkörperlichen Form (insbesondere Sendung, öffentliche Wiedergabe sowie Zugänglichmachung, etwa als Download oder Streaming) in sämtlichen Medien sowie auf sämtlichen Plattformen des DFB, seiner Tochtergesellschaften oder sonstiger Dritte (z.B. Presse, Kooperations-, Medien- und Vermarktungspartner).

4.10 Eventwelt-App

Thema Arten personenbezogener Daten Zweck Rechtsgrundlage Löschung Registrierung Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Nickname, Passwort, Tag der Registrierung Gewährleistung des reibungslosen Ablaufs der Veranstaltungen, sowie Bereitstellung von Kontaktmöglichkeiten zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, sofern z.B. zur Kontaktaufnahme zu anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingewilligt wurde, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8 Bei Einwilligung regelmäßig nach Widerruf der Einwilligung.

4.11 Weiterbildungsangebote und Lehrgänge

Thema Arten personenbezogener Daten Zweck Rechtsgrundlage Löschung Teilnahme an Weiterbildungsangeboten und Lehrgängen Anrede, Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktdaten, ggf. Rechnungsanschrift, Zahlungsdaten und ggf. weitere Daten, die aus dem jeweiligen Anmeldeprozess ersichtlich sind und ggf. Daten über die Lehrgangsabwicklung, USt.-ID, Fortbildungsdaten und -nummern, Vereinsdaten, Ernährungspräferenzen, Anreise- und Aufenthaltsinformationen etc. Begründung, Ausgestaltung, Durchführung und Organisation der Weiterbildungsangebote und Lehrgänge, Erhöhung der Datenqualität für Auswertungen und Statistiken sowie Verwaltung in einer entsprechenden Software. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8

Voraussetzung für die Teilnahme an Weiterbildungsangeboten und Lehrgängen kann der Nachweis der erforderlichen Lizenzen der entsprechenden Lizenzstufe.

4.12 Informationen für Partner*innen

Thema Arten personenbezogener Daten Zweck Rechtsgrundlage Löschung Vertragsverhältnisse Stammdaten, Ansprechpartner*innen mit Kontaktdaten, Vertragsdaten, Kommunikation Verwaltung und Durchführung von Vertragsverhältnissen Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8 Zufriedenheitsumfrage Berufliche E-Mail-Adresse (zur Zusendung des Links zur Umfrage), Unternehmensangehörigkeit, Geschäftsbereichszugehörigkeit, Antworten auf die Fragen Verbesserung der Zusammenarbeit mit unseren Partner*innen, regelmäßige Umfragen zur Zufriedenheit bei den Partner*innen durch E-Mails mit Links zu aktuellen Umfragen zur Verbesserung der Zusammenarbeit. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b, f DSGVO

§ 7 Abs. 3 UWG 3 Jahre nach Vertragsbeendigung bzw. nach Widerspruch über den Erhalt.

Versand wird nach Widerspruch bereits eingestellt. Vergabeverfahren / Ausschreibungen Stammdaten zum Unternehmen, Kontaktdaten der Ansprechpartner*innen, Daten im Zusammenhang mit dem Angebot Verwaltung, Organisation und Durchführung des Vergabeverfahrens Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b DSGVO und § 97 Abs. 1 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)

§ 55 Abs. 1 Bundeshaushaltsordnung (BHO) Maßstab für die Dauer der Speicherung personenbezogener Daten sind die haushaltsrechtlichen Aufbewahrungsfristen (§ 79 BHO), sowie vergaberechtlich § 8 Abs. 4 der Vergabeverordnung (VgV) und § 6 Abs. 2 UVgO. Zur Umsetzung der Fristenregelungen kommt das Löschkonzept des DFB zur Anwendung Honorarverträge Stammdaten, Abrechnungsdaten, Auftragsdaten, leistungsrelevante Dokumente (z.B. Lizenzen und Befähigungen) Wir verarbeiten Ihre Daten zu Zwecken der allgemeinen Vertrags- und Honorarverwaltung. Dazu gehört die Verwaltung der Personendaten, inklusive Honorarverträge, Ausschreibungsunterlagen, Kommunikation und sonstiger relevanter Dokumente. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit b DSGVO. Regelverjährung i.S.d. Ziff. 8

4.13 Videokonferenzen über Zoom

Thema Arten personenbezogener Daten Zweck Rechtsgrundlage Löschung Videokonferenz Name, Vorname, E-Mail, Aufnahme von Text-, Audio- und Videodaten Teilnahme an der Zoom-Konferenz. Der DFB behält sich vor die Aufzeichnung anschließend auf den Webseiten des DFB zu veröffentlichen. Die wird vorab in den Teilnahmebedingungen geregelt. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO gem. den Teilnahmebedingungen; §§ 22,23 KunstUrhG Nach Ende des Events (sofern keine Einwilligung in Marketing) Zoom Meetingdaten, Text-, Audio- und Videodaten, IP-Adresse, Telemetriedaten, ungefährer Standort vgl. https://zoom.us/de-de/privacy.html#_Toc44414845 /p> Teilnahme an einer vom DFB organisierten Videokonferenz (Übermittlung der technisch notwendigen Daten für die Teilnahme über Zoom) Zoom Video Communications, Inc. Attention: Data Privacy Officer 55 Almaden Blvd, Suite 600 San Jose, CA 95113, USA Mail: privacy@zoom.us Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, Art. 28, Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO Nach Ende des Events bzw. Bei Zoom entsprechend der Datenschutzerklärung

4.14 Teilnahme an Gewinnspielen

Wenn Sie an einem Gewinnspiel teilnehmen, werden personenbezogene Daten zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet. Verarbeitete Datenkategorien sind hierbei:

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

Ihr Geburtsdatum

Telefonnummer (optional)

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Die Daten können für die Versendung der Gewinne an Sponsoren weitergeben werden. Diese verarbeiten die Daten ausschließlich für den Zweck des Gewinnversands. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken findet nicht statt.

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO explizit erteilt haben, wird Ihr Vorname, Nachname und Ihr Wohnort auf unseren Webseiten im Falle eines Gewinnes veröffentlicht. Anderenfalls erfolgt die Veröffentlichung in anonymisierter Form (beispielsweise Max M. aus Frankfurt).

Ihre Daten werden sechs Monate nach Ende des Gewinnspiels gelöscht.

4.15 Newsletter und Werbung

4.15.1 Werbung (Marketingeinwilligung)

Sofern Sie in die Verwendung Ihrer Daten zu Marketingzwecken eingewilligt haben, werden die DFB-Gesellschaften Ihre personenbezogene Daten verarbeiten. Die DFB GmbH & Co. KG, der DFB e.V. und seine Gesellschaften werden diese personenbezogenen Daten in gemeinsamer Verantwortlichkeit für Zwecke der internen Kundenanalyse und der Werbung per E-Mail für Aktionen, Tickets und andere Produkte (Fanartikel, Fachliteratur, Lizenzprodukte) und Dienstleistungen des DFB e.V. und der DFB GmbH & Co. KG und seiner Gesellschaften sowie offiziellen Partner verarbeiten und nutzen. Die Verarbeitung durch den DFB zu Marketingzwecken, die Übermittlung durch die erhebende Stelle an die vorgenannten Stellen sowie die Verarbeitung durch diese erfolgt freiwillig auf Basis Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Selbstverständlich können Sie uns auch auf allen anderen Wegen (z.B. per Post) kontaktieren und Ihre Einwilligung widerrufen. Die Rechtmäßigkeit, der bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitung, wird davon nicht berührt. Nach Widerruf der Einwilligung werden die personenbezogenen Daten noch für 6 Monate zum Zwecke der Rechtsverteidigung aufbewahrt. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO.

4.15.2 Newsletter-Versand

Sofern Sie sich für einen Newsletter angemeldet haben, werden die DFB GmbH & Co. KG, der DFB e.V. und seine Gesellschaften Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke des Newsletter-Versandes verarbeiten. Die Verarbeitung erfolgt freiwillig auf Basis Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit auf einem gemeinsam mit dem DFB e.V. geführten Portal unter newsletter.dfb.de möglich. Das Portal kann durch den Unsubscribe-Link am Ende des Newsletters aufgerufen werden. Selbstverständlich können Sie uns auch auf allen anderen Wegen (z.B. per Post) kontaktieren und Ihre Einwilligung widerrufen. Die Verarbeitung erfolgt bis zum Widerruf der Einwilligung. Die Rechtmäßigkeit, der bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitung, wird davon nicht berührt. Nach Widerruf der Einwilligung werden die personenbezogenen Daten noch für 6 Monate zum Zwecke der Rechtsverteidigung aufbewahrt. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs .1 lit. f DSGVO.

4.16 Formularabfragen

Um unsere Aktivitäten zu organisieren und durchzuführen, ist es teilweise erforderlich, sich vorab zu registrieren oder bestimmte Informationen zu übermitteln. Dazu nutzen wir das Angebot von Microsoft Forms („MS Forms“).

Mit dem Absenden des Microsoft-Forms werden die angegebenen Daten gegebenenfalls durch Microsoft in den USA verarbeitet. Um ein angemessenes Schutzniveau für die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA zu gewährleisten, haben wir mit dem Dienstleister einen sog. Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen. Die Datenverarbeitung soll möglichst ausschließlich im EU-Raum durchgeführt werden. Da dennoch die theoretische Möglichkeit des Zugriffs aus einem Drittland (hier: USA) besteht, wurden mit dem Dienstleister sog. Standardvertragsklauseln i.S.d. DSGVO geschlossen. Während Microsoft zugleich nach dem EU-U.S. Data Privacy Framework zertifiziert ist, werden die SCC schon seit Jahren als Bestandteil der Standardverträge zwischen Microsoft und seinen Kunden eingebunden. Sie finden auf alle Übertragungen aus EU-Mitgliedstaaten Anwendung. Zudem gibt Microsoft weitergehende Garantien, um den unbefugten Zugriff möglichst zu unterbinden. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist für den Fall, dass diese zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist, Art. 6 Abs.1 lit.b DSGVO. In allen übrigen Fällen ist die Rechtsgrundlage Ihre Einwilligung, die Sie mit Absenden des Formulars erteilen. Sämtliche Daten werden gelöscht, wenn diese für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, es sei denn der DFB ist aufgrund von gesetzlichen Vorschriften zu einer längeren Speicherung berechtigt oder verpflichtet.

4.17 Umfragen

Zur Durchführung verschiedener Umfragen, um Erkenntnisse und Daten unter anderem über Nutzer*innen, Kund*innen und Spieler*innen sowie weitere Angehörige des Spielbetriebs zu sammeln, zur Marktforschung, zur Verbesserung der Zusammenarbeit und zur Verbesserung der Services des DFB führt der DFB regelmäßig Umfragen zu verschiedenen Themen durch. Hierzu können auch E-Mails mit Links zu aktuellen Umfragen gehören. Verarbeitete Datenkategorien sind hierbei:

Stammdaten (soweit für die Umfrage erforderlich)

Kontaktdaten/E-Mail-Adresse (Optional/bei Einwilligung zur Zusendung des Links zur Umfrage)

Unternehmensangehörigkeit

Geschäftsbereichszugehörigkeit

Daten der Umfrage (Antworten, Bewertungen, Rückmeldungen)

Verbindungs- und Lokalisierungsdaten

Dazu nutzen wir ein Angebot des Dienstleisters Netigate, der uns die Tools zur Verfügung stellt. Ein Vertrag über die Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO wurde geschlossen. Anbieter ist die Netigate Deutschland GmbH (Untermainkai 27-28, 60329 Frankfurt am Main). Details finden Sie unter https://www.netigate.net/de/impressum/#legal . Die Verarbeitung durch den DFB erfolgt freiwillig auf Basis Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Hierbei ist es möglich, dass die Daten der Erhebung und Ihre personenbezogenen Daten nicht zusammen >gespeichert werden, sodass Ihre Umfrageergebnisse möglicherweise nicht personenbezogen sind und mangels Zuordnung nicht gelöscht werden können. Die Rechtmäßigkeit, der bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitung, wird davon nicht berührt. Nach Widerruf der Einwilligung können die personenbezogenen Daten noch für 6 Monate zum Zwecke der Rechtsverteidigung aufbewahrt. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

4.18 Klimabilanztool "Anstoß für Grün"

4.18.1 Allgemeines

Für die Entwicklung eines Klimabilanztools sollen in einem ersten Schritt einige Pilotvereine ausgewählt werden, um die Erstellung des Tools zu unterstützen.

Zu diesem Zweck werden durch den DFB neben Angaben zum Verein und Angaben zum CO2-Fußabdruck für die Erstellung des Klimabilanztools gesammelt. Dabei werden auch personenbezogene Daten zu einer Ansprechperson im Verein verarbeitet (Name, Position, DFBnet Kennung). Mit den teilnehmenden Vereinen findet zudem ein inhaltlicher Austausch statt, wobei u.a. Online-Formate zum Einsatz kommen können. Zudem kann ein weiterer Austausch der teilnehmenden Vereine mit dem mit der Erstellung des Klimabilanztools beauftragten Dienstleister erfolgen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erfüllung des Rechtsverhältnisses bezüglich der Teilnahme am Pilotprojekt i.S.v. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Sämtliche Daten werden gelöscht, wenn diese für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden. Dies ist spätestens nach Abschluss des Projektes der Fall.

4.18.2 Meldung neuer Fördermöglichkeiten

Im neuen Klimabilanztool des DFB werden Fördermöglichkeiten für Vereine zur Optimierung der Klimabilanz dargestellt. Damit möglichst alle verfügbaren Förderungen (regional/überregional/etc.) erfasst werden, sollen die Nutzer*innen noch nicht erfasste Fördermöglichkeiten dem DFB mitteilen können, damit die Förderung auch im Klimabilanztool des DFB erscheint. Die mitteilenden Nutzer*innen sollen vom DFB kontaktiert werden können, um offene Fragen zu klären. Die Namen werden nicht veröffentlicht, jedoch kann der Name des Vereins, der die Förderung gemeldet hat, angezeigt werden. Hierzu sind die folgenden Angaben erforderlich:

Details zur Förderung (Name, Kategorie, Region, Link)

Optional: Kontaktdaten (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse)

Optional: Vereinsdaten (zur Veröffentlichung im Klimabilanztool)

Die Verarbeitung durch den DFB erfolgt freiwillig auf Basis Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Die Rechtmäßigkeit, der bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitung, wird davon nicht berührt. Nach Widerruf der Einwilligung können die personenbezogenen Daten noch für 6 Monate zum Zwecke der Rechtsverteidigung aufbewahrt. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

4.18.3 Anstoß für Grün: Ideenwettbewerb

Beim Ideenwettbewerb des DFB können Vereine ihre Idee für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen einreichen. Der Wettbewerb ist bis zum 31.12.2024 abgeschlossen.

Für eine Einreichung sind die folgenden Angaben erforderlich:

Kontaktdaten (zur Kontaktaufnahme für Nominierung und Absagen)

Vereinsdaten (zur Bewertung der Bewerbungen erforderlich)

Details zum Konzept (zur Bewertung der Bewerbungen erforderlich)

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zur Durchführung des Ideenwettbewerbs gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Löschung der Daten erfolgt, wenn der Zweck der Verarbeitung entfällt. Dies ist mit Abschluss des Ideenwettbewerbs der Fall.

4.19 Fanclubs der Nationalmannschaften

Der DFB bietet den Fanclubs seiner Mannschaften an, sich als offizieller Fanclub der Nationalmannschaften registrieren zu lassen. Zur Verwaltung der Fanclubs, verarbeitet der DFB folgende Daten der Fanclubs und ihrer Mitglieder:

Name und Kontakt (mind. E-Mail-Adresse) der Vorsitzenden und Stellvertreter*innen

Name und Geburtsdatum der Fanclub-Mitglieder

Kontaktdaten der Mitglieder (optional)

Daten zum Fanclub

Daten zur Organisation von Veranstaltungen oder Events bzw. zur Abwicklung von Vorteilen für Fanclubmitglieder.

Die Daten werden zu Zwecken der Verwaltung und Organisation des Fanclubs und der Mitgliedschaft sowie der Möglichkeit von Mitgliedertreffen, Community-Events und sonstigen Vorteilen (Rabatte, Vorkaufsrechte, Merchandising, Clubtreffen etc.), Abgleich mit der beim DFB geführten Stadionverbotsdatei bei Antragsstellung auf Teilnahme im Fanclub / Turnierregistrierung sowie bei Ticketbewerbung; ggf. Übermittlung der Teilnehmernummer an Veranstalter (UEFA /FIFA) zum Abgleich sowie Meldung von Verstößen gegen den Fanclubkodex verarbeitet.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Einwilligung der Betroffenen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Übermittlung der Daten ist freiwillig und müssen nur die Voraussetzungen der Registrierung erfüllen. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Die Rechtsgrundlage für den Abgleich der Daten beim Stadionbesuch mit der Stadionverbotsdatei oder bei Verstößen gegen den Fanclubkodex ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Der DFB hat ein Interesse daran die Sicherheit der Zuschauer und die Durchsetzung des Hausrechts und die Einhaltung von Gesetzen und gesellschaftlichen Normen zu gewährleisten.

Sämtliche Daten werden gelöscht, wenn sie für die Erreichung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, es sei denn, der DFB ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu einer längeren Speicherung berechtigt oder verpflichtet.

4.20 Aufzeichnung von Meetings

Im Rahmen der von Veranstaltungen, Lehrgängen oder sonstigen gemeinsamen Besprechungen werden digitale Kommunikationsmittel genutzt. Diese ermöglichen teilweise die Aufzeichnung von Videokonferenzen. Die Möglichkeit, Videokonferenzen aufzuzeichnen, kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. In jedem Fall muss der Zweck mitgeteilt und eine Einwilligung eingeholt werden. Es ist möglich, dass sowohl die Videobilder der Teilnehmenden als auch das gesprochene Wort aufgezeichnet werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Details (z. B. bei der Nennung von Namen) von Dritten, die in den Präsentationen oder der Diskussion erwähnt werden, aufgezeichnet werden. Umfasst sind so-mit die folgenden Datenkategorien:

Videobild

Audiostream

Vor- und Nachnamen

Inhaltliche Beiträge

Betroffen hiervon können sowohl Lehrgangsteilnehmer*innen, Kooperationspartner*innen als auch externe Dienstleister und Lieferanten des DFB sein. Ansprechpartner und konkreter Zweck werden den Betroffenen vor der jeweiligen Aufzeichnung mitgeteilt. Die Rechtsgrundlage der Aufzeichnung ist die Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Die Einwilligung ist freiwillig. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Die Aufzeichnung wird nach 60 Tagen automatisiert gelöscht, sofern keine darüberhinausgehenden Zwecke bestehen.