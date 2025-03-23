Nationalmannschaften
Fanbase
Deine Vorteile
10 % Rabatt im DFB-Fanshop
Gewinne VIP-Erlebnisse, Fanartikel, uvm.
Exklusive Fan-Infos
FAQ Fanbase
Die Fanbase ist die kostenlose Mitgliedschaft für alle Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaften und bietet exklusive Vorteile.
Als Mitglied der Fanbase profitierst du unter anderem von:
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einem 24-stündigen Ticket-Vorkaufsrecht vor dem öffentlichen Verkaufsstart, gültig für alle Heim-Länderspiele der Männer-Nationalmannschaft (exkl. Turnier-Endrunden von FIFA/UEFA) und maximal zwei Tickets pro Spiel
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exklusiven Gewinnspielen rund um die Nationalmannschaften (z.B. Verlosungen von VIP-Tickets, Trikots, uvm.),
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einmalig 10% Rabatt im DFB-Fanshop (Rabattlink in der Willkommens-Mail),
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einem Fanbase-Newsletter mit Infos zu Aktionen und Vorverkaufsstarts.
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Nichts. Die Mitgliedschaft in der Fanbase ist komplett kostenlos.
Die Fanbase ist eine kostenlose, digitale Mitgliedschaft für alle Fans der deutschen Nationalmannschaften. Sie bietet dir exklusive Vorteile wie Ticket-Vorkaufsrechte, Gewinnspiele und Rabatte – ganz ohne Verpflichtungen.
Der Fan Club Nationalmannschaft bietet als kostenpflichtige Mitgliedschaft zusätzliche exklusive Leistungen: Dazu gehören z. B. ein mindestens 48-stündiges Vorkaufsrecht vor dem öffentlichen Verkaufsstart, Tickets im Fanblock für nur 15 €, Tickets für Auswärtsspiele, exklusiver Zugang zu Tickets für Welt- und Europameisterschaften, exklusive Events, Zugang zum Fan-Zelt bei Heim-Länderspielen, ein Welcome Package und die Möglichkeit, aktiv an der Fanarbeit teilzunehmen.
Kurz gesagt: Die Fanbase ist der perfekte Einstieg für alle, die näher dran sein wollen – der Fan Club ist die nächste Stufe für besonders engagierte Fans.
Hier mit deinem mein.DFB-Konto online registrieren und in der Bestätigungsmail deine E-Mail-Adresse bestätigen – schon bist du dabei!
Ja – du musst mindestens 18 Jahre alt sein, um Mitglied der Fanbase zu werden.
Wenn du als Fanbase-Mitglied registriert bist, senden wir dir zum Start deiner Verkaufsphase, 24 Stunden vor dem öffentlichen Verkaufsstart, eine E-Mail mit allen Infos zum Kauf der Tickets. Alternativ kannst du dich ab 24 Stunden vor dem öffentlichen Verkaufsstart einfach im DFB-Ticketportal einloggen, wirst dort über dein mein.DFB-Konto als Fanbase-Mitglied identifiziert und kannst Tickets kaufen.
Mit dem 24-stündigen Ticket-Vorkaufsrecht in der Fanbase möchten wir möglichst vielen Fans einen frühen Zugang zu Tickets ermöglichen. Daher ist das Bestellmaximum auf zwei Tickets pro Fanbase-Mitglied limitiert. Wenn ihr als Gruppe zum Spiel wollt, können einfach mehrere Personen eine kostenlose Fanbase-Mitgliedschaft abschließen und dann versuchen, nebeneinanderliegende Plätze zu buchen. Alternativ könnt ihr eine Mitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft abschließen (ein Fan-Club-Mitglied kann bis zu vier Tickets pro Heim-Länderspiel kaufen) oder einen eigenständigen Fanclub gründen.
Grundsätzlich ja, aber nur falls die Tickets im Fanblock zum Start der Fanbase-Vorverkaufsphase (24 Stunden vor dem öffentlichen Verkaufsstart) nicht bereits durch Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft und der eigenständigen Fanclubs ausverkauft sind. Um deine Chancen auf Plätze im Fanblock zu erhöhen, empfehlen wir dir eine Mitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft. Fan-Club-Mitglieder profitieren von einem mindestens 48-stündigen Vorkaufsrecht und zahlen für Tickets im Fanblock nur 15 Euro statt 25 Euro!
Noch nicht – aktuell gilt das Vorkaufsrecht nur für Heimspiele der Männer-Nationalmannschaft. Wir arbeiten aber daran, das Angebot auch auf die Frauen- und U 21-Nationalmannschaft auszuweiten.
Mit der Abmeldung vom Newsletter endet automatisch deine Fanbase-Mitgliedschaft – und damit auch dein Zugang zu allen exklusiven Vorteilen.
Die Mitgliedschaft läuft unbegrenzt, solange du den Fanbase-Newsletter empfängst. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.
Du kannst deine Mitgliedschaft in der Fanbase jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen. Klicke hierzu einfach den Abmeldelink am Ende jeder Fanbase-E-Mail. Mit der Abmeldung vom Newsletter endet automatisch deine Fanbase-Mitgliedschaft – und damit auch dein Zugang zu allen exklusiven Vorteilen.
Ja, absolut! Die Fanbase steht allen Fans offen – auch Mitgliedern des Fan Club Nationalmannschaft und der eigenständigen Fanclubs. Beim Ticketverkauf gilt: Personen, die sowohl Mitglied im Fan Club als auch in der Fanbase sind, werden nach ihrem Login im DFB-Ticketportal als Fan-Club-Mitglieder identifiziert und profitieren somit von den Ticket-Vorteilen des Fan Clubs und nicht der Fanbase.
Bitte prüfe deinen Spam-Ordner. Falls du auch dort nichts findest, kontaktiere unseren Anwendersupport unter anwendersupport@dfb.de.