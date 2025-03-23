Die Fanbase ist eine kostenlose, digitale Mitgliedschaft für alle Fans der deutschen Nationalmannschaften. Sie bietet dir exklusive Vorteile wie Ticket-Vorkaufsrechte, Gewinnspiele und Rabatte – ganz ohne Verpflichtungen.

Der Fan Club Nationalmannschaft bietet als kostenpflichtige Mitgliedschaft zusätzliche exklusive Leistungen: Dazu gehören z. B. ein mindestens 48-stündiges Vorkaufsrecht vor dem öffentlichen Verkaufsstart, Tickets im Fanblock für nur 15 €, Tickets für Auswärtsspiele, exklusiver Zugang zu Tickets für Welt- und Europameisterschaften, exklusive Events, Zugang zum Fan-Zelt bei Heim-Länderspielen, ein Welcome Package und die Möglichkeit, aktiv an der Fanarbeit teilzunehmen.

Kurz gesagt: Die Fanbase ist der perfekte Einstieg für alle, die näher dran sein wollen – der Fan Club ist die nächste Stufe für besonders engagierte Fans.