Nationalmannschaften
Fanwelt im Vergleich
Fanwelt Nationalmannschaft
Ticket-Vorkaufsrecht
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24h vor dem öffentlichen Verkaufsstart
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mind. 48h vor dem öffentlichen Verkaufsstart
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mind. 48h vor dem öffentlichen Verkaufsstart
Zugriff auf Tickets im Fanblock für Heimspiele
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Zum Normalpreis, sofern nicht durch Fan Club Nationalmannschaft und eigenständige Fanclubs ausverkauft
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Reduzierte Tickets für 15 € statt 25 €
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Zum Normalpreis
Zugriff auf Tickets für Welt- und Europameisterschaften
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Letzte Priorität
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Eigenes Kontingent, priorisiert gemäß Bonussystem
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Eigenes Kontingent
Zugriff auf Tickets für Auswärtsspiele
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Teilnahme am Bonussystem
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Willkommenspaketmit Fanutensilien
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Versand nur innerhalb Deutschlands und der EU
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Zugang zum Fan-Club-Zelt bei Heimspielen
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Exklusive Eventsz.B. Fanmatch gegen andere Nationen, Fan-PK
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Rabatt im DFB-Fanshop
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Einmalig 10 % Rabatt
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Dauerhaft 20 % Rabatt und Gratisversand
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Fanreisen
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Zu Länderspielen und Turnieren
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Cup der Fans
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Exklusive Gewinnspiele
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Reduzierter Eintritt ins Deutsche Fußballmuseum
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Vollzahler*innen für 12 € statt 17 €
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DFB.TV
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3 Gratismonate und danach dauerhaft 50 % Rabatt auf dein Abonnement
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