Der DFB erkennt die zentrale Rolle der Fans als Herzstück des Fußballs an und engagiert sich intensiv für ihre Förderung und Unterstützung. Ein wesentlicher Bestandteil der Fanarbeit ist die Fanbetreuung, insbesondere bei den Spielen der Nationalmannschaften. Im Rahmen der A-Länderspiele sorgt die DFB-Fanbetreuung vor Ort dafür, dass die Bedürfnisse und Wünsche der Zuschauer*innen stets im Mittelpunkt stehen. Wir stehen als Kontaktpersonen zur Verfügung, um Probleme zu beseitigen und allen einen sicheren Stadionbesuch zu ermöglichen. Die Fanbetreuung umfasst dabei:

Fanbetreuung vor Ort : Bei Spielen und Turnieren der A-Nationalmannschaften ist die DFB-Fanbetreuung präsent, um sich um die Anliegen der Fans zu kümmern und ein positives Stadionerlebnis zu gewährleisten. Am Spieltag könnt ihr die Fanbeauftragten vor Ort unter folgender Nummer erreichen: +49 151 16788 111 .

Fanclubs : Fans haben die Möglichkeit einen eigenständigen Fanclub zu gründen. Die eigenständigen Fanclubs werden durch unser DFB Team Fanbelange betreut. Aktuell sind über 250 eigenständige Fanclubs aus der ganzen Welt angemeldet. Hier könnt ihr euren eigenständigen Fanclub anmelden.

Bereitstellung von Fan-Infos : Am Tag vor A-Länderspielen und Pokalfinals stellt der DFB wichtige Informationen zur Anreise und Stadionordnung, etc. für Fans bereit. Diese werden allen Ticketinhaber*innen zugesandt. Alternativ findet ihr die Fan-Infos hier.

Fahnen- und Banneranmeldungen: Über die DFB-Fanbetreuung können diese Materialien angemeldet werden.

Kontakt: Fanbelange@dfb.de