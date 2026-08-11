DFB führt Stehplätze bei Länderspielen ein

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH und Co. KG haben am heutigen Dienstag die Einführung von Stehplätzen bei Länderspielen der A-Nationalmannschaften der Frauen und Männer sowie der U 21-Nationalmannschaft beschlossen. Bereits bei den nächsten Heimländerspielen der Männer-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League gegen Griechenland am 27. September (ab 20.45 Uhr) in Augsburg und gegen Serbien am 1. Oktober (ab 20.45 Uhr) in München werden erstmals seit mehr als 25 Jahren wieder Stehplatztickets angeboten.

Mit der Wiedereinführung der Stehplätze setzt der Deutsche Fußball-Bund ein Zeichen für die Bedeutung von Fans und Fankultur bei Länderspielen. Stehplatzbereiche sind seit Jahrzehnten ein prägender Bestandteil des deutschen Fußballs. Der DFB möchte damit auch die Entwicklung einer lebendigen und vielfältigen Fankultur rund um die Nationalmannschaften weiter fördern.

Grundlage dessen ist die Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees, die seit der Saison 2022/2023 geltende Öffnung für Stehplätze im Rahmen eines Beobachtungsprogramms in zehn beteiligten Nationalverbänden auch in der Saison 2026/2027 fortzusetzen und auf sämtliche UEFA-Wettbewerbe auszuweiten. Bislang beschränkte sich das Programm auf die UEFA-Klubwettbewerbe der Männer.

Neuendorf: "Stehplätze wichtiger Bestandteil der Fankultur"

Bei Länderspielen der Frauen- und U 21-Nationalmannschaft wurden in der Vergangenheit bereits Stehplatzbereiche geöffnet, aktuell sind die preisgünstigen Tickets erhältlich für die Länderspiele der Frauen am 9. Oktober (ab 20.30 Uhr) in Karlsruhe gegen Australien und am 13. Oktober (ab 17.45 Uhr) in Bremen gegen Japan. Künftig wird es auch bei UEFA-Wettbewerbsspielen der Frauen- und der U 21-Nationalmannschaft Stehplätze geben. Bei allen Partien richtet sich das verfügbare Kontingent künftig jeweils nach Spielort und Paarung.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Stehplätze sind ein wichtiger Bestandteil der Fankultur und des Stadionerlebnisses in Deutschland. Aus dem Dialog mit unseren Fans wissen wir, wie groß der Wunsch nach Stehplätzen bei Länderspielen ist. Deshalb haben wir uns in den vergangenen Jahren innerhalb der UEFA für die Wiedereinführung von Stehplätzen bei Länderspielen und Turnieren starkgemacht. Wir freuen uns, diesen Wunsch nun gemeinsam mit unseren Fans umsetzen zu können, und hoffen, damit einen weiteren Beitrag zur positiven Entwicklung der Stimmung bei Länderspielen zu leisten. Außerdem schaffen wir ein weiteres preisgünstiges Angebot für unsere Fans, denn Fußball ist für alle da."

Ticketverkauf für Nations League

Die Wiedereinführung von Stehplätzen fügt sich ein in die konsequente Neuausrichtung der Fanarbeit des DFB. In den vergangenen Jahren wurde das Angebot für Fans der deutschen Nationalmannschaften erweitert. Unter anderem können sich mittlerweile neben dem offiziellen Fan Club Nationalmannschaft, den es seit mehr als 20 Jahren gibt und dem mehr als 90.000 Mitglieder angehören, auch eigenständig organisierte Fanclubs beim DFB registrieren. Dieses Angebot nutzen aktuell rund 10.000 Fans in mehr als 500 Fanclubs.

Der öffentliche Ticketverkauf für die Nations-League-Spiele startet am Dienstag, 18. August. Eintrittskarten für die Partie gegen Griechenland in Augsburg sind an diesem Tag ab 10 Uhr im DFB-Ticketportal erhältlich, Karten für das Serbien-Spiel in München können dann ab 14 Uhr erworben werden. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft haben bereits ab dem 13. August die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Stehplatzkarten sind für 18 Euro erhältlich, 15 Euro zahlen Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft.