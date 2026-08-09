Frauen-Nationalmannschaft
DFB-Frauen-Doku "Der Weg ist das Team": Folge 6 auf YouTube
Heute ist die sechste Folge der Doku-Serie "Der Weg ist das Team" über die Frauen-Nationalmannschaft auf dem offiziellen YouTube-Kanal des DFB veröffentlicht worden. Die sechsteilige Dokumentation gibt exklusive Einblicke in das ereignisreiche Fußballjahr 2025 des Teams von Bundestrainer Christian Wück.
Die von Warner Bros. ITVP Deutschland produzierte Serie begleitet die DFB-Frauen durch eine Zeit des Umbruchs und erzählt die Geschichten hinter den sportlichen Erfolgen und Herausforderungen. Im Mittelpunkt stehen neben der UEFA Women's EURO in der Schweiz unter anderem personelle Veränderungen, persönliche Rückschläge sowie der Teamgeist innerhalb der Mannschaft.
Die rund 30-minütigen Folgen gewähren authentische Einblicke hinter die Kulissen der Frauen-Nationalmannschaft und zeigen die Spielerinnen und das Trainer*innenteam hautnah.
Ihre Premiere feierte die sechsteilige Serie zuvor exklusiv auf dem DFB-eigenen Sender DFB.TV. Darüber hinaus sind alle Folgen auch auf DFB.TV+ auf Abruf verfügbar.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: dfb
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"Der Weg ist das Team", die sechsteilige Dokumentation über die Frauen-Nationalmannschaft, die im Mai auf DFB.TV ihre Premiere feierte, wird ab sofort auch auf YouTube veröffentlicht. Die erste Folge ist seit dem 23. Juli abrufbar.
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