Frauen-Nationalmannschaft

Galerie: Hier wird jetzt im Jule Brand Stadion Fußball gespielt

13.07.2026
Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Seit Samstag trägt das Stadion der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen den Namen Jule Brand Stadion. Eine besondere Ehre für die 75-malige Nationalspielerin, die beim FV Dudenhofen in Rheinland-Pfalz mit dem Fußballspielen begann. Die Namensgebung wurde im Rahmen eines bunten Familienevents in Anwesenheit der Offensivspielerin von Champions-League-Finalist Olympique Lyon gefeiert.

  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft

Autor: as

Mehr zum Thema

Frauen-Nationalmannschaft

Fünfter EM-Titel 2001: "Die beste Mannschaft, die es je gegeben hat"

Heute vor 25 Jahren wurden die DFB-Frauen zum fünften Mal Europameister - im eigenen Land. "Wir haben in der Bevölkerung sehr viele Freunde gewonnen", sagte Bundestrainerin Tina Theune-Meyer. DFB.de schaut zurück auf ein besonderes Heimturnier.

Mehr lesen
WM 2026

Berger: "Wir wollen im German House of Soccer den Sport feiern"

Ann-Katrin Berger ist Botschafterin fürs "German House of Soccer" zur WM 2026. Mit DFB.de spricht die 35 Jahre alte Torhüterin der DFB-Frauen über ihr Leben in New York und die WM-Chancen der Männer-Nationalmannschaft.

Mehr lesen
Frauen-Nationalmannschaft

Wück: "Eine unheimlich tolle Reise"

"Ich bin stolz auf das Team": Die DFB-Frauen haben die Saison 2025/2026 erfolgreich beendet und das WM-Ticket als Gruppensieger der Qualifikation gelöst. Auf DFB.de zieht Bundestrainer Christian Wück Bilanz.

Mehr lesen