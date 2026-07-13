Frauen-Nationalmannschaft
Galerie: Hier wird jetzt im Jule Brand Stadion Fußball gespielt
Seit Samstag trägt das Stadion der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen den Namen Jule Brand Stadion. Eine besondere Ehre für die 75-malige Nationalspielerin, die beim FV Dudenhofen in Rheinland-Pfalz mit dem Fußballspielen begann. Die Namensgebung wurde im Rahmen eines bunten Familienevents in Anwesenheit der Offensivspielerin von Champions-League-Finalist Olympique Lyon gefeiert.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: as
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Heute vor 25 Jahren wurden die DFB-Frauen zum fünften Mal Europameister - im eigenen Land. "Wir haben in der Bevölkerung sehr viele Freunde gewonnen", sagte Bundestrainerin Tina Theune-Meyer. DFB.de schaut zurück auf ein besonderes Heimturnier.
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Wück: "Eine unheimlich tolle Reise"
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