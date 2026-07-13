Galerie: Hier wird jetzt im Jule Brand Stadion Fußball gespielt

Seit Samstag trägt das Stadion der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen den Namen Jule Brand Stadion. Eine besondere Ehre für die 75-malige Nationalspielerin, die beim FV Dudenhofen in Rheinland-Pfalz mit dem Fußballspielen begann. Die Namensgebung wurde im Rahmen eines bunten Familienevents in Anwesenheit der Offensivspielerin von Champions-League-Finalist Olympique Lyon gefeiert.