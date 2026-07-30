DFB-Frauen-Doku "Der Weg ist das Team": Folge 3 auf YouTube

Die neue Doku-Serie "Der Weg ist das Team" über die Frauen-Nationalmannschaft ist seit vergangener Woche auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal des DFB zu sehen. Die ersten beiden Folgen der sechsteiligen Dokumentation wurden bereits veröffentlicht und geben exklusive Einblicke in das ereignisreiche Fußballjahr 2025 des Teams von Bundestrainer Christian Wück.

Die von Warner Bros. ITVP Deutschland produzierte Serie begleitet die DFB-Frauen durch eine Zeit des Umbruchs und erzählt die Geschichten hinter den sportlichen Erfolgen und Herausforderungen. Im Mittelpunkt stehen neben der UEFA Women's EURO in der Schweiz unter anderem personelle Veränderungen, persönliche Rückschläge sowie der Teamgeist innerhalb der Mannschaft.

Nach den bereits veröffentlichten Folgen 1 und 2 erscheinen die weiteren Episoden zu folgenden Terminen auf dem offiziellen YouTube-Kanal des DFB:

Donnerstag, 30. Juli: Folge 3

Sonntag, 2. August: Folge 4

Donnerstag, 6. August: Folge 5

Sonntag, 9. August: Folge 6

Die rund 30-minütigen Folgen gewähren authentische Einblicke hinter die Kulissen der Frauen-Nationalmannschaft und zeigen die Spielerinnen und das Trainer*innenteam hautnah.

Ihre Premiere feierte die sechsteilige Serie zuvor exklusiv auf dem DFB-eigenen Sender DFB.TV. Darüber hinaus sind alle Folgen auch auf DFB.TV+ auf Abruf verfügbar.