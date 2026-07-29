DFB-Frauen im Oktober in Karlsruhe und Bremen

Die Gegner und Spielorte der Frauen-Nationalmannschaft für die Länderspielperiode im Oktober 2026 stehen fest. Die DFB-Auswahl bestreitet zwei Länderspiele gegen die beiden Finalisten der Asienmeisterschaft 2026.

Am Freitag, 9. Oktober (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) trifft das Team von Bundestrainer Christian Wück im BBBank Wildpark in Karlsruhe auf Australien. Vier Tage später, am Dienstag, 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD), folgt ein Duell gegen Asienmeister Japan im Bremer Weserstadion.

Damit spielt die Frauen-Nationalmannschaft nach fast 20 Jahren erstmals wieder in Karlsruhe. Im November 2006 gab es einen 6:3-Testspielsieg gegen Japan im damals noch alten Wildparkstadion. Nach dem Umbau fand zudem 2025 der Google Pixel Supercup der Frauen in Karlsruhe statt, bei dem auch zahlreiche Nationalspielerinnen mit von der Partie waren.

Vorverkauf startet am 10. August

Im Bremer Weserstadion spielte die Frauen-Nationalmannschaft bisher einmal. Im Mai 2025 gab es in der UEFA Women’s Nations League einen klaren 4:0 gegen die Niederlande vor 32.398 Zuschauer*innen.

Der Vorverkauf für die Frauen-Länderspiele in Karlsruhe und Bremen startet am 10. August um 10 Uhr im DFB-Ticketportal. Fans können sich schon jetzt für den Ticketalarm Karlsruhe und den Ticketalarm Bremen registrieren, um rechtzeitig zum Verkaufsbeginn informiert zu werden.