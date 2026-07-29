Frauen-Nationalmannschaft
DFB-Frauen im Oktober in Karlsruhe und Bremen
Die Gegner und Spielorte der Frauen-Nationalmannschaft für die Länderspielperiode im Oktober 2026 stehen fest. Die DFB-Auswahl bestreitet zwei Länderspiele gegen die beiden Finalisten der Asienmeisterschaft 2026.
Am Freitag, 9. Oktober (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) trifft das Team von Bundestrainer Christian Wück im BBBank Wildpark in Karlsruhe auf Australien. Vier Tage später, am Dienstag, 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD), folgt ein Duell gegen Asienmeister Japan im Bremer Weserstadion.
Damit spielt die Frauen-Nationalmannschaft nach fast 20 Jahren erstmals wieder in Karlsruhe. Im November 2006 gab es einen 6:3-Testspielsieg gegen Japan im damals noch alten Wildparkstadion. Nach dem Umbau fand zudem 2025 der Google Pixel Supercup der Frauen in Karlsruhe statt, bei dem auch zahlreiche Nationalspielerinnen mit von der Partie waren.
Vorverkauf startet am 10. August
Im Bremer Weserstadion spielte die Frauen-Nationalmannschaft bisher einmal. Im Mai 2025 gab es in der UEFA Women’s Nations League einen klaren 4:0 gegen die Niederlande vor 32.398 Zuschauer*innen.
Der Vorverkauf für die Frauen-Länderspiele in Karlsruhe und Bremen startet am 10. August um 10 Uhr im DFB-Ticketportal. Fans können sich schon jetzt für den Ticketalarm Karlsruhe und den Ticketalarm Bremen registrieren, um rechtzeitig zum Verkaufsbeginn informiert zu werden.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: dfb
"Der Weg ist das Team": Doku-Serie über DFB-Frauen jetzt auch auf YouTube
"Der Weg ist das Team", die sechsteilige Dokumentation über die Frauen-Nationalmannschaft, die im Mai auf DFB.TV ihre Premiere feierte, wird ab sofort auch auf YouTube veröffentlicht. Die erste Folge ist seit dem 23. Juli abrufbar.
Galerie: Hier wird jetzt im Jule Brand Stadion Fußball gespielt
Seit Samstag trägt das Stadion der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen den Namen Jule Brand Stadion. Eine besondere Ehre für die 75-malige Nationalspielerin, die beim FV Dudenhofen in Rheinland-Pfalz mit dem Fußballspielen begann.
Fünfter EM-Titel 2001: "Die beste Mannschaft, die es je gegeben hat"
Heute vor 25 Jahren wurden die DFB-Frauen zum fünften Mal Europameister - im eigenen Land. "Wir haben in der Bevölkerung sehr viele Freunde gewonnen", sagte Bundestrainerin Tina Theune-Meyer. DFB.de schaut zurück auf ein besonderes Heimturnier.