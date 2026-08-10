Tickets für Frauen-Länderspiele in Karlsruhe und Bremen

Für die beiden Heimspiele der Länderspielperiode der DFB-Frauen im Oktober 2026 können ab sofort Tickets im DFB-Ticketportal erworben werden.

Am Freitag, 9. Oktober (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) trifft das Team von Bundestrainer Christian Wück im BBBank Wildpark in Karlsruhe auf Australien (Jetzt Tickets sichern). Vier Tage später, am Dienstag, 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD), folgt ein Duell gegen Asienmeister Japan im Bremer Weserstadion (Jetzt Tickets sichern).

Tickets gibt es jeweils ab 11 Euro (ermäßigt ab 9 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten Tickets ab 8 Euro. Sitzplatz-Gruppentickets (ab 10 Personen) kosten 10 Euro pro Person, der Preis für Stehplatz-Gruppentickets liegt bei 8€ pro Person.

Die Fanblöcke befinden sich bei beiden Spielen im Stehplatz-Bereich: Im Karlsruher BBBank Wildpark in S3, im Bremer Weserstadion in den Blöcken 130 und 132. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft zahlen im Fanblock nur 8 statt 11 Euro pro Ticket.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.