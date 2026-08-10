Ullrich und Wück überreichen Trophäe

Am Samstag (ab 19.30 Uhr, live bei DF1, MagentaTV und DFB.TV) spielen der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg im Audi Sportpark in Ingolstadt im Google Pixel Supercup der Frauen um den ersten Titel der Saison. Den Pokal werden Heike Ullrich, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball und Bundestrainer Christian Wück an die siegreiche Mannschaft überreichen.

Darüber hinaus werden zahlreiche Vertreter*innen des DFB das Finale vor Ort verfolgen. Neben Dr. Holger Blask, dem DFB-Generalsekretär und Vorsitzenden der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sind aus dem DFB-Präsidium neben Heike Ullrich noch Prof. Dr. Silke Sinning, Ralph-Uwe Schaffert und Matthias Schöck dabei. Ebenfalls zu den Ehrengästen zählen Karen Rotter, Vorsitzende des DFB-Ausschusses Frauen- und Mädchenfußball, Nia Künzer, DFB-Sportdirektorin, sowie Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetriebe und Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig.

Karten ab 11 Euro im DFB-Ticketshop

Neben Bundestrainer Christian Wück wird auch das Trainer*innenteam der Frauen-Nationalmannschaft mit Maren Meinert, Saskia Bartusiak und Michael Fuchs im Audi Sportpark vor Ort sein. Welt- und Europameisterin Silke Rottenberg wird die Trophäe als Pokalträgerin ins Stadion tragen.

Karten für den Supercup können über den DFB-Ticketshop erworben werden. Sitzplatzkarten sind ab 15 Euro erhältlich, Stehplätze kosten 11 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 10 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen sind im Sitzplatzbereich für 10 Euro (Kategorie 3) und im Stehplatzbereich für 8 Euro pro Person erhältlich. Die Tickets für den Google Pixel Supercup der Frauen 2026 sind ausschließlich als Mobile Tickets verfügbar. Für den Stadionzutritt wird die DFB-Event-App benötigt, in der das Mobile Ticket hinterlegt ist. Weitere Informationen zur App gibt es hier.

Der Google Pixel Supercup der Frauen 2026 wird live bei DF1, MagentaTV und DFB.TV übertragen. Antworten auf weitere Fragen rund um das Spiel gibt es im FAQ zum Supercup.