Nie wieder Tickets ausdrucken!
Die DFB Event-App - deine mobile Eintrittskarte zu allen Spielen der Nationalmannschaften und zum DFB-Pokalfinale.
Lade jetzt die kostenlose App auf dein Smartphone und besuche unsere Heimspiele und Veranstaltungen künftig komplett digital - vom Kauf deiner Tickets im integrierten Ticket-Portal, über die Weitergabe von Tickets an Freunde und Familie, bis zum Einlass ins Stadion. Alles ganz unkompliziert. Alles in deiner Event-App.
Deine Tickets, auf einen Blick.
App laden und Tickets ganz einfach kaufen, nutzen oder weitergeben, ohne Papier und Post. Für alle Spiele, an einer Stelle.
Damit du sie sofort in der Hand hast, wenn du sie brauchst.
Dein Ticket am Stadion.
Wenn es schnell gehen muss: nur einmal tippen, und dein mobiles Ticket ist geladen und kann am Einlass gescannt werden. Noch unkomplizierter konnten wir es nicht machen.
Ganz nah dran, auch ohne Ticket.
Mit unseren News zu den Nationalmannschaften, Spielen und dem DFB-Pokalfinale bist du auf dem Laufenden und vertreibst dir die Zeit bis zum Spiel. Oder bis zum nächsten Ticketkauf.
So einfach gehts:
App auf dem Smartphone laden
Mit deinem mein.DFB-Zugang in der App anmelden
Mobile Tickets im integrierten Ticket-Portal kaufen (bereits gekaufte mobile Tickets werden automatisch in die App importiert)
Tickets für Freunde und Familie in der App direkt weitergeben
Am Spieltag: mobiles Ticket in der App am Einlass scannen
Bei Fragen zur Nutzung von Mobile Tickets lesen Sie bitte die FAQ:
https://tickets.dfb.de/page/de/haeufige-fragen/fragen-zum-mobile-ticket