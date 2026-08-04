Das FAQ zum Google Pixel Super Cup der Frauen

Am 15. August läutet der Google Pixel Supercup der Frauen zwischen Doublegewinner FC Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg die Saison 2026/2027 ein. Was gibt es zu beachten? DFB.de beantwortet im FAQ die wichtigsten Fragen.

Was ist der Google Pixel Supercup der Frauen?

Der Google Pixel Supercup der Frauen ist der offizielle Auftakt der neuen Saison im deutschen Frauenfußball. In dem Spiel treffen der Deutsche Meister und der DFB-Pokalsieger der vergangenen Saison aufeinander. Gewinnt ein Verein das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal, tritt der Bundesliga-Zweite gegen den Double-Sieger an.

Welche Regeln gelten beim Supercup?

Der Google Pixel Supercup der Frauen wird nach geltenden Fußballregeln ausgetragen. Endet die Partie nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten unentschieden, wird der Sieger unmittelbar im Elfmeterschießen ermittelt. Eine Verlängerung findet nicht statt.

Wann und wo findet der Google Pixel Supercup der Frauen statt?

Der Google Pixel Supercup der Frauen wird am Samstag, 15. August 2026, um 19.30 Uhr im Audi Sportpark in Ingolstadt ausgetragen.

Welche Teams treffen beim Supercup aufeinander?

Im Google Pixel Supercup 2026 trifft der VfL Wolfsburg als Bundesliga-Vizemeister auf den FC Bayern München, der in der Saison 2025/26 das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen hat.

Wer hat im vergangenen Jahr gewonnen?

Den Google Pixel Supercup der Frauen 2025 gewann der FC Bayern München. Die Münchnerinnen setzten sich im BBBank Wildpark in Karlsruhe mit 4:2 gegen den VfL Wolfsburg durch und sicherten sich damit ihren zweiten Supercup-Titel.

Wo kann ich Tickets für den Supercup der Frauen kaufen?

Karten für den Supercup können über den DFB-Ticketshop erworben werden. Sitzplatzkarten sind ab 15 Euro erhältlich, Stehplätze kosten 11 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 10 Euro. Gruppentickets (ab 10 Personen) sind im Sitzplatzbereich für 10 Euro (in Kategorie 3) und im Stehplatzbereich für 8 Euro pro Person erhältlich.

Der Fanblock des FC Bayern München befindet sich in den Blöcken T (Sitzplätze) und U (Stehplätze), der Fanblock des VfL Wolfsburg in den Blöcken I (Sitzplätze) und H (Stehplätze).

Tickets für den Google Pixel Supercup der Frauen 2026 in Ingolstadt sind ausschließlich als Mobile Tickets verfügbar. Für den Stadionzutritt benötigen Sie die DFB-Event-App, in der Ihr Mobile Ticket hinterlegt ist. Weitere Infos zur App finden Sie hier.

Wie reise ich zum Stadion an?

Für die Anreise zum Audi Sportpark wird die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfohlen. Die Eintrittskarte gilt als Fahrkarte auf den Buslinien im Stadtgebiet Ingolstadt jeweils 3 Stunden vor Spielbeginn und endet mit dem Dienstende es Betriebstages. Ausgenommen sind die in den Verbundverkehr integrierten Schienenstrecken sowie die Flexi- und Rufbusse.

Reisen Sie mit dem Auto an, nutzen Sie die Stadionparkplätze rund um den Audi Sportpark. Planen Sie aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens jedoch eine sehr frühzeitige Anreise ein.

Ist das Stadion barrierefrei?

Der Audi Sportpark in Ingolstadt ist barrierefrei. Das Stadion bietet überdachte Rollstuhlplätze auf der Gegentribüne, barrierefreie Zugänge und rollstuhlgerechte Toiletten.

Wo wird das Spiel live übertragen?

Der Google Pixel Supercup der Frauen 2026 wird live bei DF1, MagentaTV und DFB.TV übertragen.