Rottenberg als Pokalträgerin beim Supercup der Frauen

Besondere Ehre für Silke Rottenberg: Die frühere Nationaltorhüterin wird vor dem Anpfiff des Google Pixel Supercups der Frauen am Samstag, 15. August (ab 19.30 Uhr live auf DF1, MagentaTV und DFB.TV) den Pokal aufs Spielfeld tragen. Im Duell um den ersten Titel der neuen Saison treffen im Audi Sportpark in Ingolstadt Meister und Pokalsieger FC Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg aufeinander.

"Es ist eine besondere Ehre für mich, die Trophäe beim Google Pixel Supercup der Frauen ins Stadion tragen zu dürfen. Ich freue mich darauf, Teil dieses besonderen Moments zu sein und gemeinsam mit den Fans den Auftakt in die neue Saison zu erleben", sagt die 126-malige Nationalspielerin.

Silke Rottenberg prägte den deutschen Frauenfußball über viele Jahre hinweg und zählt zu den erfolgreichsten Torhüterinnen der DFB-Geschichte. Mit der Frauen-Nationalmannschaft gewann sie unter anderem die WM-Titel 2003 und 2007 sowie die Europameisterschaften 1997, 2001 und 2005. Silke Rottenberg wurde nach der WM 2003 in den USA zur Welttorhüterin gekürt. Zudem gehört sie der Gründungself an, die 2019 in die HALL OF FAME aufgenommen wurde.

Tickets ab 8 Euro erhältlich

Auch den Google Pixel Supercup kennt die 54-Jährige aus eigener Erfahrung: Bei der ersten Austragung des Wettbewerbes in der Saison 1992/93 feierte sie als Keeperin des TSV Siegen ein deutliches 4:0 gegen den FSV Frankfurt. Auch in den darauffolgenden vier Supercup-Ausgaben (1992-1996), stand Rottenberg zwischen den Pfosten und ist damit Supercup-Rekordspielerin.

Stehplatztickets für das Spiel zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg sind ab acht Euro im DFB-Ticketportal erhältlich, Sitzplatztickets ab zehn Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 10 Euro. Gruppentickets (ab 10 Personen) sind im Sitzplatzbereich für 10 Euro und im Stehplatzbereich für 8 Euro pro Person erhältlich.