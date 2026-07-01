Nike offizieller Ballpartner der Frauen-Bundesligen und des Google Pixel Supercups der Frauen

Neuer Spielball für die Frauen-Bundesligen und den Google Pixel Supercup der Frauen: Nike ist seit dem heutigen 1. Juli 2026 offizieller Ballausrüster der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der 2. Frauen-Bundesliga und des Google Pixel Supercups der Frauen. Die Partnerschaft ist auf acht Jahre angelegt.

Künftig kommt bei allen Spielen der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der 2. Frauen-Bundesliga und des Google Pixel Supercups der Frauen der Nike Control als offizieller Spielball zum Einsatz. Darüber hinaus stellt Nike den Klubs Trainingsbälle zur Verfügung. Der Ball verfügt unter anderem über die sogenannte OMNISculpt-Technologie, die eine präzisere Flugbahn sowie eine größere optimale Trefferzone ermöglicht.

"Neue Impulse für Zukunft des Frauenfußballs"

Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Nike neue Impulse für die Zukunft des Frauenfußballs in Deutschland zu setzen. Nike bringt umfangreiche Expertise im Frauenfußball mit und wird die Weiterentwicklung der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der 2. Frauen-Bundesliga sowie des Google Pixel Supercups der Frauen als starker Partner begleiten und unterstützen."

Camilo Andrade, VP/GM Nike Football, sagt: "Das Ziel von Nike ist, Athlet*innen auf allen Ebenen das Beste zu bieten - mit Innovationen bei Schuhen, Bekleidung und Ausrüstung, die die Grenzen dessen erweitern, was für Athlet*innen möglich ist. Die Partnerschaften ermöglichen es uns, noch enger mit den Frauen in Verbindung zu treten, die das Spiel Tag für Tag prägen - von den besten Profis bis hin zur nächsten Generation. Wir sind hier, um von ihnen zu lernen, sie mit den besten Innovationen zu unterstützen und Produkte zu entwickeln, die davon inspiriert sind, wie sie Fußball spielen und erleben."

Die Ballpartnerschaft mit den Frauen-Bundesligen und dem Google Pixel Supercup der Frauen war Bestandteil der bereits 2024 geschlossenen Vereinbarung zwischen dem DFB und Nike.

Für Nike ist die Zusammenarbeit die erste Partnerschaft auf Ligaebene in Deutschland. Neben der Ausstattung der Frauen-Bundesligen und des Google Pixel Supercups der Frauen beginnt im Januar 2027 zudem die Partnerschaft des Unternehmens mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB).