Auch in diesem Jahr treffen beim Google Pixel Supercup der Frauen die amtierenden Deutschen Meisterinnen und die Gewinnerinnen des DFB-Pokals aufeinander. Die Partie, die im Audi Sportpark in Ingolstadt ausgetragen wird, findet am 15. August 2026 um 19.30 Uhr statt. Da sich der VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende die Vizemisterschaft in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gesichert hat, steht die Paarung unabhängig vom Ausgang des DFB-Pokalfinales am Donnerstag bereits fest: Die Meisterinnen aus München treffen auf den VfL Wolfsburg.

Karten für den Supercup können nun über den DFB-Ticketshop erworben werden. Sitzplatzkarten sind ab 15 Euro erhältlich, Stehplätze kosten 11 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 10 Euro. Gruppentickets (ab 10 Personen) sind im Sitzplatzbereich für 10 Euro (in Kategorie 3) und im Stehplatzbereich für 8 Euro pro Person erhältlich.

Hier sind die Fanblöcke

Der Fanblock des FC Bayern München befindet sich in den Blöcken T (Sitzplätze) und U (Stehplätze), der Fanblock des VfL Wolfsburg in den Blöcken I (Sitzplätze) und H (Stehplätze). Der Verkauf der Fanblöcke erfolgt zu gegebener Zeit über die Vereine oder direkt über das DFB‑Ticketportal.

Tickets für den Google Pixel Supercup der Frauen 2026 in Ingolstadt sind ausschließlich als Mobile Tickets verfügbar. Für den Stadionzutritt benötigen Sie die DFB-Event-App, in der Ihr Mobile Ticket hinterlegt ist. Weitere Infos zur App finden Sie hier.

Beim Google Pixel Supercup treffen die amtierenden Deutschen Meisterinnen und die Gewinnerinnen des DFB-Pokals aufeinander. Sollte ein Verein sowohl die Meisterschaft als auch den DFB-Pokal gewinnen, qualifiziert sich der Vizemeister für den Supercup.