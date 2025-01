// U 21-Männer

U 21-Kader: Fünf Neulinge und vier Rückkehrer dabei

Am Mittwoch startet die deutsche U 21 gegen Israel in die neue Saison, am 10. September steht in Tallinn das Duell mit Estland an. Für die beiden Partien in der EM-Qualifikation hat der Cheftrainer Antonio Di Salvo nun seinen Kader berufen.