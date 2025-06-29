U 21-Männer
Das U 21-EM-Finale im Video: Zweimal Latte, Nebel traumhaft
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat das Finale der Europameisterschaft in der Slowakei zwar verloren, die Herzen der Fans aber gewonnen. Im spannenden Endspiel hatte England beim 3:2 nach Verlängerung den Fußballgott auf seiner Seite. Denn nach einem 0:2-Rückstand zeigte das DFB-Team Comeback-Qualitäten und kam durch Nelson Weißer (45.+1) und Paul Nebel (61.) zurück in die Partie. Nebel hatte in der regulären Nachspielzeit sogar den Siegtreffer auf dem Fuß, Merlin Röhl wäre in der Nachspielzeit der Verlängerung fast noch der Ausgleich gelungen - beide Male stand die Latte im Weg. Hier gibt's die Highlights des Finals im Video.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
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