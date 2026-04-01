U 21-Männer

EM-Qualifikation im Video: U 21 erobert Tabellenführung

01.04.2026
Foto: Thomas Böcker/DFB

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat das Topspiel in der EM-Qualifikation gegen Griechenland mit 2:0 gewonnen und die Tabellenführung in Gruppe F erobert. DFB.de zeigt die Highlights der Partie in Athen im Video auf YouTube.

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Kategorien: U 21-Männer

Autor: dfb

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