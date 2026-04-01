EM-Qualifikation im Video: U 21 erobert Tabellenführung

U 21-Männer

2:0 in Griechenland: U 21 gewinnt EM-Quali-Showdown

Die U 21 hat den Showdown in der EM-Qualifikation beim bisherigen Tabellenführer Griechenland mit 2:0 für sich entschieden und die Teilnahme an der Europameisterschaft in Serbien und Albanien wieder in der eigenen Hand.