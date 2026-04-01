U 21-Männer
EM-Qualifikation im Video: U 21 erobert Tabellenführung
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat das Topspiel in der EM-Qualifikation gegen Griechenland mit 2:0 gewonnen und die Tabellenführung in Gruppe F erobert. DFB.de zeigt die Highlights der Partie in Athen im Video auf YouTube.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
Di Salvo: "Meilenstein in Richtung EM-Qualifikation"
Die U 21 ist mit zwei Siegen gegen Nordirland und Griechenland in der EM-Qualifikation auf Kurs EM-Teilnahme. DFB-Trainer Antonio Di Salvo spricht mit DFB.de über die Spiele, die künftigen Aufgaben und seinen Sommer.
Di Salvo: "Ich bin lieber der Gejagte als der Jäger"
Tabellenführer nach einem verdienten Auswärtssieg in Athen: Die deutsche U 21 ist nach dem 2:0 im Topspiel gegen Griechenland in der EM-Qualifikationsgruppe F klar auf Kurs EM-Teilnahme. DFB.de hat die Stimmen zum Quali-Showdown.
2:0 in Griechenland: U 21 gewinnt EM-Quali-Showdown
Die U 21 hat den Showdown in der EM-Qualifikation beim bisherigen Tabellenführer Griechenland mit 2:0 für sich entschieden und die Teilnahme an der Europameisterschaft in Serbien und Albanien wieder in der eigenen Hand.